Tai savo suvestinėje vasario 5-osios rytą paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Ataskaitoje pažymima, kad per pastarąją dieną Ukrainos aviacija surengė penkis smūgius į okupantų personalo ir karinės technikos koncentracijos zonas, taip pat du smūgius prieš raketų sistemas.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukrainoje iš viso žuvo 131 290 Rusijos kariųUkrainoje pastarąją parą žuvo 700 Rusijos kareivių, o nuo 2022 m. vasario 4 d. iki 2023 m. vasario 5 d. žuvo 131 290 Rusijos karių, praneša „Ukrinform“.Naujausius duomenis savo feisbuko puslapyje paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Per parą Rusija taip pat neteko 2 tankų, 11 šarvuočių, 6 artilerijos sistemų, 2 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 2 dronų ir 10 automobilių ar autocisternų.Iš viso karo metu sunaikinta 3 220 Rusijos tankų, 6 405 šarvuočiai, 2 226 artilerijos sistemos, 460 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 227 priešlėktuvinės gynybos sistemos, 294 lėktuvai, 284 sraigtasparniai, 1 958 operatyvinio-taktinio lygmens dronų, 796 sparnuotosios raketos, 18 laivų ar katerių, 5 091 automobilis ar autocisterna ir 203 specialiosios technikos vienetų.

Rusai smogė Charkivo centruiSekmadienio rytą rusų pajėgos atakavo Charkivą.Priešininkai pateko į centrinę miesto dalį, sakė Charkivo regiono valstybės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas. Preliminariais duomenimis, priešas prie Charkivo paleido raketą S-300.Anot O. Sinegubovo, miesto centre nukentėjo gyvenamasis pastatas, kilo gaisras. Jau žinomos trys aukos – 54 metų moteris ir du vyrai, 51 ir 55 metų amžiaus.

Scholzas: bendras požiūris į ginklų tiekimą Ukrainai užkerta kelią eskalacijaiVokietijos kancleris Olafas Scholzas nemano, kad sprendimas perduoti tankus „Leopard 2“ Ukrainai galėtų reikšti tiesioginį Vokietijos įsitraukimą į karą prieš Rusiją, praneša dpa.„Mes atsargiai įvertinome kiekvieną ginklų siuntimą, koordinavome tai glaudžiai su savo sąjungininkais, pirmiausiai su Jungtinėmis Valstijomis. Toks bendras požiūris užkerta kelią karo eskalacijai“, – jis sakė sekmadienyje laikraštyje „Bild“ publikuotame interviu komentuodamas apie kritiką dėl delsimo siųsti tankus.O. Scholzas teigė pokalbiuose telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu visą laiką aiškiai pabrėžęs, kad tik Rusija vienintelė yra atsakinga už karą Ukrainoje, kurį Maskva pradėjo beveik prieš metus. Kancleris pridėjo, kad pokalbių metu V. Putinas niekada negrasino nei Vokietijai, nei jam asmeniškai.Vis dėlto ketvirtadienį V. Putinas apkaltino Vokietiją „leidus būti įtrauktai į dar vieną karą prieš Rusiją“. „Nesuvokiama, tačiau tai faktas – mums eilinį kartą grasinama vokišku „Leopard“ tanku“, – pareiškė V. Putinas.Tačiau Antrojo pasaulinio karo metais, kai Vokietija ir Rusija pastarąjį kartą kariavo viena prieš kitą, Vokietija neturėjo tankų pavadintų „Leopard“.Paprašytas pakomentuoti tokius Rusijos vadovo teiginius, O. Scholzas sakė, kad V. Putinas imasi abstrakčių istorinių palyginimų tam, kad pateisintų Ukrainos užpuolimą, bet šiame negailestingame kare neįmanoma nieko pateisinti.Vokietijos kancleris taip pat sakė, kad su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasiektas konsensusas, kad Vakarų perduoti ginklai bus naudojami tik Ukrainos teritorijoje, o ne prieš Rusijos teritoriją.Sausio mėnesį Vokietija paskelbė perduosianti Ukrainai modernių tankų „Leopard 2“ po to, kai Kyjivas mėnesių mėnesius prašė sunkios ginkluotės, kuri reikalinga siekiant išvaduoti Rusijos okupantų užimtą šalies teritoriją.Prieš priimdamas sprendimą dėl tankų O. Scholzas nuolat pabrėžė koordinacijos su JAV svarbą. Tą pačią dieną, kai Vokietija paskelbė apie tankų „Leopard 2“ siuntimą, JAV pranešė perduosianti savo tankų „Abrams“.

Analitikai: Rusija nepajėgi atlaikyti daugybę puolimo operacijųRusija karinę techniką ir jėgą koncentruoja į tai, kad įvykdytų „ryžtingą puolimą“ Bachmuto kryptimi ir vakarinėje Luhansko srities dalyje.JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai pastebi, kad, vargu, ar Rusijos okupantai nusitaikys į Zaporižę.„Rusija neįrodė savo gebėjimo atlaikyti daugybę didelių puolimo operacijų, kurių prireiktų norint vienu metu pasiekti Donecko srities administracinę sieną ir užimti Zaporižės miestą“, – sakė analitikai.

Ukraina atrėmė dar vieną rusų puolimą BachmuteUkraina atrėmė dar vieną rusų puolimą Bachmute, apie tai šalies vadovybė paskelbė šeštadienį, praneša AFP.„Šią savaitę rusų okupantų pajėgos skyrė visas pastangas, kad pralaužtų mūsų gynybą ir apsuptų Bachmutą bei surengė galingą puolimą Lymano sektoriuje. Tačiau jiems nepasisekė dėl mūsų karių ryžto“, – sakė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar.Rusija taip pat apšaudė Černyhivo, Zaporižios, Dniepropetrovsko, Charkivo, Luhansko, Donecko ir Mykolajivo sritis.Savo kreipimesi šeštadienio vakarą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad situacija darosi sudėtingesnė, o Rusija meta vis daugiau kovotojų siekdama palaužti Ukrainos gynybą.„Dabar labai sunku Bachmute, Vuhledare, Lymane ir kitose vietose“, – sakė jis.Penktadienį Prancūzija, Italija ir JAV pažadėjo nusiųsti daugiau ginklų Ukrainai, o Kanada šeštadienį išsiuntė pirmuosius iš keturių žadėtų tankų „Leopard 2“.Tuo metu Vokietijos kancleris Olafas Scholzas laikraščiui „Bild am Sonntag“ sakė, kad sutarta, jog vakarų tiekiamais ginklais nebus atakuojama Rusijos teritorija.Tuo metu Kyjivas, išreikšdamas dėkingumą dėl ginklų tiekimo, taip pat tikisi, kad ateityje bus perduoti ir naikintuvai.Be to, šeštadienį Ukraina paskelbė apie karo belaisvių mainus. Ukraina išlaisvino 116 savo karių, o Rusija – 63.Mainų metu buvo atgauti ir dviejų žuvusių britų savanorių kūnai. 28 metų Chrisas Parry ir 47 metų Andrew Bagshaw padėjo evakuoti žmones iš karo zonos Ukrainos rytuose. Jie žuvo kai į jų automobilį Soledare pataikė artilerijos sviedinys.

Ukraina pataikė į daugybę svarbių rusų objektųPer pastarąją parą Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino priešo vadavietę, priešlėktuvinių raketų sistemą ir kuro bei tepalų sandėlį.Tai savo suvestinėje vasario 5-osios rytą paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Ataskaitoje pažymima, kad per pastarąją parą Ukrainos aviacija surengė penkis smūgius į okupantų personalo ir karinės technikos koncentracijos zonas, taip pat du smūgius prieš priešlėktuvinių raketų sistemas.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/522885823357834

Zelenskis penkiems buvusiems Janukovyčiaus laikų pareigūnams atėmė pilietybęUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atėmė Ukrainos pilietybę penkiems buvusiems prezidento Viktoro Janukovyčiaus laikų pareigūnams.Apie tai ukrainiečių agentūros „Unian“ korespondentui pranešė gerai informuoti šaltiniai teisėsaugos institucijose.Visų pirma, valstybės vadovas atėmė Ukrainos pilietybę iš buvusio Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo Vitalijaus Zacharčenkos, buvusio Ukrainos pajamų ir mokesčių ministro Oleksandro Kliymenkos, buvusio prezidento V. Janukovyčiaus administracijos vadovo Andrejaus Kliujevo, buusio švietimo ministro Dmitrijus Tabačnykos ir buvusio Ukrainos saugumo tarnybos vadovo Oleksandro Jakemenkos.Taip pat Ukrainos pilietybė buvo atimta iš Charkivo srities tarybos deputato Nikitos Šencevo ir Odesos miesto tarybos deputato Viktoro Baranskio.Pilietybės neteko ir Aleksandras Gorbylevas, Bogdanas Kliujevs bei Vitalijaus Slaba.Kaip pranešė „Unian“, šiandien, vasario 4 d., V. Zelenskis paskelbė žengęs dar vieną žingsnį, kad apvalytų Ukrainą nuo tų, kurie stojo į agresorės Rusijos pusę. Visų pirma, Ukrainos saugumo tarnyba pareiškė pareiškimą dėl Rusijos pilietybę turinčių asmenų.Didelio masto karo su Rusijos Federacija fone Ukrainos prezidentas jau yra pasirašęs daugybę dekretų dėl pilietybės atėmimo tiems, kurie palaikė ryšius su okupantais.Kaip teigė pats V. Zelenskis, dauguma asmenų, netekusių Ukrainos pilietybės, turėjo kitos valstybės pasus. Prezidentas pažymėjo, kad dabar Ukrainos valdžios uždavinys yra užtikrinti, kad visi asmenys, turintys dvigubą pilietybę (taip pat ir Rusijos Federacijos) bei turintys politinę ar dvasinę įtaką Ukrainai, netektų teisės į šios šalies pilietybę.Gruodžio 7 d. V. Zelenskis sustabdė apie 13 Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bažnyčios kunigų pilietybę.

Rusai apšaudė Sumų regionąRusijos kariai per dieną sudavė 26 smūgius Sumų regionui.Sumų regiono karinė administracija apie tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.„Per dieną priešas 3 kartus apšaudė teritorines regiono apylinkes: Bilopolį, Novoslobidską, Velikopisarivą. Užfiksuoti 26 antskrydžiai“, – rašoma pranešime, kurį cituoja „Ukrinform“.Nuo 16:30 Belopolio apylinkės teritorijoje rusai šaudė minosvaidžiais – 10 pataikymų.Taip pat minosvaidžiais atakavo Velikopisarivos apylinkę – 7 smūgiai.Be to, buvo užfiksuotas vieno iš Novoslobidsko apylinkės kaimų apšaudymas minosvaidžiu – 9 smūgiai. Apšaudymo metu buvo apgriauti du privatūs namai. Anot regiono karinės administracijos, civilių gyventojų aukų nėra.

