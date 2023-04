JAV žiniasklaida: kitą savaitę Bidenas ketina paskelbti apie kandidatavimą antrai kadencijai

JAV prezidentas Joe Bidenas jau kitą savaitę gali paskelbti, kad 2024 m. sieks perrinkimo, pranešė kelios JAV žiniasklaidos priemonės, tai atvertų kelią dar vienoms jo varžyboms su Donaldu Trumpu.

Neįvardyti J. Bideno padėjėjai ketvirtadienį laikraščiams „The Washington Post“ ir „The New York Times“ sakė, kad jis gali apie tai pranešti antradienį vaizdo įrašu, nors perspėjo, jog tai gali būti padaryta ir vėliau.

Demokratas ne kartą leido suprasti, kad norėtų siekti antros kadencijos. Neseniai per kelionę į Airiją jis gana aiškiai išsakė savo ketinimą. „Paskelbsime tai gana greitai“, – sakė J. Bidenas.

Vis dėlto J. Bideno amžius net jo paties partijoje kelia abejonių, ar jis būtų geriausias kandidatas. Per kitus JAV prezidento rinkimus 2024 m. J. Bidenas bus 81-erių, o pradėjęs antrąją kadenciją – 82-ejų.

Tačiau jei J. Bidenas oficialiai dalyvaus varžybose, kaip tikimasi, vargu ar sulauks didelės kolegų demokratų konkurencijos.

76 metų respublikonas D. Trumpas jau pradėjo kampaniją, kad grįžtų į Baltuosius rūmus per rinkimus 2024 m. lapkritį, nors jam gresia kelios administracinės ir baudžiamosios bylos. Šį mėnesį jis tapo pirmuoju buvusiu JAV prezidentu, kuriam pareikšti baudžiamieji kaltinimai.

2020 m. D. Trumpas pralaimėjo rinkimus J. Bidenui ir skleidė nepagrįstas sąmokslo teorijas, kad rinkimai buvo iš jo pavogti.