EP pirmininkė Roberta Metsola. Ukraina – tai Europa

2022 m. vasario 24 d. pasaulis toks, kokį jį pažinojome, pasikeitė iš esmės. Nuo tos dienos kasdien griaunami milijonų ukrainiečių šeimų gyvenimai. Daug kam teko staiga viską mesti ir bėgti. Aštuoni milijonai ukrainiečių – tiek pat žmonių, kiek gyventojų visoje Austrijoje – buvo priversti palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio Europos Sąjungoje, vien Lietuvoje nuo karo pradžios jų užregistruota virš 74 tūkstančių. Dar šeši milijonai ukrainiečių buvo išblaškyti šalies viduje.

Pasaulis pasikeitė ir visiems mums, mes matome tą žiaurumą, neteisybę, akivaizdžius tarptautinės teisės pažeidimus, terorą, nepagarbą žmogaus teisėms, karo nusikaltimus, kurie praėjus metams vis dar tebevykdomi suverenioje Ukrainos teritorijoje.

Mes visi norime taikos. O labiausiai jos trokšta ukrainiečiai. Visa Europos idėja pagrįsta taika. Tačiau taika be laisvės ir taika be teisingumo – išvis ne taika.

Vos prieš dvi savaites kalbėdamas Europos Parlamente Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad mato Europą kaip taisykles, vertybes, lygybę ir teisingumą puoselėjantį žemyną, kuriam neabejotinai priklauso Ukraina. Kita vertus, jis teigė, kad Kremlius daro viską, ką tik gali, kad sunaikintų Europos vertybes.

Todėl ir toliau palaikysime Ukrainą. Nuo to priklauso jos žmonių išlikimas. Nuo to priklauso Europa. Nuo to priklauso taika. Solidarizuojamės su nesuskaičiuojama daugybe šeimų, kurios dėl šio karo liko be nieko. Palaikome Ukrainos gynybos pajėgas, kovojančias už laisvę, demokratiją ir taisyklėmis grindžiamą pasaulio tvarką. Palaikome tuos, kurie kovoja už mus.

Todėl Europos Parlamentas ragina įsteigti specialų tribunolą, kuris galėtų patraukti atsakomybėn visus, atsakingus už karo nusikaltimus – nusikaltimus, kuriems netaikomas senaties terminas. Nusikaltimus, į kuriuos negalime žiūrėti pro pirštus.

Todėl Europos Sąjunga privalo toliau taikyti sankcijas Rusijai, asmenims ir subjektams, remiantiems neteisėtą Vladimiro Putino karą, ir todėl turime daryti spaudimą kitoms šalims ir privačioms įmonėms, kurios vis dar dirba su Kremliumi. Prie ankstesnių įprastų santykių su Rusija negrįšime.

Žvelgdamas į ateitį, Europos Parlamentas nori pradėti planuoti Ukrainos išlaisvinimo dieną. Planuoti Ukrainos įstojimą į Europos Sąjungą. Tai tikslas, kurio siekdama kiekviena šalis kandidatė turi nueiti savo kelią, tačiau dėl kurio derybas turėtume pradėti kuo greičiau. Narystės perspektyva padės ne tik moraliai ir simboliškai, bet ir tada, kai reikės atkurti laisvą Ukrainą.

Prireiks milžiniškų jėgų ne tik fiziniam Ukrainos infrastruktūros atstatymui, bet ir jos administracinių, valdymo ir teisingumo sistemų pertvarkai. Tam reikės sunkaus darbo ir sudėtingų reformų. Reikės pokyčių ir drąsių sprendimų.

Ir čia padėti gali Europos Parlamentas bei daugybė ES programų. Praėję metai parodė, kad Ukrainos žmonės yra vieni drąsiausių ir ištvermingiausių, jie – įspūdingas pavyzdys to, kaip žmonės gali kovoti ir įveikti sudėtingiausius išbandymus. Jie nusipelno mūsų nenuilstamos paramos. Mes turime būti kaip vienas. Ukraina yra Europa. Europa yra Ukraina.