Kanados gynybos ministrė Anita Anand socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad šalis išsiuntė pirmąjį tanką „Leopard 2“ Ukrainai.https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1621946130056577026?ref_src=twsrc%5Etfw

Lenkija „jau apmoko“ ukrainiečių karius naudotis koviniais tankais „Leopard“Lenkija jau pradėjo mokyti ukrainiečių karius valdyti Vokietijoje pagamintus kovinius tankus „Leopard-2“, gynybos ministro Mariuszo Blaszczako žodžius cituoja žiniasklaida.Jo komentarai buvo atsakas į Vokietijos žiniasklaidos pranešimus, kuriuose teigiama, kad kelios NATO šalys netesi savo pažadų pristatyti Ukrainai tankus „Leopard 2“. Taip pat buvo skelbiama, kad Lenkija ketino pristatyti tankus be papildomo karių apmokymo, rašė Lenkijos provyriausybinė naujienų svetainė „TVP.info“, remdamasi Vokietijos žurnalu „Der Spiegel“.Lenkijos naujienų agentūra PAP penktadienį pranešė, kad M. Blaszczakas buvo nuvykęs į Kijevą aptarti planų aprūpinti Ukrainą tankais „Leopard 2“.Ministras taip pat teigė, kad Lenkija jau apmoko Ukrainos karius Lenkijoje, kaip naudotis tankais. Nors dar negalima teigti, kiek tiksliai laiko tam prireiks, tai bus „ne dienų ir ne mėnesių“, o „savaičių klausimas“, sakė jis.Vasario viduryje vyksiančiame susitikime su NATO sąjungininkais bus aptartos pačių tankų praktiniai pristatymo aspektai, Ukrainos vadovybei Kijeve pranešė M. Blaszczakas.Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Resnikovas ir prezidentas Volodymyras Zelenskis asmeniškai padėkojo jam už svarbų Lenkijos vaidmenį užtikrinant „Leopard“ tankų pristatymą Ukrainai.Lenkija yra viena iš ištikimiausių Ukrainos sąjungininkių, Kijevui visomis išgalėmis stengiantis atremti Maskvos invaziją ir susigrąžinti užimtas teritorijas.

Pareigūnai: 500 000 namų ūkių Ukrainos Odesoje liko be elektrosDėl avarijos elektros pastotėje, jau iki tol pažeistoje Rusijos smūgių, pusė milijono namų ūkių pietiniame Ukrainos Odesos mieste liko be elektros, šeštadienį pranešė valdžios institucijos.„Situacija sudėtinga, avarijos mastas didžiulis“, – per „Telegram“ pranešė ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis. Jis pridūrė, kad ši pastotė buvo „ne kartą“ apgadinta Rusijos smūgių.Odesos srities gubernatorius Maksimas Marčenka avariją pavadino „rimta“ ir pridūrė, kad į miestą buvo išsiųsti energetikos ministras ir valstybinės elektros tinklų operatorės „Ukrenergo“ vadovas.„Per artimiausias 24 valandas į Odesos regioną bus pristatyta keletas generatorių“, – teigė jis. – Tikimės, kad pirmieji generatoriai atvyks jau šį vakarą.“Jau kelis mėnesius Maskva sistemingai taikosi į Ukrainos energetikos tinklą, palikdama milijonus žmonių tamsoje ir šaltyje žiemos viduryje.Iki Vladimiro Putino invazijos į provakarietišką Ukrainą praėjusių metų vasarį Juodosios jūros uostas Odesa buvo populiari daugelio ukrainiečių ir rusų atostogų kryptis.

Pavyko susigrąžinti dviejų Ukrainoje žuvusių britų savanorių kūnusPer apsikeitimą belaisviais pavyko susigrąžinti dviejų britų, kurie žuvo bandydami padėti žmonėms evakuotis iš nuožmių kovų Ukrainoje, palaikus, šeštadienį pranešė Kijevo pareigūnai.28-erių metų Chrisas Parry‘is ir 47-erių Andrew Bagshaw dirbo savanoriais Soledare, Ukrainos Donecko regione, kai, kaip pranešama, į jų automobilį pataikė sviedinys.Abiejų britų palaikai buvo grąžinti Ukrainos valdžios institucijoms per platesnio masto apsikeitimą belaisviais, per kurį Kijevas susigrąžino 116 belaisvių, o Rusija –63.„Mums pavyko susigrąžinti žuvusių užsienio savanorių kūnus“, – teigė prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas, patikslindamas, kad tai buvo du britai.Mokslininkas A. Bagshaw dirbo genetikos srityje, tačiau nuo praėjusių metų balandžio mėnesio tarnavo savanoriu Ukrainoje kaip pagalbos darbuotojas. Jo palaikai turėtų būti grąžinti į Naująją Zelandiją, kur jis gyveno su šeima.Ch. Parry‘is, kaip sakė jo šeima, anksčiau dirbo programuotoju.Dėl jų likimo imta nerimauti po to, kai sausio 11 dieną Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“, padėjusios užimti Soledarą iš Ukrainos pajėgų, vadovas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad ten rastas vieno iš dingusių vyrų kūnas.Be to, „Wagner“ vadovas internete paskelbė nuotraukas pasų, kurie, kaip spėta, priklausė Ch. Parry‘iui ir A. Bagshaw ir kurie, anot A. Prigožino, buvo rasti kartu su kūnais.

Amerikos Karo studijų institutas ISW pateikė naujausią Ukrainos žemėlapį. Jame matyti vasario 3-ią Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuotos teritorijos Pietinėje Ukrainos dalyje.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1621711797748203520?ref_src=twsrc%5Etfw

Apklausa: nuo kovo mėnesio Putiną ir karą remiančių Latvijos gyventojų skaičius sumažėjo per pusęRusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir jo sukeltą plataus masto karą Ukrainoje remia tik 4 proc. Latvijos gyventojų, ir jų dalis nuo praėjusių metų kovo sumažėjo per pusę.Tai rodo Valstybės kanceliarijos užsakymu surengtos apklausos rezultatai, praneša portalas „lsm.lv“.Tyrimo duomenimis, didžioji dauguma Latvijos gyventojų palaiko Ukrainą jos kovoje su Rusijos agresija, pabėgėlių ukrainiečių priėmimą ir Ukrainos pastangas įstoti į Europos Sąjungą ir NATO.82 proc. Latvijos gyventojų visiškai arba veikiausiai remia Ukrainos kovą už nepriklausomybę ir laisvę. Tai 6 proc. daugiau negu 2022 metų kovą. Už karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimą yra 73 proc. apklaustųjų. Tai 1 proc. mažiau negu praėjusių metų kovą.Už Ukrainos priėmimą į NATO yra beveik du trečdaliai – 63 proc. – apklaustųjų, 12 proc. daugiau negu kovo mėnesį, o už jos priėmimą į ES – 62 proc. respondentų, 7 proc. daugiau negu kovą.Latvijos visuomenės nuomonė dėl Vakarų dalyvavimo kare nepasikeitė – jam pritartų tik 20 proc. apklaustųjų. Pusė – 49 proc. – šalies gyventojų yra prieš Vakarų dalyvavimą kare.Apklausa buvo surengta praėjusių metų gruodžio 9-19 dienomis, joje dalyvavo 1057 Latvijos gyventojai nuo 18 iki 74 metų amžiaus.

Mariupolyje rusai išveža žuvusių žmonių palaikus kartu su sugriautų namų nuolaužomisMariupolyje okupantai rusai ardo sugriautus namus ir kartu su griuvėsiais išveža žuvusių civilių kūnus.Kaip praneša „Ukrinform“, tai televizijos kanalui FREEDOM pareiškė šio Ukrainos miesto vadovas Vadymas Boičenka.„Dar kartą noriu priminti, kad Rusija žiauriausią nusikaltimą padarė Mariupolio miesto teritorijoje, sunaikindama 50 proc. būstų fondo. Tai reiškia, kad nebėra 1300 daugiabučių namų. Dabar rusai masiškai šalina karo nusikaltimų pėdsakus“, – sakė jis.Anot Mariupolio mero, anksčiau ardant griuvėsius iš jų dar buvo ištraukiami žmonių kūnai, o dabar pastatų liekanos išvežamos kartu su palaikais.„Rusija aktyviai valo karo nusikaltimų pėdsakus, nes supranta, kad artimiausiu metu Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradės kontrpuolimą ir išvaduos Mariupolį“, – pridūrė V. Boičenka.Kaip jau buvo pranešta, Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje didžiulę humanitarinę katastrofą. Miestas beveik visiškai sugriautas. Šiuo metu Mariupolyje likę apie 100 tūkst. žmonių.Kovo mėnesį rusai subombardavo miesto dramos teatrą, kur slėpėsi daugiausia moterys ir vaikai. Žuvo šimtai žmonių.

Portugalijos premjeras patvirtino ketinimus perduoti Ukrainai tankų „Leopard 2“Portugalijos ministras pirmininkas António Costa šeštadienį pareiškė, kad jo šalis perduos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms tankų „Leopard 2“. Jis pridūrė, jog šiuo metu tęsiama logistikos operacija su Vokietija, kad būtų galima suremontuoti dalį tankų, praneša leidinys „Diario de Noticias“.Premjeras pabrėžė, kad tankų siuntimas Ukrainai nesusilpnins Portugalijos karinio potencialo.„Mes dabar dirbame, kad galėtume atsisakyti kai kurių mūsų tankų. Tiksliai žinau, kiek tankų bus siunčiama į Ukrainą, bet apie tai bus pranešta reikiamu metu", – sakė Portugalijos vyriausybės vadovas.Anot premjero, Portugalija taip pat bendradarbiauja su Vokietija, organizuodama „atsarginių dalių tiekimo operaciją, kad būtų užbaigtas kai kurių [kovinių] transporto priemonių, kurios nebuvo eksploatuojamos, remontas“.Paklaustas apie labiausiai tikėtiną laiką, kada tankai „Leopard 2“ gali būti išsiųsti Ukrainai, A. Costa pareiškė, jog „dedamos pastangos, kad visas šias priemones galėtume turėti jau kovo pabaigoje“.Anksčiau Portugalijos žiniasklaida pranešė, kad Portugalija ruošiasi nusiųsti Ukrainai keturis Vokietijoje pagamintus tankus „Leopard 2“.

Ukrainos kariškiai sėkmingai mokosi valdyti tankus „Challenger 2“Ukrainos kariškiai Didžiojoje Britanijoje sėkmingai mokosi valdyti tankus „Challenger 2“, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų tankistai šią savaitę greitai perprato galingojo „Challenger 2“ valdymą. Jungtinė Karalystė perduos ukrainiečiams tankų „Challenger 2“, kad padėtų jiems apginti savo tėvynę ir atkovoti teritoriją“, - sakoma Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos pranešime tviteryje.„rbc.ua“ primena, jog sausio 14 d. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishis Sunakas, telefonu kalbėdamasis su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, oficialiai patvirtino, kad jo šalis patieks Ukrainai tankų „Challenger 2“, taip pat papildomų artilerijos sistemų.Vėliau Ukrainos kariškiai išvyko į Didžiąją Britaniją mokytis naudoti šiuos tankus. Pasak Jungtinės Karalystės gynybos sekretoriaus Beno Wallace`o, „Challenger 2“ turėtų pasiekti Ukrainą iki vasaros.

