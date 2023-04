Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos žiniasklaida ir „Telegram“ kanalais.

Preliminariais duomenimis, ugnis apėmė 100 kvadratinių metrų plotą.

„Maskvoje didelis gaisras. Dega būsimos elitinės rezidencijos gyvenamajame komplekse „Victory Park Residences“, - rašoma socialiniuose tinkluose.

Pasak Rusijos žiniasklaidos, prokuratūra jau aiškinasi gaisro priežastis. Kai kurie šaltiniai teigia, kad jį pavyko lokalizuoti.

Are they smoking again?

A building in the elite Victoria Park residential complex is on fire in Moscow. pic.twitter.com/akSfEPhaSw