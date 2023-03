Vaizdo įraše užfiksuoti agresyvūs Rusijos naikintuvo pilotų veiksmai, kurie, Pentagono teigimu, truko nuo 30 iki 40 minučių. Apie tai rašo CNN.

„2023 m. kovo 14 d. du Rusijos orlaiviai „Su-27“ tarptautinėje oro erdvėje virš Juodosios jūros nesaugiai ir neprofesionaliai perėmė JAV karinių oro pajėgų žvalgybos droną „MQ-9“. Apgadintas „MQ-9“ sraigtas, todėl JAV pajėgos buvo priverstos tarptautiniuose vandenyse numušti „MQ-9“, – sakoma vadavietės pranešime.

BREAKING: U.S. military releases dramatic declassified video taken by MQ-9 Reaper drone that shows the moment that a Russian Su-27 fighter jet collided with it after attempting to spray the drone with jet fuel. https://t.co/XGoVQN7ppJ pic.twitter.com/X9vH6qtFGf