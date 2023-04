„Kiekviena karta išgyvena akimirką, kai reikia stoti į kovą už demokratiją. Ginti savo pagrindines laisves. Tikiu, kad ši akimirka atėjo. Štai kodėl aš kandidatuoju dėl perrinkimo JAV prezidentu. Prisijunkite prie mūsų. Baikime darbą“, – tviteryje parašė J. Bidenas, taip pat paskelbęs vaizdo įrašą.

J. Bidenas laimėjo 2020 m. prezidento rinkimus, įveikęs tuometinį Respublikonų partijos prezidentą Donaldą Trumpą. Jis eina pareigas nuo 2021 m. sausio, kai tapo Baltųjų rūmų šeimininku būdamas visų laikų vyriausias JAV prezidentas.

Per rinkimus maždaug po pusantrų metų J. Bidenas bus 81-erių. Galimos antrosios kadencijos pabaigoje jam būtų 86-eri.

