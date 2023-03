Per šaudynes mokykloje Našvilyje JAV Tenesio valstijoje pirmadienį yra sužeistųjų. Tai pranešė vietos ugniagesiai, kuriais remiasi agentūra „Reuters“.

„Galime patvirtinti, kad yra keli sužeistieji“, – sakė atstovas. Šaulys, policijos duomenimis, nušautas.

Nepaisant to, tėvai paraginti neiti į mokyklą. Pavojus esą dar nepraėjo.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx