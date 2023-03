„Nežinau nė vienos armijos, nė vienų karinių oro pajėgų visame pasaulyje, kurios apdovanotų pilotą už susidūrimą su bepiločiu. Jeigu tai laikoma drąsa, tada, manau, jie kitaip supranta, kas yra drąsa. Tai absurdiška ir įžeidu“, – pareiškė J. Kirby.

JAV nacionalinio saugumo tarybos atstovas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos nežino, ar pilotas tyčia taranavo droną „MQ-9“, bet faktas lieka faktu, kad „jis tai padarė“.

„Nesuprantu, kodėl jie įteikė apdovanojimą už drąsą pilotui, kuris, blogiausiu atveju, piktavališkai rizikavo savo gyvybe ir padarė žalos Amerikos nuosavybei, o geriausiu atveju – tiesiog silpnapročiui“, – pridūrė J. Kirby.

🎪 Shoigu presented Orders of Courage to Su-27 pilots who shot down an American drone over the Black Sea.