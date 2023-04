Skelbiama apie Putino vizitą Chersone papildyta

Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS antradienį skelbia, kad prezidentas Vladimiras Putinas aplankė karius karinėje bazėje Ukrainos pietiniame Chersono regione, kuris iš dalies okupuotas Rusijos.

Vizito metu V. Putinas kalbėjosi su Rusijos kariuomenės oro desanto pajėgų dalinio „Dniepr“ vadais, taip pat susitiko su kitais aukšto rango karininkais, teigia TASS.

Pranešime priduriama, kad vienas iš vizito tikslų buvo gauti vadų „ataskaitą“ apie padėtį tiek Chersono, tiek Zaporižios kryptimis.

Pasak „RIA Novosti“, V. Putinas apsilankė ir okupuotoje Luhansko regiono dalyje.

„V. Putinas pasveikino karius su Velykomis „Dnepr“ grupės štabe, įteikdamas jiems ikonos kopiją, kuri, pasak prezidento, priklausė „vienam sėkmingiausių Rusijos imperijos gynybos ministrų“, – sakoma pranešime.

Propagandistai taip pat teigė, kad V.Putinas lankėsi „Vostok“ Nacionalinės gvardijos pajėgų štabe okupuotoje Luhansko regiono dalyje.

Nei Rusijos žiniasklaida, nei Kremlius nepranešė, kada įvyko vizitas. Tai būtų pirmas V. Putino apsilankymas Chersone – regione, kurį iš dalies okupavo Rusijos pajėgos ir praėjusiais metais aneksavo kartu su trimis kitais Ukrainos regionais.

Jau anksčiau buvo pranešta, kad V. Putinas lankėsi okupuotame Mariupolio uostamiestyje prie Azovo jūros, kur „apžiūrėjo keletą savivaldybės objektų ir kalbėjosi su vietos gyventojais“. Be to, jis lankėsi ir neteisėtai aneksuotame Ukrainos Krymo pusiasalyje per devintąsias fiktyvaus referendumo dėl prisijungimo metines.