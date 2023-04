Rinkimų kampaniją pradėjęs Erdoganas žada gyventojams lengvatų

Pradėjęs kovą dėl savo perrinkimo, Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pažadėjo gyventojams daugybę lengvatų.

Jis antradienį Ankaroje kalbėjo apie energetikos subsidijas, atlyginimų didinimą ir mokesčių mažinimą. Valstybės tarnautojų atlyginimai ir pensijos reguliariai bus didinami, kad pranoktų infliaciją, sakė R. T. Erdoganas savo valdančiosios partijos AKP rinkimų kampanijos renginyje Ankaroje.

Infliaciją, kuri R. T. Erdogano vadovavimo metais smarkiai išaugo ir šiuo metu siekia 50 proc., jis esą sumažinsiantis iki vienaženklio procento. Kaip jis tai pasieks, prezidentas nepasakė.

Gegužės 14 d. vyksiantys prezidento ir parlamento rinkimai laikomi išbandymu jau 20 metų valdžioje esančiam R. T. Erdoganui. Turkija be aukštos infliacijos kovoja ir su dideliu nedarbu. Po smarkaus žemės drebėjimo vasario pradžioje, be to, pasigirdo kritika dėl vyriausybės krizių valdymo. Apklausos rodo, kad R. T. Erdoganas negali būti tikras dėl savo perrinkimo.

Stipriausiu jo konkurentu iš trijų laikomas centro kairės partijos CHP vadovas Kemalas Kilicdaroglu. Jis yra plataus opozicinio skirtingų politinių stovyklų aljanso kandidatas.