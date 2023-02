Remiantis leidinio turima informacija, Vengrijos ministras pirmininkas su Ukrainos prezidentu Briuselyje susitiko kaip kelių Europos šalių – Bulgarijos, Kipro, Graikijos, Kroatijos, Austrijos ir Slovėnijos – lyderių grupės narys.

Susitikimas vyko 30 minučių. Pagrindine pokalbių tema tapo ginklų siuntos į Ukrainą.

Pirmiausia, V. Zelenskis išvardijo, kokių ginklų reikia Ukrainai. Į tai sureagavo Austrijos kancleris ir Vengrijos ministras pirmininkas: jie nurodė, kad Ukrainos prezidento prašymo išpildyti neįmanoma, mat Austrija – neutrali valstybė, o Vengrija „iš pat pradžių pareiškė nesiųsianti ginklų į karo purtomą šalį“, rašo „Nepszava“.

Per susitikimą V. Zelenskis pakvietė V. Orbaną aplankyti Kyjivą, nurodoma leidinyje.

Vengrija – viena iš nedaugelio ES šalių, neprisijungusi prie ginklų siuntimo į Ukrainą. Negana to, Vengrija ne kartą siūlė išbraukti kai kuriuos Rusijos piliečius iš ES galiojančių sankcionuotų asmenų sąrašų.

Sausio mėnesį V. Orbanas pareiškė, kad Rusija negali taikstytis su NATO įsitvirtinimu Ukrainoje, todėl V. Putinas, esą, ir išsikėlė tikslą paversti šalį ištisais griuvėsiais, šitaip atimdamas iš Vakarų galimybę vertinti ją kaip sau skirtą prizą.

„Dabar tai kaip Afganistanas. Tai niekieno žemė“, – cituoja V. Orbano žodžius leidinys „The American Conservative“.

Delfi primena, kas Vengrijos premjeras sulaukė negailestingos kritikos socialiniuose tinkluose po to, kai ketvirtadienį neplojo į susitikimą su Europos Vadovų Taryba (EVT) Briuselyje atvykusiam Ukrainos prezidentui.

„Orbanas net negali sukaupti padorumo paploti tautos, kurią Rusija šluoja nuo žemės, lyderiui“, – tviteryje rašė įrašu pasidalinęs europarlamentaras iš Belgijos Guy'us Verhofstadtas.

„Atrodo, kad visi ploja Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, ateinančiam bendrai nuotraukai su ES lyderiais Briuselyje, išskyrus vieną: Vengrijos Viktorą Orbaną“, – tviteryje komentavo korespondentas Briuselyje Jackas Parrockas.

Vėliau pasirodė dar vienas įrašas, kuriame užfiksuota, kaip kitiems ES lyderiams bendraujant su V. Zelenskiu, V. Orbanas antrame plane užsiima savais reikalais.

„Orbanas apsimeta labai užsiėmusiu, kad tik išvengtų Zelenskio“, – tviteryje rašė kanalas NEXTA.

Tiesa, V. Orbanas Briuselyje taip pat spaudė ranką Ukrainos prezidentui. Tai patvirtinanti nuotrauka ketvirtadienio vakarą paskelbta jo paskyrose socialiniuose tinkluose. Tačiau dėl savo prierašo ir ji sulaukė didelės kritikos.

„Kai galvoji, kad blogiau būti negali. Tai Orbano paskelbta nuotrauka, kurioje jis spaudžia ranką Ukrainos prezidentui. Prieraše sakoma: „Vengrija yra taikos pusėje“, – rašė Vengrijos žurnalistė Viktorija Serdult.

Ji taip pat pasidalino kita judviejų nuotrauka iš Briuselio, atkreipdama dėmesį į V. Zelenskio išraišką. „Vienas žvilgsnis pasako viską“, – komentavo žurnalistė.

And when you think it cannot get any worse. This is the actual photo the Orban posted about the handshake with the Ukrainian president.