Vokietijos prokuroras: kol kas nėra įrodymų, kad Rusija susijusi su sabotažo aktais prieš dujotiekius Vokietijos tyrėjai kol kas neturi įrodymų, kad Rusija susijusi su dujotiekių „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ susprogdinimu.„Šiuo metu to įrodyti negalima. Tyrimas tęsiamas“, – sakė laikraščiui „Die Welt“ federalinis generalinis prokuroras Peteris Frankas.Anot jo, pasitelkus du tyrimų laivus buvo paimta vandens ir grunto mėginių bei vamzdynų liekanų, taip pat išsamiai buvo dokumentuojama nusikaltimo vieta. „Šiuo metu visa tai vertina kriminalistai“, - teigė jis.Rugsėjo pabaigoje po sprogimų netoli Danijai priklausančios Bornholmo salos iš viso buvo aptikti keturi nuotėkiai iš dviejų dujotiekių, nutiestų Baltijos jūros dugnu.Švedijos saugumo tarnybos lapkritį pareiškė, kad tai buvo rimtas sabotažo atvejis, tačiau kaltininko neįvardijo.Sprogimų vietos yra tarptautiniuose vandenyse, išskirtinėse Danijos ir Švedijos ekonominėse zonose. Abi šalys atlieka savo tyrimus. "Bet mes palaikome ryšį", - sakė P. Frankas.

Pareigūnė: Rusijos pajėgos dabar telkiamos Ukrainos rytuose, bet ji netikėtai gali smogti ir šalies pietuoseRusijos armija telkia puolimo pajėgas Rytų Ukrainoje, tačiau pietiniam šalies regionui taip pat gresia pavojus.Kaip praneša „Ukrinform“, tai šeštadienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk.„Tai, kad jie meta geriau parengtas pajėgas į rytus, suprantama, ten dabar jų prioritetas. Tačiau pietinis regionas visada buvo jų akiratyje, jie nepaleidžia iš savo rankų jo kontrolės ir laiko jį papildoma kryptimi, kur gali būti smogtas netikėtas ir stiprus smūgis“, – sakė N. Humeniuk.Pareigūnė pabrėžė, kad Ukrainos gynybos pajėgos toliau stebi priešo taktiką ir yra pasirengusios įvykių raidai. Pasak jos, Rusijos laivų grupuotės stebėjimas leido padaryti išvadą, kad „raketų nešėjai net ir be ypatingų priežasčių gali pasirodyti Juodojoje jūroje ir vėl grįžti į bazavimosi punktus“.Kaip jau buvo pranešta, šeštadienio rytą Juodojoje jūroje Rusija laikė devynis laivus, tarp kurių nebuvo nė vieno sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjo.

Ukraina susigrąžino iš rusų nelaisvės dar 116 gynėjųUkraina su Rusija vėl apsikeitė karo belaisviais, namo grįžo 116 Ukrainos gynėjų.Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pasak pareigūno, „mums pavyko susigrąžinti 116 mūsų žmonių – Mariupolio gynėjų, Chersono partizanų, snaiperių iš Bachmuto ir kitų mūsų didvyrių“.„Tęsiame darbą. Mes susigrąžinsime visus“, - pabrėžė A. Jermakas. Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidento įgaliotinė elgesio su karo belaisviais klausimams Alena Verbicka gruodžio 31 d. pareiškė, kad, 2022 metų gruodžio pabaigos duomenimis, rusų nelaisvėje yra apie 3,4 tūkst. Ukrainos kariškių, dar 15 tūkst. žmonių laikomi dingusiais be žinios.Koordinacinis štabas elgesio su karo belaisviais klausimams gruodžio 31 d. pranešė, kad per 2022 metus iš rusų nelaisvės pavyko išlaisvinti 1 596 žmones – kariškius ir civilius.

JAV pirmą kartą oficialiai paskelbė apie konfiskuoto Rusijos turto perdavimą UkrainaiPenktadienį, 2023 m. vasario 3 d., JAV generalinis prokuroras Merrickas Garlandas paskelbė, kad sankcionuoto Rusijos oligarcho Konstantino Malofejevo konfiskuotas turtas bus perduotas Ukrainai.Anot CNN, kalbama apie 5,4 mln. dolerių turtą.„Šiandien pranešu, kad daviau leidimą pirmą kartą perduoti konfiskuotą Rusijos turtą panaudoti Ukrainoje... Konfiskuotos lėšos vėliau bus perduotos Valstybės departamentui Ukrainos žmonėms paremti. Rusijos karo nusikaltėliai neras prieglobsčio Ukrainoje ar JAV“, – pabrėžė JAV generalinis prokuroras.

Ryte Ukrainoje buvo paskelbtas didelio masto pavojaus signalasVasario 4-osios rytą visuose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Nuo 9 valandos pavojaus signalas buvo girdimas Ukrainos šiaurėje, rytuose ir pietuose, vėliau ir vakariniuose regionuose.

Dėl avarijos pastotėje Odesa liko be elektrosŠeštadienio rytą Odesos srities energetikos sistemoje įvyko antra per parą didelė avarija, regiono centras ir dalis Odesos rajono liko be elektros, praneša „Ukrinform“.„Vasario 4-osios rytą įvyko antra per pastarąją parą didelė avarija nacionalinės energetikos kompanijos „Ukrenerho“ pastotėje. Dėl to Odesa ir dalis Odesos rajono laikinai liko be elektros“, - sakoma pranešime.Bendrovės atstovai patikino, jog energetikai deda visas pastangas, kad atnaujintų elektros tiekimą kritinės infrastruktūros objektams.Penktadienį dėl didelės avarijos pastotėje be elektros buvo likę trys Odesos miesto rajonai ir dalis Odesos rajono.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 460 vaikų, dar 910 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 460 vaikų, o dar mažiausiai 910 buvo sužeisti. Tai šeštadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami.Ukrainos pareigūnų duomenimis, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (443), Charkivo (270) ir Kyjivo (123) srityse.Penktadienį Charkivo srityje sprogus minai buvo sužeisti septyni paaugliai.Nuo Rusijos ginkluotųjų pajėgų bombardavimų ir apšaudymų Ukrainoje nukentėjo 3 126 mokyklos, iš jų 337 visiškai sugriautos.

Generalinis štabas: Ukrainos kariuomenė 8 kartus smogė Rusijos laikinosioms bazėmsUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas vasario 4 dieną pranešė, kad Ukrainos kariai mažiausiai aštuonis kartus smogė laikinoms Rusijos karių bazėms, taip pat taikėsi į kontrolės punktą. Ukrainos pajėgos numušė keturis „Orlan-10“ tipo bepiločius orlaivius ir atakavo Rusijos sunkiųjų liepsnosvaidžių sistemą TOS-1.Praėjusią dieną Ukrainos kariuomenė atmušė Rusijos atakas netoli devynių gyvenviečių.Generalinis štabas taip pat pranešė, kad Rusijos kariuomenė paleido tris raketas, surengė 20 oro antskrydžių ir daugiau nei 90 MLRS atakų, nukreiptų prieš civilinę infrastruktūrą Charkivo ir Mykolajivo regionuose, dėl kurių buvo aukų.

Rusija praneša apie dar vieną apsikeitimą belaisviaisRusijos gynybos ministerijos atstovai informavo apie dar vieną apsikeitimą karo belaisviais. Esą iš Ukrainos grįžo 63 Rusijos kariškiai.Tai šeštadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos žiniasklaida.Pasak Rusijos pareigūnų, jiems pavyko išlaisvinti grupę asmenų, priklausančių „jautriai kategorijai“. Jie taip pat teigia, kad prie apsikeitimo belaisviais prisidėjo JAE valdžios tarpininkavimas.Ukrainos atstovai šio fakto dar nepatvirtino. Todėl kol kas neaišku, kiek kariškių pavyko išlaisvinti Ukrainai.Ketvirtadienį buvo pranešta, kad Ukrainai pavyko susigrąžinti dar maždaug 150 kritusių šalies gynėjų palaikus. Tai buvo padaryta per vieną didžiausių iki šiol apsikeitimų su Rusija žuvusiųjų kūnais.

Ekspertas: Rusija „išsikvepia“ ir praranda potencialą karui tęstiRusija „išsikvepia“ ir praranda potencialą karui tęsti. Jau dabar Rusijos armija kariauja daugiausia gyvąja jėga, o ne karine technika.Tai pareiškė karo ekspertas Olehas Ždanovas, savo „YouTube“ kanale atsakinėdamas į prenumeratorių klausimus, praneša UNIAN.Pasak eksperto, nė viena iš šio konflikto šalių nėra suinteresuota jį įšaldyti.„Rusija negali vilkinti (karo). Todėl Putinas ir gąsdina visus. Jam teliko vienas baubas - branduolinis vėzdas. Bet mes ir mūsų partneriai taip pat neketiname vilkinti karo", - sakė O. Ždanovas.Anot jo, Ukrainos padėtis, susijusi su ginkluote, pamažu gerėja, nes neseniai pavyko „pralaužti užtvanką“ Vakarų ginkluotės tiekimo klausimu. O Rusijos karinis potencialas mažėja.„Mobilizuojami prastesnės kokybės kareiviai, pradedama tiekti prastesnės kokybės įranga ir ginkluotė. Jie kariauja daugiausia gyvąja jėga, o ne tankais. Taip, jų artilerija vis dar turi pranašumą. Kalbant apie techniką, viena kryptimi jie gali sukurti pranašumą. Bet tik viena kryptimi. Iš esmės jie remiasi masiškumu“, – sakė O. Ždanovas.Anot jo, klausimas tik toks, ar dar ilgai rusai sutiks tiesiog eiti ir mirti „už carą ir tėvynę“.Kaip buvo pranešta, nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų vasario 4 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 130 590 kareivių.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 130 590 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 720 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų vasario 4 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 130 590 kareivių.Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 218 tankų, 6 394 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 220 artilerijos sistemų, 460 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 225 oro gynybos priemonių, 294 lėktuvų, 284 sraigtasparnių, 1 956 dronų, 796 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 5 081 automobilio, 203 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Kuleba paragino Tarptautinį olimpinį komitetą neslėpti rusų nusikaltimų „po balta vėliava“Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba kreipėsi į Tarptautinį olimpinį komitetą (IOC) dėl galimo Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, praneša „Ukrinform“.„Nuo praėjusių metų rusai nužudė 231 Ukrainos sportininką ir trenerį, 15 buvo sužeisti, 28 sulaikyti, 4 laikomi dingusiais be žinios. Pradėti šį genocido karą įsakė Putinas, bet jį kariauja paprasti rusai. IOC turi atsisakyti mėginimų paslėpti Rusijos nusikaltimus po baltomis vėliavomis“, - parašė jis tviteryje.Kaip jau buvo pranešta, IOC paskelbė pareiškimą, kuriame svarstoma galimybė leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti kitąmet Paryžiuje įvyksiančiose olimpinėse žaidynėse su neutralia vėliava.

