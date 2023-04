Po Trumpui pareikštų kaltinimų, jo rinkimų kampanijai paaukota milijonai dolerių

ELTA

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas, anot žiniasklaidos, turi finansinės naudos iš jam pareikštų kaltinimų. Respublikonas per pirmuosius tris šių metų mėnesius savo prezidento rinkimų kampanijai surinko 18,8 mln. dolerių (16,9 mln. eurų) aukų, rodo dokumentai. Panašią sumą – 15,4 mln. dolerių (13,9 mln. eurų) – D. Trumpui pavyko pritraukti ir vos per dvi savaites po to, kai jam kovo 30 d. buvo pareikšti kaltinimai. D. Trumpas sieks tapti Respublikonų partijos kandidatu 2024 m. vyksiančiuose rinkimuose.

76-erių D. Trumpas yra pirmasis buvęs JAV prezidentas, kuriam pareikšti baudžiamieji kaltinimai. Jis kaltinamas tuo, kad, norėdamas padidinti savo šansus laimėti 2016 m. prezidento rinkimus, dviem moterims mokėjo pinigus „už tylą“ ir taip pažeidė rinkimų įstatymus. Šiuos mokėjimus jis bandė nuslėpti klaidingais įrašais dokumentuose. D. Trumpas kaltinimus neigia, vadindamas juos politiškai motyvuotais. Anot portalo „Politico“, beveik ketvirtadalis tų, kurie po kaltinimų D. Trumpui paaukojo pinigų jo rinkimų kampanijai, prieš tai to niekada nėra darę. Tai esą rodo, kad teisminis ginčas padidino jo aukotojų gretas.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 2 žmonės įvertino) 5.0000