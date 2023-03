„Kas čia vyksta?!“: Maskvos gyventojus nustebino vaizdas danguje

Maskvos gyventojus nustebino keistas vaizdas danguje, jie pastebėjo dūmų sūkurį – juodas dūmų apskritimas plūduriavo danguje ir lėtai kilo į viršų.

Daugelis žmonių išsigando, pamatę šį keistą reiškinį, ėmė jį fotografuoti ir filmuoti.

Moscow... BAVOVNA or WTH is this.... pic.twitter.com/FyAWAutZ6I — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) March 27, 2023

Residents of Moscow publish videos of a black circle in the city's sky.

What do you think happened there? pic.twitter.com/Ne9CIEDUhI

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 27, 2023

In Moscow's Strogino district, residents heard a "bang", and then a "black ring" rose into the sky

Muscovites tremble! The verdict has been announced! pic.twitter.com/jAhhsHz0QY

— KT "Special Central Infellagence Operation" (@KremlinTrolls) March 27, 2023



Skelbiama, kad šis reiškinys pastebėtas pirmadienį virš Strogino rajono. Keistais juodojo apskritimo danguje vaizdais pasidalijo daugelis Rusijos „Telegram“ kanalų.

„Kas čia vyksta?! Košmaras!“ – viename videoreportaže komentavo moteris.

Kaip skelbia „Obozrevatel“, tokio pobūdžio reiškinys Maskvos gyventojams – ne naujiena (pvz., dūmų apskritimą danguje matė 2022 m. sausį).

„Dažniausiai tai – dūmai iš vamzdžio ar apskrito įrenginio. Neišsisklaidę atmosferoje tokie dūmai įgauna apskritimo ar kilpos formą ir plaukia dangumi, taip susidaro lango ar angos įspūdį“, – buvo aiškinama gyventojams.