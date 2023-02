Vaizdo įrašuose iš Turkijos – griūvantys pastatai, šalis prašo skubios NATO pagalbos

Socialiniuose tinkluose publikuojama vis daugiau vaizdo įrašų iš Turkijos, kurią sukrėtė galingas žemės drebėjimas. Vaizdo medžiagoje užfiksuoti griūvantys pastatai, skelbiama, kad žemės drebėjimas pridarė milžiniškų nuostolių.

Horrific videos emerging from #tuerkiye of the devastating earthquake building crumbles down in mere seconds #Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/485DYrHIKN — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 6, 2023

pray for Turkey 🇹🇷 🙏 pic.twitter.com/Z4Kum6q4VF — Eva Chelsea (@bigevachelsea) February 6, 2023



Prašo NATO pagalbos

Turkija oficialiai paprašė NATO sąjungininkių pagalbos dorotis su galingų žemės drebėjimų padariniais.

NATO paskelbtame Turkijos prašyme, be kitų dalykų, vardijamos greitosios medicinos pagalbos komandos ir įranga, įvairūs paieškos ir gelbėjimo padaliniai, taip pat „ekstremalioms oro sąlygoms visiškai įrengtos lauko ligoninės“.

Catastrophic consequences of the earthquake in Turkey, roads destroyed, cars stuck in cracks. pic.twitter.com/M9UFBxTW5N — ConstanZe 🕊 (@Constanze2022) February 6, 2023



Dokumente taip pat teigiama, kad Moldova, kuri nėra NATO narė, pasiūlė paieškos ir gelbėjimo komandą, kuriai reikia padėti pasiekti nukentėjusią zoną.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį pareiškė solidarumą ir paskelbė paramą Aljanso narei Turkijai.

„Visiškai solidarūs su mūsų sąjungininke Turkija po šio baisaus žemės drebėjimo“, – tviteryje parašė J. Stoltenbergas.

„NATO sąjungininkės mobilizuoja paramą“, – parašė jis ir pridūrė, kad palaiko ryšius su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu ir užsienio reikalų ministru Mevlutu Cavusoglu.

NATO atsaką į žemės drebėjimus koordinuoja Aljanso reagavimo į nelaimes koordinavimo centras.