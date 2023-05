„Sužeistųjų nėra“, – pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė regiono gubernatorius Aleksandras Bogomas. Incidentas įvyko netoli Unečos miestelio, esančio už 140 km į pietvakarius nuo Briansko. Traukinių judėjimas šiuo ruožu laikinai sustabdytas.

Anot žiniasklaidos, traukinys gabeno naftos ir medienos produktus. Iš 60 vagonų apie dešimtadalis guli apvirtę griovyje.

Savaitgalį Sevastopolio uostamiestyje Rusijos 2014 m. aneksuotame Kryme po dronų atakos užsiliepsnojo degalų saugykla. Atakos prieš Rusijos tiekimo linijas, pasak stebėtojų, yra pasirengimas Ukrainos kontrpuolimui. Manoma, kad jis prasidės ateinančiomis dienomis.