JT: Europos šalyse užregistruota beveik 5 mln. pabėgėlių iš UkrainosŠių metų sausio 31 d. duomenimis, Europoje užregistruota apie 4 mln. 823 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos.Tai šeštadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR).Šiuo metu daugiausiai ukrainiečių, turinčių laikinos apsaugos statusą, yra Lenkijoje – 1 mln. 563 tūkst. Antrąją vietą užima Vokietija – 881 tūkst., o trečiojoje yra Čekija – 485 tūkst. pabėgėlių.JT duomenimis, Lietuvoje laikina apsauga suteikta 73 610 pabėgėlių iš Ukrainos.

Rusija: Belgorodo srityje atskrieję sviediniai sukėlė gaisrąBelgorodo srities Borisovkos gyvenvietėje atskrieję sviediniai sukėlė gaisrą.Tai praneša „Ukrinform“, remdamasi šio Rusijos regiono gubernatoriumi Viačeslavu Gladkovu.„Sviediniai pataikė į civilinės pramonės įmonės teritoriją. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra: žmones spėjo evakuoti saugiu atstumu. Sudarytas operatyvinis štabas. Ten išvažiavo visos avarinės tarnybos“, - rašo Rusijos pareigūnas socialiniame tinkle.Savo ruožtu UNIAN praneša, kad Borisovkoje dega naftos bazė. Pasak vietos gyventojų, anksčiau buvo girdėti sprogimai.Kaip rašo tenykščiai „Telegram“ kanalai, liepsna kyla į 50 metrų aukštį. Ugnis matyti iš už kelių kilometrų nuo naftos bazės.Taip pat pranešama, kad nuo gaisro naftos bazėje smarkiai nukentėjo Borisovkos tiltų metalo konstrukcijų gamykla. Pasak kai kurių šaltinių, šioje įmonėje buvo gaminamos metalo konstrukcijos Krymo tiltui.https://t.me/uniannet/88540

Per Rusijos apšaudymą Ukrainoje žuvo JAV medikasUkrainoje po Rusijos apšaudymo Bakhmute žuvo JAV medikas, patvirtino jo organizacija.Pranešama, kad į Pete'o Reedo transporto priemonę pataikė raketa, kai jis padėjo žmonėms evakuotis.P. Reedas, įkūręs „Global Response Medicine“, į Ukrainą atvyko neseniai, jo tikslas buvo būti „Global Outreach Doctors“ vadovu.

Zelenskis – apie padėtį fronte: duokite Ukrainai gerų naujienų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo tradicinėje vakaro kalboje pabrėžė, kad padėtis fronte išlieka labai sudėtinga, ypač Donecko kryptimi.„Situacija fronte išlieka labai sudėtinga, ypač Donecko kryptimi. Dėkoju visiems mūsų kariams, kurie atlaiko žiaurų okupantų spaudimą, kurie aiškiai ir visapusiškai atlieka mūsų pozicijų gynimo užduotis. Ir net tokiomis sudėtingomis sąlygomis, kurios dabar yra priešakinėse linijose, duokite Ukrainai gerų naujienų“, – sakė jis savo vaizdo žinutėje.Kaip rašė UNIAN, Ukrainos gynybos pajėgų aviacija vasario 3 dieną surengė keturis smūgius Rusijos karių koncentracijos sritims ir vieną jų priešlėktuvinių raketų sistemų padėčiai.

Netanjahu: Izraelis padeda Ukrainai smogdamas kariniams taikiniams IraneIzraelio slaptos operacijos prieš karinius taikinius Irane galiausiai padeda kitoms šalims, įskaitant Ukrainą. Apie tai pareiškė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, rašo „The Jerusalem Post“.„Mes veikiame savarankiškai prieš Iraną įvairiais lygmenimis, tačiau šia veikla taip pat sistemingai siekiame sunaikinti arba pakenkti Irano pajėgumams prieš mus. Tačiau, žinoma, tai taip pat kenkia Irano pajėgumams kitose arenose“, – sakė B. Netanjahu.Jis pabrėžė susirūpinimą dėl stiprėjančio Rusijos karinio aljanso su Iranu, kuris reiškia, kad Maskva ginkluoja Teheraną, o šis savo ruožtu siunčia ginklus karui prieš Ukrainą.Kai kurie Irano gaminami ginklai kelia grėsmę ir Izraeliui, todėl šis pasiekia du tikslus, stengdamasis prevenciškai juos pašalinti, kol jie dar nepradėti naudoti.B. Netanyahu pabrėžė, kad Izraelio vykdomas Irano ginklų gamybos objektų naikinimas turi teigiamą poveikį ne tik jo šaliai, bet ir Ukrainai.

Bidenui – Zelenskio padėkaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Joe Bidenui už naują JAV karinės pagalbos paketą, į kurį įtraukta nauja raketa, kuri pirmą kartą padvigubintų Ukrainos smogiamąjį diapazoną kare su Rusija.V. Zelenskis socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad kuo ilgesnio nuotolio Ukrainos ginklai ir mobilesni jos kariai, tuo greičiau baigsis žiauri Rusijos agresija.

Prancūzija ir Italija Ukrainai siunčia daugiau pagalbosDaugiau gynybinių ginklų gali būti pakeliui į Ukrainą, o Prancūzija ir Italija baigė derybas dėl prieštankinių sistemų siuntimo.Tai įvyko po to, kai kelios šalys įsipareigojo išsiųsti tankus į mūšio lauką, kai to paprašė Kijevas.„Tai leis Ukrainai apsiginti nuo Rusijos bepiločių orlaivių, raketų ir lėktuvų atakų, aprėpiant didelę Ukrainos teritorijos dalį“, – sakoma Prancūzijos gynybos ministerijos pranešime.

Reznikovas: tankai yra tai, ko mums reikia kontrpuolimuiUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pareiškė, kad nauji NATO sąjungininkų tiekiami tankai taps „geležiniu kumščiu“ Kijevo kontrpuolimui pralaužti Rusijos gynybines linijas.Vakarietiškos 155 mm artilerijos atsargos yra gyvybiškai svarbios Ukrainai, kad ji atlaikytų Rusijos atakas pietuose ir rytuose, sakė O. Reznikovas per bendrą spaudos konferenciją su savo kolega iš Lenkijos Mariuszu Błaszczaku.„Nauja tankų koalicija su pagrindiniais NATO šalių tankais – to mums reikia kontrpuolimui, mes kaip geležinį kumštį panaudosime jų gynybines linijas prasiveržti“, – teigė O. Reznikovas. M. Błaszczakas tvirtino, kad Varšuva padeda apmokyti Ukrainos karius naudotis vakarietiškais tankais ir kad mokymų pabaiga buvo „savaitės, o ne dienos ar mėnesiai“.

Naujos ES sankcijos „smogs Rusijos karo mašinai“Kitas Europos Sąjungos sankcijų paketas Rusijai turės įtakos prekybai ir technologijoms, kurios padeda jai kariauti prieš Ukrainą, pareiškė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.„Mūsų 9 sankcijų paketai kandžiojasi, o 10-asis jau yra pakeliui. Su savo partneriais privalome neleisti Rusijai žudyti Ukrainos civilius gyventojus ir sunaikinti namus bei biurus“, – socialiniame tinkle „Twitter“ sakė ji.Ir pridūrė: „Naujos priemonės smogs prekybai ir technologijoms, kurios palaiko Rusijos karo mašiną“.

JAV patvirtino dar vieną karinės pagalbos paketą UkrainaiJis sieks 2,2 mlrd. JAV dolerių, pranešė BBC.Į paketą įeis oro gynybos sistemos, tolimojo nuotolio raketos, taip pat HIMARS amunicija ir šarvuočiai, pranešė agentūros, remdamosi JAV gynybos departamento atstovu.JAV yra svarbiausia ginkluotės Ukrainai tiekėja. Nuo Rusijos invazijos pradžios Vašingtonas, Pentagono duomenimis, Ukrainai jau skyrė daugiau kaip 29 mlrd. dolerių karinės paramos.

Zelenskis: jei gausime ginklų, ne tik nesitrauksime iš Bachmuto, bet ir pradėsime vaduoti DonbasąJei tarptautiniai partneriai aprūpins Ukrainą visais jai reikalingais ginklais, ypač tolimojo nuotolio, šalies gynėjai ne tik išlaikys Bachmutą, bet ir pradės deokupuoti Donbasą, pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimu spaudos konferencijoje po Ukrainos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo.Prezidentas pabrėžė, kad niekas neišduos Bachmuto, o Ukrainos gynėjai kovos tol, kol galės.„Bachmutą laikome savo tvirtove, o ten kritusius gynėjus – didvyriais. Jei paspartės ginklų tiekimas, būtent tolimojo nuotolio ginklų, tuomet ne tik nesitrauksime nuo Bachmuto, bet ir pradėsime išlaisvinti Donbasą, kuris yra okupuotas nuo 2014 metų“, – sakė V. Zelenskis.

ES: Rusija turi leisti visiems deportuotiems vaikams grįžti į UkrainąEuropos Sąjunga paragino Rusiją nutraukti neteisėtą Ukrainos piliečių, ypač vaikų, deportavimą ir leisti jau deportuotiems asmenims saugiai grįžti į Ukrainą.Tai teigiama ES pareiškime, paskelbtame per ESBO nuolatinės tarybos posėdį ketvirtadienį, praneša „Ukrinform“ korespondentas.ES „smerkia pranešimus apie neteisėtą priverstinį Ukrainos piliečių, įskaitant vaikus, deportavimą ir perkėlimą į Rusiją ir Rusijos laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas“.

