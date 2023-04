JAV skelbia Sirijoje nukovusios aukštą „Islamo valstybės“ atstovą, planavusį atakas Europoje

ELTA

JAV pajėgos skelbia per operaciją Sirijoje nukovusios aukštą ekstremistinės grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) atstovą. Tai Khalidas Ayddas Ahmadas al-Jabouris, kuris atsakingas už grupuotės išpuolių planavimą Europoje, antradienį pranešė JAV ginkluotųjų pajėgų centrinė vadovybė. Jis esą taip pat kūrė IS vadovavimo struktūrą. Civiliai per operaciją nenukentėjo.

JAV pajėgos 2015 metais buvo nusiųstos į Siriją, kad paremtų kovą su IS. Šiuo metu čia kovai su IS dislokuota apie 900 amerikiečių karių, dauguma jų – šalies rytuose. Jie yra ten, „kad įveiktų IS“, kovo pabaigoje patvirtino JAV Nacionalinės saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby‘is. Jis pripažino, kad IS ir toliau kelia pavojų regione. IS kontroliavo dideles teritorijas Sirijoje ir kaimyniniame Irake. Nepaisant 2019 m. paskelbtos karinės pergalės prieš IS, grupuotės kuopelės toliau veikia šalyje ir vykdo išpuolius. 2022 m. IS prisiėmė atsakomybę už 280 atakų Sirijoje. JAV prezidento Joe Bideno nurodymu, nuo jo kadencijos pradžios jau ne kartą atakuoti Iranui artimų kovotojų taikiniai Sirijoje. Iranas Sirijos pilietiniame kare kartu su Rusia yra svarbiausias Sirijos prezidento Basharo al Assado sąjungininkas. Šio vyriausybė kontroliuoja apie du trečdalius susiskaldžiusios šalies teritorijos, įskaitant daugumą didžiųjų miestų, taip pat sostinę Damaską.