Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis ministro įrašu tviteryje.

„Vos prieš metus niekas nebūtų patikėjęs, kad Ukrainos kariuomenė bus ginkluota „Stinger“ kompleksais. Lietuva buvo pirmoji šalis, kuri mums atsiuntė šių oro gynybos sistemų. Taigi, ar dabar kas nors gali pasakyti, kad būtų neįmanoma gauti karinių laivų?“ – parašė O. Reznikovas.

Only a year ago, nobody would have believed that #UAarmy would be armed with Stingers.

Lithuania became the first country who sent us these MANPADS.

So, can anyone now say that it would be impossible to get warships…?

