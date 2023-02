„Mes kalbame, kad laikomės savo principų ir vertybių. Mes nesilaikome. Šioje salėje yra Rusijos Federacijos delegacija. Jei manęs kas paklaustų, kas yra karo nusikaltėliai, aš parodyčiau į suolus salės gale. Tai gėda. Gėda, kad ši delegacija čia, ypač turint omenyje, kad delegacijoje yra žmonės, kuriems taikomos sankcijos, kurie balsavo už nepriklausomos valstybės dalies aneksiją (Donbaso, Chersono, Zaporižios). Ši institucija sukurta saugoti ir ginti, o mes sėdime, tarsi nieko nebūtų nutikę. Pasinaudosiu proga ir cituodamas Ukrainos pareigūnus pasiųsiu žinią salėje sėdinčiai Rusijos delegacijai: „Rusijos karo laive, eik n...“ – emocingai kalbėjo R. Kolsas.

Posėdžio metu jis taip pat pasiūlė nutraukti ES vizų išdavimą Rusijos piliečiams.

Rusijos atstovas savo ruožtu sakė, kad renginyje dalyvavo „teisėtai“, o nesutinkantiems pasiūlė išeiti „kartu su savo Ukrainos vėliavomis“.

Pradėjus kalbėti Rusijos atstovui, renginio dalyviai patys demonstratyviai paliko salę.