Berlynas atmeta Putino pareiškimą, kad Rusijai „vėl grasina vokiečių tankai“Vokietijos vyriausybė atmetė Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimą, kad Ukrainai pažadėti vokiečių tankai esą kelia grėsmę jo šaliai. Šie teiginiai yra „vieni iš virtinės painių istorinių palyginimų, kurie vis pateikiami norint pateisinti Rusijos invaziją į Ukrainą“, penktadienį Berlyne sakė vyriausybės atstovas Steffenas Seibertas.Atstovas pabrėžė, jog tankai reikalingi, kad Ukraina galėtų apsiginti nuo Rusijos puolimo. Vokietija, tiekdama ginklus, esą daro tai kartu su virtine kitų šalių. „Tačiau tai pagalba ir parama, o ne dalyvavimas kare“, – teigė S. Seibertas. Tai, anot jo, aišku ir V. Putinui.V. Putinas, ketvirtadienį kalbėdamas renginyje, skirtame sovietinės armijos pergalei prieš nacių pajėgas Stalingrade paminėti, pareiškė, kad Rusijai, kaip ir Antrojo pasaulinio karo metais, vėl grasina vokiečių tankai.„Tai neįtikėtina, bet tiesa. Mums vėl grasina vokiečių tankai „Leopard“, — sakė V. Putinas, pridurdamas, kad Rusija turi kuo „atsakyti“ bet kuriai jai grasinančiai šaliai.

Zelenskis: mėginsime kuo ilgiau išlaikyti Bachmutą Ukraina, anot prezidento Volodymyro Zelenskio, mėgins kuo ilgiau išlaikyti Bachmuto miestą. „Laikome Bachmutą savo tvirtove“, – sakė jis penktadienį spaudos konferencijoje su ES atstovais, praneša agentūra „Reuters“.Prezidentas Bachmuto gynimo kontekste atnaujino savo reikalavimą dėl ilgojo nuotolio ginklų.Kartu V. Zelenskis reikalavo ES sankcijų, kad Rusija negalėtų atkurti savo karinių pajėgumų.

Zelenskis nori, kad derybos dėl narystės ES prasidėtų šiais metais Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad tikisi, jog oficialios derybos dėl narystės Europos Sąjungoje prasidės iki šių metų pabaigos.„Tikslas yra pradėti derybas šiais metais, ir tai yra ne šiaip tikslas, o pagrindinis ir pats svarbiausias tikslas“, – sakė V. Zelenskis Kyjive kartu su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininku Charlesu Micheliu.„Ukraina ir ES, mes esame šeima“, – sakė Ch. Michelis. „Ukrainos ateitis yra Europos Sąjungoje“, – pridūrė jis, nekomentuodamas terminų.Stojimas į ES yra labai sudėtingas ir ilgas daugiapakopis teisinių reformų ir derinimo su ES taisyklėmis procesas. Nuo kandidatės statuso, kurį Ukraina turi nuo praėjusios vasaros, iki oficialių derybų praeityje kartais prireikdavo daugiau nei dešimtmečio.Po susitikimo paskelbtame bendrame pareiškime paminėtas Ukrainos ryžtas pradėti derybas „kuo greičiau“, tačiau konkreti data nenurodyta.

Rusijos puolimo sėkme netiki net patys okupantaiRusijos kariuomenė, sulaukusi šimtų tūkstančių mobilizuotų karių papildymo ir gavusi naują vadą – Valerijų Gerasimovą, ruošiasi naujam puolimui Ukrainoje, kad pabandytų perlaužti karo eigą.Po kelis mėnesius trukusios gynybos ir bandymų sustiprinti užnugarį, Rusijos grupuotės štabe vyksta pasiruošimas puolimui, remdamasi vienu šaltiniu iš šios būstinės praneša „Novaja Gazeta. Evropa“. Šaltinio teigimu, generolai yra pasirengę „faršui paaukoti“ dešimtis tūkstančių karių“, kad įvykdytų vadovybės įsakymą – pastarajai reikia atsiskaityti Kremliui apie sėkmę, kol Ukrainos kariuomenė gaus vakarietiškus tankus ir pati pereis į puolimą.Tačiau niekas nekreipia dėmesio praktiškai į jokius tokio manevro pavojus, pažymi „Novaja Gazeta“ šaltinis. „Ukrainiečiai iš Vakarų žvalgybos gauna absoliučiai tikslius duomenis apie visus mūsų judesius. Nė vienoje teritorijoje neįmanoma sutelkti pakankamai pajėgų, kad jos netaptų HIMARS ar kitos toliašaudės artilerijos taikiniu“, – sakė jis.„Novaja Gazeta“ šaltinis iš grupuotės štabo sakė, kad net bandydami išlaikyti frontą, kariai patiria „didžiulius nuostolius“, o puolimas reiškia neišvengiamus sunkumus aprūpinant kariuomenę amunicija ir maisto produktais.„Po tokių atakų vietoj gyvenviečių mums lieka Mėnulio kraštovaizdis su mūsų nekenčiančių gyventojų likučiais“, – teigė kariškis.

Ukraina vykdo tyrimą prieš Prigožiną Ukraina vykdo tyrimą prieš Rusijos samdinių grupuotės „Vagner“ vadovą Jevgenijų Prigožiną dėl karo nusikaltimų. Vadovaujantis Ukrainos baudžiamosios teisės nuostatomis, jis apie tai informuotas, pranešė Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Šios grupuotė vadovas tiesiogiai atsakingas už tūkstančius karo nusikaltimų. Jis viešai pripažįsta savo vaidmenį kare prieš Ukrainą ir (...) verbuodamas tūkstančius kalinių sprendžia personalo problemas“, – pažymėjo prokuroras.

Ukrainos pajėgos prie Bachmuto numušė rusų „Su-25“Ukrainos nacionalinės gvardijos kariai sunaikino dar vieną rusų šturmo lėktuvą „Su-25“. Priešo orlaivis nukrito netoli Bachmuto.Apie tai praneša portalas „RBK Ukraina“, remdamasis Nacionalinės gvardijos feisbuko paskyroje paskelbta informacija.Kovotojai pažymėjo, kad priešo aviacija aktyviai naudoja šiuos šarvuotuosius ikigarsinius šturmo lėktuvus ant žemės esantiems taikiniams naikinti ir atakuoja Ukrainos pajėgų pozicijas bei gyvenvietes.„Vasario 2 d., 11.55 val., pietrytiniame Bachmuto pakraštyje Nacionalinės gvardijos kariai pastebėjo du priešo lėktuvus „Su-25“, kurie buvo nutolę trijų kilometrų atstumu. Taikinį užfiksavo nešiojamąją priešlėktuvinės gynybos sistemą „Igla-1“ turėjęs šaulys-zenitininkas ir paleido raketą. Vienas „Su-25“ buvo numuštas“, – papasakojo zenitinės raketų ir artilerijos divizijos 3-iosios operatyvinės paskirties brigados vadas, kurio šaukinys – „Partizan“.Taip pat Nacionalinė gvardija pažymėjo, kad Bachmuto kryptimi okupantai iš dalies prarado kovinį pajėgumą ir pranašumą ore – vos per praėjusią savaitę buvo sunaikintas sraigtasparnis „Mi-24“ ir lėktuvas „Su-25“.https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02MEmtomyeUBnHSy7Md76eECtmmbwLDyVq7Wj9g5V28iUZ3sXCpHQXodoPBNkB8KWsl?locale=uk_UA

Kremlius neigia sulaukęs pasiūlymo iš Vašingtono dėl taikos Ukrainoje Rusija paneigė žiniasklaidos pranešimus apie tariamą taikos pasiūlymą iš JAV, kuriame kalbama apie teritorines nuolaidas Ukrainoje. „Tai antis“, – penktadienį Maskvoje pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“.Prieš tai būta pranešimų, kad JAV Centrinės Žvalgybos Valdybos (CŽV) vadovas Williamas Burnsas aiškinosi, ar Rusija sutiktų nutraukti savo invaziją į kaimyninę šalį, jei už tai gautų 20 proc. Ukrainos teritorijos.W. Burnsas esą ir Kyjive, ir Maskvoje mėgino rasti diplomatinį sprendimą jau beveik metus trunkančiame kare. Tačiau, anot pranešimų, nė viena pusė nebuvo tam pasirengusi: Ukraina – nes nenori atsisakyti dalies savo valstybės teritorijos, Rusija – nes mano, kad vis tiek laimės. Oficialiai Baltieji rūmai nepatvirtino buvus tokią žvalgybos vado diplomatinę misiją.Rusija kelis kartus siūlė derybas. Anot ekspertų, konflikto įšaldymas dabartinėmis sąlygomis būtų naudingas Maskvai. Šiuo metu Rusija, įskaitant 2014 metais aneksuotą Krymo pusiasalį, yra okupavusi 18 proc. Ukrainos teritorijos.

Rusija „nacionalizuos“ Ukrainos turtą, tebesantį aneksuotame Kryme Rusija penktadienį pareiškė, kad nacionalizuos aneksuotame Kryme esantį „užsienio“ turtą, įskaitant tą, kurio savininkai susiję su Ukraina, ir dalį lėšų skirs Ukrainoje kariaujantiems žmonėms remti.„Krymo respublikos valstybės tarybos deputatai priėmė nutarimą dėl užsienio piliečių ir valstybių, vykdančių priešiškus veiksmus prieš Rusiją, turto nacionalizavimo“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė tarybos pirmininkas Vladimiras Konstantinovas.Regiono parlamentas, kurį Maskva sukūrė po 2014 metais įvykdytos Krymo aneksijos, sakė, kad įstatymo projektas nukreiptas prieš Ukrainos asmenų ir įmonių turtą ir buvo patvirtintas vienbalsiai.V. Konstantinovas sakė, kad į turto sąrašą „įtraukta apie 500 objektų, susijusių su įvairiomis įmonėmis ir bankais, turizmo ir sporto infrastruktūra“.Rusijos naujienų agentūros teigė, kad sąraše yra turtingiausio Ukrainos žmogaus Rinato Achmetovo, oligarcho Igorio Kolomoiskio, dešimties Ukrainos bankų, gamyklų ir Kijevo „Dinamo“ futbolo klubo turtas.„Dalis pelno bus skirta specialiosios karinės operacijos dalyviams paremti“, – naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė V. Konstantinovas, pavartojęs Kremliaus terminą karui Ukrainoje įvardyti.Regiono valdžia teigė, kad institucijos šią paramą iš dalies paskirstys „išdalydama žemės sklypus“ nemokamai.

Vokietija išdavė leidimą eksportuoti tankus „Leopard 1“ Vokietija išdavė leidimą eksportuoti tankus „Leopard 1“ į Ukrainą. Tai penktadienį paskelbė vyriausybės Berlyne atstovas Steffenas Hebestreitas.Jis nedetalizavo.Iki šiol Vokietija buvo davusi leidimą eksportuoti tik „Leopard 2“ modelio tankus.Šalies dienraštis „Süddeutsche Zeitung“ anksčiau penktadienį skelbė, kad bendrovės „Rheinmetall“ ir „Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft“ pasisiūlė atnaujinti dešimtis tankų „Leopard 1“ ir pristatyti juos į Ukrainą. Tačiau, kaip pažymėjo dienraštis, iki šiol esą buvo problemų dėl amunicijos pirkimo.Praėjusią savaitę kanclerio Olafo Scholzo vyriausybė po ilgų svarstymų nusprendė perduoti Ukrainai 14 kovinių tankų „Leopard 2“ iš Bundesvero atsargų ir išdavė jų turinčioms šalims licenciją tiekti tokius tankus Kyjivui.

