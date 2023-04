Nutekinti dokumentai: prašymą Kinijai pateikęs Prigožinas patyrė fiasko kreipėsi ir į NATO narę

Metų pradžioje Kinija atsisakė tiekti „Vagner“ grupuotei ginklų karui prieš Ukrainą. Šią informaciją gavo JAV žvalgyba, praneša „Financial Times“.

Nutekintuose slaptuose Pentagono dokumentuose rašoma, kad Jevgenijus Prigožinas 2023 metų pradžioje paprašė Kinijos amunicijos ir įrangos, tačiau jo bandymas patyrė fiasko.

Leidinys mano, kad „Vagner“ tiesioginis prašymas Kinijai rodo, jog J. Prigožinas tam tikra prasme pasitikėjo Pekino pasirengimu padėti Rusijai ginklais. Tačiau, remiantis dokumentais, iki sausio pradžios Kinija nebuvo perdavusi jokių ginklų „Vagner“ kovotojams ir apskritai net nebuvo aptarusi šio klausimo su grupuote.

Tame pačiame dokumente, kurį cituoja „Financial Times“, kalbama apie sėkmingesnius „Vagner“ bandymus gauti ginklų iš Sirijos ir Baltarusijos.

Teigiama, kad iki sausio pradžios Baltarusija jau buvo perdavusi pusę anksčiau žadėtų kiekių nenurodytų ginklų ir netgi pasiūlė „Vagner“ dar 300 000 šovinių granatsvaidžiui VOG-17.

Sirija, kaip teigiama, nenustatytu laiku išsiuntė šešis SPG-9 granatsvaidžius ir 180 granatų.

Be to, dokumente teigiama, kad J. Prigožino grupuotė bandė įsigyti ginklų ir iš NATO narės Turkijos, be kita ko, domėjosi ir dronais, tačiau žinoma, kad bent jau dalies prašytų ginklų tikrai nepavyko gauti.

Kitoje ataskaitoje rašoma, kad Malio prezidentas neva patvirtino, jog jo šalis gali pirkti ginklus iš Turkijos ten veikiantiems „Vagner“ daliniams.