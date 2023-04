Po netikėto pareiškimo Rusijos TV eteryje – propagandistų isterija

Prokremliškas rusų politologas Aleksejus Naumovas pareiškė, kad okupantai Ukrainoje prarado keletą kartų daugiau karių nei Ukraina. Apie tai jis užsiminė propagandiniu televizijos kanalu NTV rodomos laidos „Mesto vstreči“ („Susitikimo vieta“) metu.

A. Naumovas pakomentavo galimą duomenų apie Rusijos ir Ukrainos karo eigą nutekinimą Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žiniasklaidai.

„Penktadienį (balandžio 7 d.) mes iš tikrųjų į tą medžiagą atsižvelgėme pernelyg lengvabūdiškai... Kodėl taip nutiko... Pirma, tie duomenys apie nuostolius, pateikti dokumentuose, pasirodė besą sufotošopinti“, – laidoje sakė jis.

A. Naumovo teigimu, jis rado minėtų dokumentų „originalus“.

„Ir ten Rusijos nuostoliai iš tikrųjų nurodyti kaip „keletą kartų didesni už Ukrainos“. Ko gero, tai panašiau į tiesą“, – pažymėjo politologas.

Laidos vedėjas Andrejus Norkinas ir kiti dalyviai į jo žodžius sureagavo nuostabos kupinomis replikomis „Ką?!“ ir isterišku juoku.

„Rusijos nuostoliai didesni už Ukrainos, ir tai panašu į tiesą?!“ – komentavo rusų propagandistai.

„Taip, galiu dar kartą pakartoti, kad jums nereikėtų sakyti „ką, ką, ką“, – atsakė A. Naumovas.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas antradienį pranešė, kad Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 500 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų balandžio 11 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 179 320 kareivių.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 644 tankų, 7 038 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 765 artilerijos sistemų, 535 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 282 oro gynybos priemonių, 307 lėktuvų, 293 sraigtasparnių, 2 332 dronų, 911 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 5 620 automobilių, 316 specialiosios technikos vienetų.

„Delfi“ primena, pastarosiomis dienomis „Twitter“, „Telegram“, „Discord“ ir kitose svetainėse aptikta dešimtys dokumentų nuotraukų, nors kai kurios buvo platinamos internete jau kelias savaites, o gal net mėnesius, kol praėjusią savaitę sulaukė žiniasklaidos dėmesio.

Pirmadienį Pentagonas pareiškė, kad itin slaptų JAV dokumentų, kurių daugelis susiję su karu Ukrainoje, nutekinimas kelia „labai rimtą“ pavojų JAV nacionaliniam saugumui.

Pažeidimą tiria Teisingumo departamentas. Panašu, kad nutekinta slapta informacija ir apie karą Ukrainoje bei slapta JAV sąjungininkių analizė, dabar amerikiečių pareigūnai mėgina jas nuraminti.

Tai, kad internete išplito šie dokumentai, kelia „labai rimtą pavojų nacionaliniam saugumui ir gali skleisti dezinformaciją“, sakė gynybos sekretoriaus padėjėjas viešiesiems reikalams Chrisas Meagheris, nepatvirtinęs jų autentiškumo. „Mes vis dar tiriame, kaip tai atsitiko, taip pat problemos mastą. Buvo imtasi veiksmų atidžiau pažvelgti į tai, kaip tokio tipo informacija teikiama ir kam“, – žurnalistams sakė Ch. Meagheris.

Daugelio dokumentų nebėra svetainėse, kuriose jie pirmiausia pasirodė, o Jungtinės Amerikos Valstijos, kaip pranešta, toliau stengiasi juos šalinti.

Pasak Ch. Meagherio, Pentagono komanda stengiasi nustatyti, ar dokumentai tikri, tačiau jis pridūrė, jog atrodo, kad internete išplitusiose nuotraukose atskleista slapta informacija. Paskelbti dokumentai yra „panašaus formato, kokie naudojami teikti aukštiems pareigūnams kasdienę atnaujintą informaciją apie operacijas, susijusias su Ukraina ir Rusija, taip pat kitus žvalgybos duomenis“.

Ch. Meagheris pridūrė, jog kai kurie dokumentai „atrodo, buvo pakeisti“. Jie pakeisti taip, kad atrodytų, jog Ukraina prarado daugiau karių nei Rusija, nors originalioje versijoje sakoma priešingai.

Pasak Ch. Meagherio, iš pradžių JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas nebuvo apie tai informuotas – iki balandžio 6 d. ryto, kai „The New York Times“ paskelbė straipsnį apie nutekintus dokumentus. Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo atstovas Johnas Kirby žurnalistams sakė, kad prezidentas Joe Bidenas buvo informuotas „praėjusios savaitės pabaigoje“, bet konkrečios datos nepasakė.

Daugelis dokumentų susiję su Ukraina, pavyzdžiui, viename jų pateikiama informacija apie šalies oro gynybą, kitame kalbama apie tarptautines pastangas stiprinti jos karines pajėgas. Tačiau dar kiti rodo, kad JAV stebi sąjungininkes, pavyzdžiui, teigiama, kad Izraelio žvalgybos agentūros „Mossad“ vadovai pasisakė už vidaus protestus prieš prieštaringai vertinamą teismų reformos planą.

JAV pareigūnai šiuo klausimu palaiko ryšius su Vašingtono sąjungininkėmis, pranešė Valstybės departamentas. Jie „aukštu lygiu bendradarbiauja su sąjungininkėmis ir partnerėmis, kad įtikintų jas mūsų įsipareigojimu apsaugoti žvalgybą ir gebėjimu garantuoti mūsų partnerystę“, žurnalistams sakė atstovas Vedantas Patelis.

J. Kirby sakė, kad JAV Vyriausybė nerimauja, jog gali pasirodyti ir daugiau dokumentų. „Mes nežinome, kas už tai atsakingas. Ir nežinome, ar jie turi daugiau dokumentų, kuriuos ketina paskelbti“, – sakė jis.

Nutekinimo padariniai gali būti reikšmingi, net mirtini, tai gali kelti pavojų JAV žvalgybos šaltiniams, o priešams suteikti vertingos informacijos. „Įslaptintos medžiagos atskleidimas gali turėti milžiniškų padarinių ne tik mūsų nacionaliniam saugumui, bet gali lemti, kad žmonės neteks gyvybės“, – sakė Ch. Meagheris.