NATO paragino Rusiją laikytis branduolinių ginklų ribojimo sutarties NATO paragino Rusiją laikytis branduolinį arsenalą ribojančios sutarties, sakoma penktadienį paskelbtame pareiškime.Jungtinių Amerikos Valstijų ir Rusijos pasirašyta vadinamoji „Naujoji START“ sutartis riboja abiem šalims leidžiamų turėti branduolinių ginklų skaičių ir numato dvišalius patikrinimus bei keitimąsi duomenimis.Maskvos atsisakymas leisti JAV vykdyti patikras Rusijos teritorijoje pakerta sutarties gyvybingumą, sakoma NATO narių bei Suomijos ir Švedijos paskelbtame pareiškime. „NATO sąjungininkės ir toliau laiko veiksmingą ginklų kontrolę esminiu indėliu į mūsų saugumo tikslus“, – sakoma jame, bet neužsimenama, ar tai, kad Rusija nesilaiko sutarties, gali paskatinti JAV ją nutraukti ar reaguoti kaip nors kitaip .Pareiškime pabrėžiama, kad Vašingtonas laikosi teisiškai įpareigojančios sutarties, vienintelės dar likusios svarbios JAV ir Rusijos ginklų kontrolės priemonės. Pagal sutartį abiejų šalių branduolinis arsenalas ribojamas iki 800 nešančiųjų sistemų ir 1550 kovinių galvučių.2021 m. vasarį JAV prezidentas Joe Bidenas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitarė pratęsti sutartį iki 2026 metų. Rusija nuo 2022 m. rugpjūčio neleidžia JAV atlikti patikrinimų, teigiama NATO pareiškime. Savo ruožtu Maskva tvirtina nebegalinti atlikti patikrų Jungtinėse Valstijose dėl jai paskelbtų sankcijų už įsiveržimą į Ukrainą.

Žiniasklaida: Vokietijos bendrovės siūlo perduoti Ukrainai dešimtis tankų „Leopard 1“Vokietijos kompanijos pasiūlė šalies vyriausybei parengti siuntimui į Ukrainą dešimtis tankų „Leopard 1“, bet didelis keblumas yra šaudmenų stygius.Tai penktadienį pranešė Vokietijos laikraštis „Süddeutsche Zeitung“.Pasak leidinio, bendrovės „Rheinmetall“ ir „Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft“ (FFG) siūlo paruošti dešimtis tankų „Leopard 1“ ir gali juos pristatyti į Ukrainą, tačiau iki šiol buvo problemų dėl amunicijos pirkimo. Ta pati problema aktuali ir vokiškiems kompleksams „Gepard“, kurių Ukraina jau turi.Amunicijos deficito problema Vokietijoje svarstoma jau seniai. Vyriausybė pažadėjo šaudmenims įsigyti iš specialaus fondo papildomai skirti 20 mlrd. eurų. 2023 metų biudžete šaudmenims iš viso numatyta 1,125 mlrd. eurų.Neseniai lankydamasis Brazilijoje su vizitu, Vokietijos kancleris Olafas Scholzas prašė jos vadovus patiekti šaudmenų tankams „Leopard“, kurių Berlynas perduos Ukrainai, tačiau sulaukė neigiamo atsakymo.Kaip jau buvo pranešta, federalinė vyriausybė nusprendė perduoti Ukrainai 14 kovinių tankų „Leopard 2“ iš Bundesvero atsargų ir išdavė jų turinčioms šalims licenciją tiekti tokius tankus Kyjivui. Vokietijos ginkluotės gamintoja „Rheinmetall“ yra pasirengusi gerokai padidinti tankų ir artilerijos šaudmenų gamybą, kad patenkintų didelę jų paklausą Ukrainoje ir Vakaruose, pareiškė bendrovės generalinis direktorius Arminas Pappergeris.

Britų žvalgyba: „Vagner“ vykdomos nuteistųjų verbavimo programos mastas sumažėjo Panašu, kad Rusijos privačios karinės bendrovės „Vagner“ nuteistųjų verbavimo į karą Ukrainoje mastas gerokai sumažėjo nuo 2022 m. vasaros ir rudens, kai buvo pasiekęs viršūnę. Tai sakoma Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos tviteryje paskelbtoje atnaujintoje žvalgybos suvestinėje.Rusijos federalinės bausmių tarnybos duomenimis, nuo 2022 m. lapkričio bendras kalinių skaičius šalyje sumažėjo 6 tūkstančiais, o rugsėjo-lapkričio mėnesiais jis buvo sumažėjęs 23 tūkstančiais. Dabar Rusijos kalėjimuose yra iš viso 433 tūkst. nuteistųjų.Didžiosios Britanijos žvalgyba mano, kad veikiausiai „Vagner“ vykdoma nuteistųjų verbavimo programa buvo „svarbiausias veiksnys“, lėmęs šį kalinių sumažėjimą.Be to, pastarųjų dešimties dienų Ukrainos kovotojų liudijimai byloja, kad „svarbiuose sektoriuose Rusija mažiau kliaunasi grupės „Vagner“ bangomis į mūšį metamais užverbuotais nuteistaisiais“.Atnaujintoje suvestinėje sakoma, kad tarp „Vagner“ ir Rusijos gynybos ministerijos viešai tvyro įtampa, tikėtina, jog konkurencija tarp Rusijos elito grupuočių iš dalies prisideda prie sumažėjusio į karą metamų nuteistųjų skaičius.Anksčiau pranešta, kad, Didžiosios Britanijos žvalgybos manymu, invazija į Ukrainą ir tarptautinės sankcijos pakirto Rusijos, kaip patikimos ginklų eksportuotojos, vaidmenį.

Kuleba: Lavrovui Afrikoje nutiko du nemalonūs netikėtumaiRusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui sausį oficialaus vizito lankantis Afrikos šalyse nutiko „du nemalonūs netikėtumai“. Apie juos per interviu „BBC News Ukraina“ papasakojo Ukrainos užsienio reikalų ministerijos vadovas Dmytro Kuleba.Pastarąsias dvi savaites Rusijos valstybinė žiniasklaida aktyviai gyrėsi Rusijos diplomatijos „laimėjimais“ S. Lavrovo vizito Afrikoje kontekste. Iš viso Rusijos diplomatijos vadovas Afrikoje viešėjo keturiose šalyse. Visgi iš tikrųjų vizitas nebuvo toks sklandus ir sėkmingas, kaip kad skelbia Rusijos propaganda, rašo unian.net.„Lankantis Afrikoje S. Lavrovui teko susidurti su dviem apmaudžiais netikėtumais – į dvi šalis jis nepateko. Kiek pamenu, tai pirmas toks kartas“, – pareiškė D. Kuleba. Ukrainos diplomatas nepatikslino, apie kokias valstybes kalbama, bet iš Rusijos žiniasklaidos pranešimų kaip ir aišku, kad S. Lavrovas ketino apsilankyti Botsvanoje, bet ten taip ir nepabuvojo. Priežastys nebuvo skelbiamos.Taip pat S. Lavrovas, kiek žinoma, planavo paviešėti Ganoje ir Mauritanijoje. Šios dvi šalys atvirai reiškė nepasitenkinimą „Vagner“ grupės aktyvumu regione. Visgi į Mauritaniją Rusijos diplomatijos vadovas turėtų atvykti, bet abejojama, kad ketina susitikti su vietos žurnalistais.„Žinau, kodėl taip ir nenuvyko. Iš principo tai labai aiškus signalas. Dar vakar atrodė, kad Rusija be kalbų dominuoja Afrikoje, visur jai atsidaro durys, svetingai ją priima. O štai netikėtai ėmė ir prasidėjo problemos“, – situacija komentuoja D. Kuleba.

Kuleba: Ukraina pasirengusi nutraukti diplomatinius santykius su Iranu Ukraina pasirengusi bet kada nutraukti diplomatinius santykius su Iranu. Tereikia prezidento sprendimo.Tai interviu „BBC News Ukraina“ pareiškė šalies užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Jis pažymėjo, kad Iranas „peržengė ribą“, kai pradėjo tiekti Rusijai bepiločius orlaivius kamikadzes, naudojamus prieš Ukrainą. Anksčiau Užsienio reikalų ministerija pateikė prezidentui svarstyti pasiūlymą nutraukti diplomatinius santykius su Teheranu.„Tai mūsų signalas Iranui – kad ir koks naudingas jums atrodo bendradarbiavimas su Rusija prieš Ukrainą, patikėkite, neigiami šio bendradarbiavimo padariniai keleriopai viršys bet kokią naudą“, – sakė D. Kuleba.Jis pabrėžė, kad sprendimas nutraukti diplomatinius santykius gali būti priimtas „bet kurią akimirką, priklausomai nuo tolesnio Irano elgesio“.Tačiau Ukrainos diplomatijos vadovas patikino nežinąs, kas smogė Irano kariniams objektams naktį į sausio 29-ąją.„Mes istoriškai nesame padarę Iranui nieko blogo“, – pabrėžė jis.2022-ųjų vasarą Iranas pradėjo slapta tiekti Rusijai savo dronus kamikadze. Rugsėjo mėnesį šie bepiločiai orlaiviai pradėti masiškai naudoti fronte, o vėliau priešas ėmė jais atakuoti Ukrainos energetikos objektus.

Karo ekspertas: Putinas ruošia spąstus UkrainaiRusijos diktatoriui Vladimirui Putinui labai reikalinga pauzė mūšio lauke. Jis jos sieks tariamu pasirengimu deryboms ir paliauboms.Tai interviu leidiniui „Obozrevatel“ pareiškė karo ekspertas Olehas Ždanovas.Pasak jo, pauzę rusai išnaudos kariuomenės pergrupavimui, rezervų pritraukimui, 500 tūkst. kareivių grupuotės sudarymui. Apie 260-270 tūkst. jie gali surinkti vien tik iš šauktinių. O. Ždanovo nuomone, pavasarį Putinas gali dar dviem šauktinių bangomis papildyti šią grupuotę Ukrainos teritorijoje arba nusiųsti juos prie sienos, pavyzdžiui, į Baltarusiją, Kursko, Briansko ar Belgorodo sritis.„Bet jam reikia atokvėpio. Beje, veikiausiai Putinas dabar kaip tik tuo ir užsiima, nes gaunama informacijos, kad artimiausiomis savaitėmis gali suaktyvėti konfrontacija mūšio lauke. Mes stebime tokią tendenciją. Vasario 22 d. Putinas kreipsis į Federalinį Susirinkimą, o vasario 24 d., per įsiveržimo metines, jis reikalauja sušaukti JT Saugumo Tarybą dėl Ukrainos. Tikriausiai per šį posėdį Rusijos atstovas paragins nedelsiant laikinai nutraukti ugnį ir pradėti derybų procesą. Tai bus Putino mėginimas gauti atokvėpio šiame kare“, - pažymėjo ekspertas.Bet O. Ždanovas tikisi, kad į šiuos spąstus niekas nepaklius. „Tikiuosi, kad Rusijos atstovui bus pasakyta: gerai, gerai, išveskite kariuomenę iš Ukrainos teritorijos, taip pat ir iš Krymo, nes Krymas yra Ukraina pagal tarptautinius standartus, o tada - paliaubos ir derybos“, – teigė jis.

