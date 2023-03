Italijos parlamento narė Elisa Scutella, priklausanti partijai „Penkių žvaigždučių judėjimas“, išsakė nuomonę, kad galbūt reikėtų nustoti teikti pagalbą Ukrainai.

„Ponia Scutella sako mums: sustokite. Manau, kad turėtumėte tai sakyti Putinui. Esu nustebusi, kad tai sakote mums, nes galbūt tai yra pozicijos išdavystė. Nes tai reikštų, kad mes pritariame invazijai į Ukrainą. Vadinkime daiktus tikrais vardais: jei mes nustojame [remti Ukrainą], reiškia, pritariame invazijai į Ukrainą“, – sakė G. Meloni.

A wonderful speech by @GiorgiaMeloni. Thanks for your unwavering support for 🇺🇦. Thanks again for understanding the essence of this war, and telling the truth about it. We appreciate your help and commitment very much. We will win 🇺🇦🇮🇹 pic.twitter.com/fBjPfsohRk