Per šaudynes Vakarų Krante sužeisti du izraeliečiai

Sekmadienį per spėjamą palestiniečio ataką okupuoto Vakarų Kranto Huvaros mieste sužeisti du izraeliečiai, pranešė paramedikai.

Turimais duomenimis, ginkluotas užpuolikas šūvius paleido į automobilį, kuriuo važiavo du suaugusieji ir trys vaikai. Kaip teigiama, iš viso būta apie 20 šūvių. Pasak žiniasklaidos pranešimų, Izraelio saugumo pajėgos įtariamąjį sulaikė neilgai trukus po incidento.

Naujienų agentūros AFP žiniomis, vieno iš sužeistųjų būklė sunki.

Huvarą kerta kelias, kuriuo kasdien naudojasi daugybė izraeliečių naujakurių, gyvenančių Vakarų Kranto šiaurėje.

Saugumo padėtis Izraelyje ir palestiniečių teritorijose jau seniai yra įtempta. Nuo metų pradžios per palestiniečių išpuolius žuvo 13 izraeliečių ir viena ukrainietė. Per tą patį laikotarpį žuvo 85 palestiniečiai – per susirėmimus su Izraelio pajėgomis ar per savo išpuolius.

Per musulmonų pasninko mėnesį ramadaną, kuris prasidės kitą savaitę, baiminamasi tolesnės smurto eskalacijos.