Per išpuolį Vakarų Krante žuvo du izraeliečiai

Per spėjamą palestiniečių išpuolį Vakarų Krante sekmadienį, sanitarų duomenimis, žuvo du izraeliečiai. Pasak Izraelio kariuomenės, užpuolikas netoli sankryžos į pietus nuo Nabluso miesto atidengė ugnį į izraeliečių automobilį.

Ketvirtadienį per Izraelio karinę operaciją Nabluse žuvo 11 palestiniečių ir daugiau kaip 100 buvo sužeisti.

Išpuolis surengtas tuo metu, kai Jordanijos Akabos uostamiestyje vyko susitikimas, kurio tikslas buvo situacijos Vakarų Krante nuraminimas. Jame dalyvavo Izraelio ir palestiniečių, taip pat Jordanijos, Egipto ir JAV atstovai.

Saugumo padėtis Izraelyje ir palestiniečių žemėse jau seniai yra labai įtempta. Nuo metų pradžios per palestiniečių išpuolius žuvo dešimt izraeliečių ir ukrainietė. Per tą patį laikotarpį žuvo 52 palestiniečiai – per susirėmimus su Izraelio kariais ar buvo nušauti po išpuolių.

Izraelis 1967 metais užkariavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Ten šiandien gyvena daugiau kaip 600 000 Izraelio naujakurių. Palestiniečiai siekia, kad šiose teritorijose gyvuotų nepriklausoma Palestinos valstybė su sostine Rytų Jeruzale.