Remiantis vaizdo įrašu, du Rusijos naikintuvai per pusvalandį 19 kartų praskrido netoli drono ir išpylė degalų. Paskui matyti, kad naikintuvas kliudo drono sraigtą ir šis nukrenta į jūrą.

„To iki šiandien dar niekada nebuvo nutikę“, – komentuoja balsas už kadro.

A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