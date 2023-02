Rusijos karinės pajėgos, anot vietos gubernatoriaus, smarkiai intensyvina atakas Rytų Ukrainoje.

Rusų kariuomenė mėgina pralaužti ukrainiečių linijas prie Kreminos, ketvirtadienį Ukrainos televizijai sakė Luhansko srities gubernatorius Serhijus Haidajus, kurį cituoja agentūra „Reuters“.

Tačiau kol kas rusų atakos esą nebuvo sėkmingos. Tai liudijantis vaizdo įrašas pasirodė ir socialiniuose tinkluose. Vaizdo įraše matyti didelis rusų nuostoliai.

Kremina yra maždaug už 100 km į šiaurės vakarus nuo srities sostinės Luhansko, mieste prieš karą gyveno apie 18 000 žmonių.

Jei Rusijos pajėgoms pavyktų pralaužti Ukrainos gynybos linijas, jos galėtų pasistūmėti Kramatorsko kryptimi.

Įspėjimas: vaizdo įraše skamba necenzūrinė leksika.

The videos of Kreminna are now pouring in and they point to another Russian failure. #Ukraine #Kreminna #Luhansk pic.twitter.com/HMsJBWasKh