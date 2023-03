Laivas restoranas Nevos upėje pritvirtintas kairiuoju bortu. Į įvykio vietą atvyko Nepaprastųjų situacijų ministerijos darbuotojai. Ministerijos regioninėje valdyboje pranešė, kad laivas neeksploatuojamas, žmonių jame nebuvo, taigi niekas nenukentėjo.

Šiaurės vakarų transporto prokuratūra pranešė organizavusi patikrinimą, kaip laikomasi įstatymų dėl saugumo eksploatuojant vandens transportą.

A floating restaurant in the Russian city of St Petersburg has toppled over, sinking into the icy Neva River. pic.twitter.com/OjCn9bkk7x