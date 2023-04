Rusijoje nustatytos beveik 20 tūkstančių žuvusiųjų pavardės

Rusijos žurnalistai nustatė 19 688 okupantų, žuvusių kare prieš Ukrainą, pavardes.

Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis „Mediazona“.

Gautomis žiniomis, per dvi pastarąsias dvi savaites žurnalistai nustatė dar 1665 žuvusių Rusijos kariškių pavardes. Nurodoma, kad tai rekordinis „prieaugis“ nuo karo pradžios.

Pasak tyrimo autorių, tikrasis žuvusiųjų skaičius gali būti kelis kartus didesnis. Be to, nežinomas dingusių be žinios ir patekusių į nelaisvę asmenų skaičius.

Rusijos žurnalistai nustatė daugiau kaip 1100 žmonių, žuvusių prie Bachmuto, pavardes. Bet jie pažymi, kad žūties vieta nekrologuose nurodoma gana retai.

Taip pat žinomos 1783 žuvusių mobilizuotųjų pavardės.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, iš viso nuo plataus masto karo pradžios nukauta daugiau kaip 177 tūkst. okupantų rusų.