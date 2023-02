Pentagonas: tikėtina, kad Rusija Ukrainoje neteko pusės savo sunkiųjų tankų

Pusė Rusijos pagrindinių kovos tankų tikriausiai buvo sunaikinti arba juos perėmė ukrainiečiai, penktadienį pareiškė aukšta JAV gynybos ministerijos pareigūnė.

Rusija „tikriausiai neteko pusės savo pagrindinių kovinių tankų per mūšius ir dėl to, kad juos perėmė ukrainiečiai“, – sakė gynybos sekretoriaus padėjėja tarptautinio saugumo reikalams Celeste Wallander per virtualų Naujojo Amerikos saugumo centro renginį.

C. Wallander nepateikė tikslaus skaičiaus, kiek tankų Rusija prarado įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį. O Ukraina dabar kaip tik laukia vakarietiškų sunkiųjų tankų antplūdžio iš ją remiančių šalių.

Jungtinė Karalystė pareiškė, kad jos tankai „Challenger 2“ bus dislokuoti Ukrainoje kovo mėnesį, o Vokietija ir jos sąjungininkės siekia, kad iki balandžio mėnesio į kariaujančią šalį atvyktų tankų „Leopard 2“ batalionas.

JAV taip pat pažadėjo batalioną (t. y. 31) savo tankų „M1 Abrams“, tačiau jie, kaip tikimasi, atkeliaus gerokai vėliau.