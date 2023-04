Rusai apšaudė Zaporižios sritį, žuvo šeima

Ketvirtadienį Rusijos kariškiai apšaudė Zaporižios sritį, du žmonės žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.

Tai praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis Zaporižios srities karinės administracijos vadovu Jurijumi Malaška.

„Nužudė, traumavo, suluošino taikių žmonių likimus – tokie teroristinių smūgių padariniai. Rusų sviedinys pražudė šeimą Mala Tokmačkoje: 54 metų vyras ir 65 metų moteris žuvo savo kieme“, - parašė jis „Telegram“ kanale.

Be to, per Kamianskės apšaudymą buvo sužeista 62 metų amžiaus moteris, skubėjusi į namus su duona sau ir savo kaimynams. Ji nugabenta į ligoninę.