Per automobilio sprogimą Enerhodare žuvo rusų bendrininkas Į priešo pusę perėjęs buvęs Ukrainos teisėsaugininkas Jevhenijus Kuzminas žuvo per automobilio sprogimą Enerhodare, Rusijos okupuotame Ukrainos mieste, kuriame gyvena dauguma invazinių pajėgų užimtos Zaporižios atominės elektrinės darbuotojų.Šią žinią „Telegram“ kanale paskelbė Berdiansko miesto tarybos vykdomasis komitetas.„Enerhodare susprogdintas kolaborantas J. Kuzminas. Iki okupacijos jis buvo Ukrainos teisėsaugos pareigūnas, vėliau perėjo į priešo pusę. Kolaborantas žuvo per sprogimą, apgadinusį dar vieną automobilį ir išdaužusį visus gretimo pastato langus“, – rašoma pranešime. https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1288

Ministerija: Ukrainoje gerėja elektros tiekimo situacija Padėtis Ukrainos energetikos sistemoje gerėja, todėl mažėja ir elektros deficitas.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Energetikos ministerijos spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„2023 metų vasario 3 d. įgyvendinamos priemonės ir meteorologinės sąlygos leido toliau gerinti elektros tiekimo situaciją. Numatomas elektros energijos deficitas vakaro maksimumo metu sudarys apie 17,5 proc. poreikio“, – teigiama pranešime.Pažymima, kad dėl karo veiksmų sudėtingiausia padėtis elektros energijos tiekimo požiūriu yra Donecko, Chersono ir Charkivo srityse. Dėl generavimo pajėgumų stygiaus didžiausia atjungtų vartotojų dalis yra Kirovohrado, Voluinės ir Vinycios srityse.Kaip anksčiau buvo pranešta, Ukrainos energetikos sistema jau atlaikė 13 priešo raketų atakų ir 15 bepiločių skraidyklių smūgių energetikos objektams bangų. Šiuo metu daugiau kaip 10 GW pagrindinių pajėgumų tebėra nepasiekiami Ukrainos energetikos sistemai ir yra kontroliuojami priešo. Tai didžiausia Ukrainoje ir visoje Europoje Zaporižios AE, Zaporižios šiluminė elektrinė, Luhansko šiluminė elektrinė, Kachovkos hidroelektrinė. Be to, laikinai okupuotose Pietų Ukrainos teritorijose yra dauguma vėjo ir saulės jėgainių.

Į Kyjivą atvykęs Michelis žada palaikyti Ukrainos siekį įstoti į ES Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis penktadienį atvyko į Kyjivą dalyvauti viršūnių susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Jis pažadėjo palaikyti Ukrainos siekį įstoti į Europos Sąjungą (ES).„Vėl Kyjive, ES ir Ukrainos viršūnių susitikimui su V. Zelenskiu, (Europos Komisijos vadove) Ursula von der Leyen ir (ES aukščiausiu diplomatu) Josepu Borrelliu. Mūsų ryžtas neišblės. Mes jus palaikysime kiekviename jūsų kelionės į ES žingsnyje“, – tviteryje parašė Ch. Michelis.

Visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus Penktadienio rytą visoje Ukrainos teritorijoje paskelbtas oro pavojus, praneša „Sky News“.Apie antskrydžių pavojų perspėjančios sirenos, be kita ko, aktyvuotos sostinėje Kyjive, kur visai netrukus turėtų įvykti Europos Sąjungos (ES) ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas.

Ukrainoje iš savanorių sudaromos Puolimo gvardijos brigados Laikinai einantis Ukrainos vidaus reikalų ministro pareigas Ihoras Klymenka informavo, kad, siekiant sustiprinti gynybos pajėgas ir išlaisvinti okupuotas Ukrainos teritorijas, pradedamos formuoti Puolimo gvardijos šturmo brigados.Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Interfax – Ukraina“, remdamasi Ukrainos nacionalinės gvardijos tinklalapiu.„Sprendimą sudaryti šturmo brigadas priėmė mūsų darbuotojai, kuriems užtenka įniršio mušti priešą. Daugelis mūsų kariškių, gynusių ir ginančių mūsų šalį, iškėlė iniciatyvą rinkti žmones į tokius dalinius. Todėl buvo nuspręsta, kad visi, kurie nori, kurie yra patriotai, dėl karo neteko namų ar artimųjų, turi jungtis į tokias brigadas. Jau pradėjome formuoti tokius dalinius, kurie kovos, kad būtų išlaisvintos mūsų teritorijos ir pasiektos tarptautinės bendrijos pripažintos šalies sienas. Tai mūsų artimiausias tikslas“, – per nacionalinį televizijos maratoną sakė I. Klymenka.Anot jo, šių dalinių pagrindą sudarys dabartiniai policijos pareigūnai, pasieniečiai, nacionalinės gvardijos nariai, kurie į juos stos savo noru. „Pirmiausia, tai žmonės, patyrę 2014–2015 metų išmėginimus, dalis jų jau kovojo ir 2022 metais. Dalis jų buvo sužeisti. Dalinius sudarys tik patriotizmo vedami savanoriai, o tokių žmonių mūsų valstybėje yra labai daug“, – pabrėžė VRM vadovas.Anot I. Klimenkos, visiems šių brigadų kovotojams bus paliktos kariškiams ir policininkams numatytos lengvatos. „Išsaugomos visos pašalpos ir socialinės garantijos, be to, siūlome deramą darbo užmokestį. Taip pat siūlome galimybę įgyti profesiją VRM mokymo įstaigose. Ir, žinoma, kiekvienas turės galimybę utilizuoti priešą“, – pridūrė pareigūnas.

Luhansko srities vadovas: padidėjo rusų atakų skaičiusLuhansko srityje išaugo okupacinės kariuomenės rengiamų atakų skaičius. Didėja įtampa prie Bilohorivkos ir Kreminos.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Luhansko srities karinės administracijos vadovu Serhijumi Haidajumi.„Jie (okupantai) bando rasti kažkokių spragų, kur paskui galėtų siekti laimėjimų. Bet mūsų gynybos pajėgos išlaiko pozicijas, visur duoda atkirtį... Rusų atakų pastaruoju metu padaugėjo, didėja įtampa ir prie Bilohorivkos, ir Kreminos apylinkėse“, – sakė pareigūnas.Anot jo, rusai iš anksto skelbia apie tariamą tos ar kitos gyvenvietės „paėmimą“, bet tai neatitinka tikrovės.„Rusai išjungia mobilųjį internetą okupuotoje Luhansko srities dalyje, bijo vietos gyventojų, kurie gali pranešti apie okupantų technikos judėjimą“, – pridūrė S. Haidajus.„rbc.ua“ primena, kad, Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė savo kariuomenei iki kovo užimti visą Donecko ir Luhansko sričių teritoriją.Bet, ISW analitikų nuomone, V. Putinas tikriausiai ir vėl pervertino savo armijos galimybes, todėl jo didysis puolimas Rytų Ukrainoje baigsis iki balandžio ir nebus sėkmingas.

Žiniasklaida: Ukrainoje žuvusių ir sužeistų Rusijos karių skaičius artėja prie 200 tūkstančiųNuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusija prarado apie 200 tūkst. žuvusių ir sužeistų karių. Tai sakoma „The New York Times“ paskelbtame pranešime, analizuojančiame Rusijos taktiką remiantis Amerikos ir Europos pareigūnų vertinimais.„Toks aukų skaičius vos per 11 mėnesių yra aštuonis kartus didesnis nei amerikiečių aukų skaičius per du dešimtmečius trukusį karą Afganistane“, – sakoma pranešime. Pabrėžiama, jog per įnirtingas kovas dėl Bachmuto ir Soledaro Rusija prarado itin daug gyvosios jėgos.Tuo pačiu ekspertai teigia, kad prarandamos gyvybės vargu ar atgrasys Vladimirą Putiną nuo karo tikslų. „V. Putinas gali prarasti Ukrainoje šimtus tūkstančių kareivių, nors didesni nuostoliai gali sumažinti jo politinį palaikymą“, – rašoma pranešime.Ekspertai taip pat nurodė „daugybę karinio aprūpinimo ir taktinių problemų“, paaiškinančių Rusijos taktiką. Senka Rusijos kariuomenės artilerijos, amunicijos atsargos. Rusijos vadovybė kompensuoja šį trūkumą žmonėmis, bangomis siųsdama nuteistuosius į fronto linijas.„Maskva dešimtmečius, jei ne šimtmečius, metė į mūšius, jos manymu, nebereikalingus žmones, ypač per Antrąjį pasaulinį karą“, – sakoma pranešime.

