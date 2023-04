Istorinė akimirka JAV: Trumpas pabuvojo ir areštinėje, ir teismo salėje visus kaltinimus paneigė, išvyko į Floridą

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas paliko savo rezidenciją „Trump Tower“ ir atvyko į Manhatano apygardos prokuratūrą, kur buvo suimtas ir areštinėje laukė kaltinamojo akto. Tokia procedūra yra standartinė JAV, tačiau ši toli gražu tokia nebuvo

D. Trumpas tapo pirmuoju buvusiu Amerikos prezidentu, suimtu dėl baudžiamųjų kaltinimų. Sausakimšoje Niujorko teismo salėje 76 metų buvusiam JAV prezidentui respublikonui buvo pateikti 34 kaltinimai. Į visus juos D. Trumpas atsakė esąs nekaltas.

Buvęs JAV prezidentas D. Trumpas apkaltintas 34 sunkiais nusikaltimais dėl verslo įrašų klastojimo, susijusio su trimis nuslėptais mokėjimais prieš 2016 m. rinkimus, antradienį pranešė prokurorai.

„Donaldas J. Trumpas pakartotinai ir apgavikiškai klastojo Niujorko verslo įrašus, kad nuslėptų nusikalstamą veiką, padarytą siekiant nuslėpti jam kenkiančią informaciją nuo balsuojančios visuomenės per 2016 m. prezidento rinkimus“, – sakoma Manhatano apygardos prokuroro Alvino Braggo pranešime.

Pasibaigus antradienį vykusiam istoriniam teismo procesui Niujorko teisėjas paleido D. Trumpą iš suėmimo be jokių ikiteisminių apribojimų.

Teisėjas Juanas Merchanas per valandą trukusį posėdį pridūrė, kad teismo procesas gali prasidėti 2024 m. sausį, nors D. Trumpo advokatai sakė, kad norėtų atidėti jį iki pavasario.

Buvęs prezidentas Donaldas Trumpas antradienį išėjo iš Manheteno teismo salės. Skaičiuojama, kad teismo salėje jis praleido maždaug 57 minutes.

Tikimasi, kad D. Trumpas keliaus tiesiai į oro uostą ir privačiu lėktuvu grįš į savo namus Floridoje, vėliau ten pasakys žadėtą kalbą.

D. Trumpas buvo pastebėtas išeinantis iš pastato ir einantis jo laukusių automobilių link praėjus kiek daugiau nei dviem valandoms, kai atvyko į Manhatano teismo kompleksą istoriniam posėdžiui.

Išeidamas iš teismo salės jis jokių pareiškimų nepateikė. Išėjęs iš teismo salės D. Trumpas išėjo iš pastato ir įlipo į lauke pastatytą automobilių koloną.

CNN skelbia, kad naujienų kanalai negalėjo tiesiogiai transliuoti teismo posėdžio. Tačiau penkiems fotografams buvo leista nufotografuoti D. Trumpą ir teismo salę prieš prasidedant posėdžiui.

Kai buvo pakeliui į Manheteno apygardos prokuratūrą ir teismo rūmus prieš apkaltinamąjį nuosprendį, jis socialiniuose tinkluose parašė: „Vykstate į Žemutinį Manheteną, Teismo rūmus. Atrodo taip SIURREALU – WOW, jie ketina MANE SUIMTI. Negaliu patikėti, kad tai vyksta Amerikoje!“

D. Trumpas išvyko į teismą iš savo dangoraižio Niujorke, baudžiamieji kaltinimai jam gali pakeisti 2024 metų varžybas dėl Baltųjų rūmų. Nuo „Trump Tower“ Penktojoje alėjoje jis turėjo nukeliauti 10 kilometrų atstumą iki teismo rūmų ir ten paskelbti esąs nekaltas dėl kaltinimų, jog prieš rinkimus 2016 m. už tylėjimą mokėjo pinigus pornografijos žvaigždei.

Tai pirmas kartas, kai esamam ar buvusiam Amerikos prezidentui pareiškiami baudžiamieji kaltinimai.

Dvi apkaltas išgyvenęs 76 metų respublikonas tvirtina, kad yra „politinio persekiojimo“ auka, bet taip pat naudojasi teismo byla, kad sustiprintų savo rėmėjų bazę ir surinktų milijonus dolerių savo siekiui kitais metais sugrįžti į Baltuosius rūmus. Koridoriais eidamas į teismo salę jis planavo pasikalbėti su žurnalistais, CNN sakė vienas jo advokatų.

Donaldas Trumpas Foto: Getty images

Prieš kelias valandas iki posėdžio D. Trumpas parašė socialinės žiniasklaidos platformoje „Truth Social“, kad „radikalūs kairieji demokratai kriminalizavo teisingumo sistemą“, teisminį procesą vadino „inscenizacija“.

D. Trumpo automobilių vilkstinei važiuojant į teismą gatvėse išsirikiavo policija, danguje ūžė sraigtasparniai, tiesiogiai transliavo JAV televizijos. Tačiau teismo salėje filmavimo kameros uždraustos.

Šimtai žmonių susirinko prie teismo rūmų, tarp jų dešimtys D. Trumpo šalininkų, o taip pat ir priešininkų, juos apgulė žiniasklaidos atstovai ir smalsuoliai.

Prokuratūroje paimami kaltinamojo pirštų atspaudai. Padaroma nuotrauka policijos archyvui. Tokia nuotrauka su prezidento, taip pat ir vyriausiojo karinių pajėgų vado atvaizdu, JAV istorijoje būtų pirmoji. D. Trumpui, kaip ir kiekvienam kitam šioje šalyje suimtam ir pirštų atspaudus davusiam asmeniui, būtų išduotas sulaikymo protokolas, kuris liudytų apie šį suėmimą.

Nors paprastai kaltinamiesiems, sulaikytiems dėl nusikalstamų veikų uždedami antrankiai, neaišku, ar buvusiam prezidentui bus padaryta išimtis dėl jo statuso. Daugumai kaltinamųjų rankos surakinamos už nugaros, tačiau kai kuriems kaltinamiems valstybės tarnautojams, kurie, teigiama, kelia mažesnį pavojų, rankos surakinamos prieky.

Saugumo agentai D. Trumpą privalės lydėti per visas procedūras, be to, saugumo sumetimais, jie prieš D. Trumpo pasirodymą prokuratūros ir teismo pastatą aptvers nuo pašalinių, o patį kaltinamąjį atveš ne per paradines duris.

Praėjusią savaitę Niujorko didžioji prisiekusiųjų žiuri pareiškė kaltinimus D. Trumpui byloje, kurią iškėlė Manhatano apygardos prokuroras Alvinas Braggas, išrinktas demokratas. Kaltinimai susiję su 130 tūkst. JAV dolerių mokėjimu filmų suaugusiesiems aktorei Stormy Daniels prieš pat D. Trumpo pergalę per 2016 m. rinkimus.

Buvęs D. Trumpo advokatas ir padėjėjas Michaelas Cohenas, nusiteikęs prieš savo buvusį viršininką, sako, kad S. Daniels buvo sumokėta mainais už jos tylėjimą apie pasimatymą su D. Trumpu, jos teigimu, įvykusį 2006 metais. D. Trumpas neigia romaną, buvusį tuo metu, kai jo trečioji žmona Melania buvo neseniai pagimdžiusi.

Pasak teisės ekspertų, netinkamai apskaitytas mokėjimas gali užtraukti kaltinimus verslo dokumentų klastojimu galimai siekiant nuslėpti kampanijos finansavimo pažeidimus.