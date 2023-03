Izraelyje – nauji protestai prieš teismų reformą

Tūkstančiai žmonių visame Izraelyje trečiadienį vėl protestavo prieš planuojamą šalies teismų sistemos reformą.

Keletą kartų buvo užblokuotas centrinis Tel Avivą ir Jeruzalę jungiantis kelias. Įvyko keletas smurtinių demonstrantų susirėmimų su policija ir keli areštai. Tel Avive liudininkai pranešė, kad policija panaudojo dūmines bombas.

Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu dešinioji religinė vyriausybė planuoja sudaryti galimybę parlamentui paprasta balsų dauguma panaikinti Aukščiausiojo Teismo sprendimus. Be to, politikams norima suteikti daugiau įtakos skiriant teisėjus.

Įstatymo projektas taip pat gali būti palankus B. Netanyahu ilgai trunkančiame teismo procese dėl korupcijos.

Per pirmąjį balsavimą parlamente trečiadienį buvo pritarta įstatymo projektui, pagal kurį, norint pripažinti ministrą pirmininką netinkamu eiti pareigas, reikės trijų ketvirtadalių parlamento narių daugumos. Be to, apkalta būtų galima tik dėl psichikos ar kitų sveikatos priežasčių.

Generalinė prokurorė Gali Baharav-Miara perspėja, kad šis pokytis sukeltų „absurdiškas situacijas“. Ji tokį įstatymą vadina „juodąja skyle“, nes užkertamas kelias bet kokiai teisminei priežiūrai. Kad įstatymas įsigaliotų, reikia dar trijų svarstymų.

Kritikai mano, kad reforma kelia pavojų valdžių atskyrimui, ir įspėja, kad Izraelis gali virsti diktatūra. Kita vertus, vyriausybė teigia, kad Aukščiausiasis Teismas šiuo metu turi per didelę politinę įtaką.

Aukščiausiasis Teismas yra ypač svarbus užtikrinant teisinės valstybės principų laikymąsi ir žmogaus teises, nes Izraelis neturi rašytinės konstitucijos. Vietoj jos valstybė grindžiama pagrindinių įstatymų rinkiniu.