Europos Komisija pažadėjo Ukrainai 450 mln. eurų pagalbą Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketvirtadienį po susitikimo su Ukrainos vyriausybės nariais Kyjive paskelbė apie naują 450 mln. eurų pagalbos paketą ir kitas paramos priemones Ukrainai.145 mln. eurų šių pinigų skiriama humanitarinei pagalbai, 305 mln. eurų – pažeistos infrastruktūros remontui. Apie tai pranešta per U. von der Leyen ir 15-os kitų Europos Komisijos pareigūnų vizitą Kyjive.Anksčiau kalbėdama kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Europos Komisijos pirmininkė sakė, kad po pakartotinių Rusijos smūgių energetikos infrastruktūrai blokas suteiks Ukrainai 150 mln. eurų įrangai įsigyti, 35 mln. eurų skiriami energiją taupančioms lemputėms ir 2400 generatorių.Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų vadovas Josepas Borrellis sakė Ukrainos ministrui pirmininkui Denysui Šmyhalui, kad ES šalys planuoja mokyti iš viso 30 tūkst. Ukrainos karių, dvigubai daugiau, nei iš pradžių numatytas ES karinės mokymo misijos tikslas surengti mokymus 15 tūkst. karių. Ukrainos kariai bus mokomi naudotis nauja įranga, įskaitant tankus „Leopard 2“, tviteryje paskelbė J. Borrellis. Jis taip pat pranešė D. Šmyhalui apie planus suteikti Ukrainai 25 mln. eurų išminavimo operacijoms finansuoti.U. von der Leyen teigė, kad iki šiol Ukrainai skirta ES ekonominė, humanitarinė ir karinė parama siekia beveik 50 mlrd. eurų.Europos Komisija ir Ukrainos vyriausybė taip pat pasirašė susitarimą, leisiantį šaliai priartėti prie bloko bendros rinkos. Be to, U. von der Leyen pranešė, kad siekiant patraukti Rusiją atsakomybėn už pradėtą karą Hagoje bus įkurtas centras įrodymams apie nusikaltimus rinkti.Penktadienį į viršūnių susitikimą su V. Zelenskiu turi atvykti Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles‘is Michelis, toliau bus aptariamas Ukrainos siekis įstoti į ES.V. Zelenskis ragina pateikti konkrečią jo šalies stojimo į ES perspektyvą. „Manau, kad Ukraina nusipelnė jau šiais metais pradėti derybas dėl narystės ES“, – ketvirtadienį per vakaro kreipimąsi sakė V. Zelenskis. Tolesnė integracija į Europos Sąjungą suteiks ukrainiečiams „energijos ir motyvacijos (...) kovoti nepaisant jokių kliūčių ir grėsmių“.U. von der Leyen gyrė „įspūdingą“ Ukrainos pažangą, tačiau stojimo procesas sudėtingas ir reikalauja teisinių reformų bei prisiderinimo prie ES taisyklių.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 840 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 840 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų vasario 3 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 129 870 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 215 tankų, 6 388 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 215 artilerijos sistemų, 460 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 222 oro gynybos priemonių, 294 lėktuvų, 284 sraigtasparnių, 1 952 dronų, 796 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 5 068 automobilių, 202 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Žiniasklaida: JAV pasiūlymas dėl karo pabaigos iškart atmestas2023 metų sausio viduryje Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas CŽA direktoriui Williamui Burnsui pavedė patikrinti Ukrainos ir Rusijos pasirengimą deryboms. W. Burnsas pasiūlė užbaigti karą mainais už Ukrainos teritorijas.Kaip Šveicarijos leidiniui „Neue Zürcher Zeitung“ sako du nepriklausomi pašnekovai iš Vokietijos valdžios, W. Burnsas pasiūlė Kyjivui „taiką mainais už žemes“, o Maskvai – „žemes mainais už taiką“. Buvo kalbama apie maždaug 20 proc. Ukrainos teritorijos, o tai apima Donecko ir Luhansko sritis.Pažymima, kad Kyjivas kategoriškai atsisakė dalinti Ukrainos teritoriją, o Maskva vis dar nepraranda vilties ilgalaikėje perspektyvoje laimėti karą. Leidinys akcentuoja, kad tokio plano atsisakymas galėjo paskatinti sprendimą suteikti Ukrainai vakarietiškų tankų.Žurnalistų teigimu, būtent po tokių CŽA direktoriaus vizitų Jungtinių Valstijų prezidentas nusprendė apeiti Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą ir priimti sprendimą padėti Ukrainai tankais „Abrams“. Būtent tokia Vašingtono drąsa ir padėjo pakeisti Berlyno poziciją dėl „Leopard 2“ – tiek iš savo atsargų, tiek iš kitose šalyse esančių.NZZ duomenimis, J. Bideno iniciatyva O. Scholzui buvo tikras netikėtumas, todėl jo sprendimas dėl „Leopard 2“ tankų taip pat galėjo būti spontaniškas, o ne gerai apgalvotas, kaip kad situaciją pristatė Vokietija.

Ukrainos policija nuo karo pradžios gavo pareiškimus dėl 9764 dingusių vaikųUkrainos nacionalinė policija nuo 2022 metų vasario 24 d. gavo 9631 pareiškimą dėl 9764 vaikų dingimo.Tai per spaudos konferenciją pranešė Nacionalinės policijos Nepilnamečių prevencijos valdybos viršininko pavaduotojas Jaroslavas Šanko.„Nuo karinės padėties paskelbimo Ukrainos teritorijoje iki šiandien Nacionalinė policija gavo 9631 pareiškimą dėl 9764 vaikų dingimo. Šiuo metu aktyviai ieškomų asmenų sąraše yra 347 vaikai. Iš jų 323 vaikai dingo karo veiksmų teritorijoje“, – sakė jis.Nacionalinės policijos atstovas konstatavo, kad Rusijos nusikaltimų ukrainiečių vaikams skaičius kasdien didėja. Naujausiais duomenimis, okupantai nužudė 459 vaikus, iš jų 176 – Donecko srityje, 80 – Charkivo, 58 – Kyjivo, 25 – Chersono ir 23 – Černihivo srityje.Kaip jau buvo pranešta, vasario 2 d. duomenimis, Ukrainoje dingusiais laikomi 347 vaikai, pavyko surasti 9417.

Italijos URM vadovas: oro gynybos sistema SAMP-T bus dislokuota Ukrainoje per du mėnesiusItalijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajanis pareiškė, kad italų ir prancūzų sukurta oro gynybos sistema SAMP-T bus dislokuota Ukrainoje per du artimiausius mėnesius, praneša televizijos kanalas „Rai News“.Pasak ministro, raketinis skydas, skirtas apsaugoti Kijevą ir kitus strateginius rajonus, „per artimiausias septynias aštuonias savaites bus išskleistas Ukrainos teritorijoje“.Italijos diplomatijos vadovas taip pat pabrėžė, kad tarptautinė bendrija turi „įsipareigoti ginti Ukrainos nepriklausomybę ir siekti taikos“.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Italija kartu su Prancūzija perduos Ukrainai oro gynybos sistemą SAMP-T, galinčią naikinti lėktuvus 100 km atstumu, o raketas – 25 km atstumu.Abi šalys taip pat susitarė nupirkti 700 zenitinių raketų Aster-30 už maždaug 2 mlrd. eurų kompleksui SAMP-T, kuris bus perduotas Ukrainai.

Bachmute per apšaudymą sužeisti du savanoriai medikai iš NorvegijosKetvirtadienį Donecko srities Bachmuto mieste pakliuvo į apšaudymą ir buvo sužeisti savanoriai medikai iš Norvegijos Sanderis Sørsveenas Trelvikas ir Simonas Johnsenas.Kaip rašo leidinys VG, apie incidentą papasakojo jų artimieji ir pats Johnsenas. Anot savanorio, jis su kolega rytą gavo užduotį evakuoti kelis per apšaudymus nukentėjusius žmones. Kai jie nuvažiavo į nurodytą vietą, Rusijos kariuomenė paleido ugnį.„Jie du kartus bombardavo vieną ir tą pačią vietą. Paskui pradėjo apšaudyti rajoną, kai pamatė, kad mes likome gyvi“, - sakė savanoris.Norvegas pabrėžė, kad keli kiti žmonės, buvę kartu su juo ir Trelviku, žuvo.Trelviko motina žurnalistams papasakojo, kad sūnui nudegė 30-40 proc. kūno paviršiaus. Be to, savanorį sužeidė skeveldros, bet vidaus organai nenukentėjo. Jis kartu su Johnsenu nuvežtas į Dnipro ligoninę. Pasak moters, Norvegijos valdžia ruošiasi evakuoti sužeistus šalies piliečius per Lenkiją į tėvynę.Norvegijos užsienio reikalų ministerijos atstovai žurnalistams pareiškė žiną apie incidentą, bet atsisakė jiems pateikti išsamesnių detalių.

Žiniasklaida: JAV teigia, kad Ukraina turės pasitraukti iš Bachmuto Jungtinės Valstijos patarė Ukrainos kariuomenei neskubėti laukti naujų ginklų tiekimo. Be to, gali būti, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos turės pasitraukti iš Bachmuto (Donecko sritis), kad sukauptų išteklių pavasario kontrpuolimui.„Anot pareigūno, JAV pataria Ukrainos pajėgoms stabdyti veiksmus, kad galėtų atvykti tankai ir kita ginkluotė. JAV ir Europos pareigūnai teigė, kad Ukraina, norėdama sukaupti išteklių pavasario puolimui pietuose, taip pat gali netrukus išvesti savo karius iš rytinio Bachmuto miesto, taip suteikdama Rusijai simbolinę pergalę“, – rašė „Bloomberg“.Pažymima, kad pasitraukimas iš Bachmuto neturės strateginio poveikio karui.

Analitikai: didysis Rusijos puolimas baigsis anksti ir nebus sėkmingas Kremlius vėl gali pervertinti Rusijos kariuomenės pajėgumus dėl naujo didelio puolimo Ukrainoje. Apie tai praneša JAV karo tyrimų institutas (ISW).„ISW nerado jokių įrodymų, kad Rusijos pajėgos būtų atgavusios pakankamą kovinę galią, kad iki kovo mėn. įveiktų Ukrainos pajėgas Rytų Ukrainoje ir užimtų daugiau kaip 11 300 kvadratinių kilometrų neokupuoto Donecko regiono“, – rašoma naujoje ataskaitoje.ISW mano, kad ilgai aptarinėtas didelis Rusijos puolimas greičiausiai baigsis per anksti – per balandžio mėnesį prasidėsiantį pavasario liūčių sezoną arba anksčiau. Tuo pat metu analitikai mano, kad Rusijos kariuomenei nepavyks pasiekti didelės operacinės sėkmės.„Rusijos pajėgų išsekimas gali sudaryti palankias sąlygas Ukrainos pajėgoms panaudoti jas kontrpuolimui 2023 m. pavasario pabaigoje arba vasarą, kai bus įtrauktos Vakarų tankų atsargos“, – pažymi analitikai.

Rusų pajėgos masiškai apšaudo Chersoną Rusijos okupantai masiškai apšaudo Chersoną.Chersono srities tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Sobolevskis savo „Telegram“ kanale pranešė, kad priešas vykdo masinį apšaudymą. „Orkai toliau masiškai apšaudo Chersoną, būkite atsargūs!“ – pabrėžė jis.

Zelenskis: okupantai pasiekė etapą, kai Rusijos strateginis pralaimėjimas yra aiškusRusijos okupantai dabar yra pasiekę tam tikrą etapą, kai Rusijos strateginis pralaimėjimas jau aiškus. Tačiau taktiniu požiūriu jie vis dar turi išteklių, kad galėtų imtis puolimo veiksmų, rašoma UNIAN.Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakariniame vaizdo kreipimesi pabrėžė, kad Ukraina turi toliau dirbti stiprindama atsparumą ir išlikti vieninga siekdama aprūpinti savo gynėjus reikiama ginkluote. „Priešas yra tam tikrame etape, kai strategiškai Rusijos pralaimėjimas jau aiškus. Tačiau taktiniu požiūriu jie vis dar turi išteklių, kad galėtų imtis puolamųjų veiksmų. Jie ieško galimybių, kaip pakeisti karo eigą, ir bando panaudoti agresijai visų vis dar kontroliuojamų teritorijų potencialą. Turime tęsti tai, ką darome: stiprinti savo atsparumą, visiškai vieningai siekti aprūpinti savo kariuomenę ir visus gynėjus reikiama ginkluote ir įranga – mes Ukrainoje turime kalbėti vienu balsu su pasauliu dėl gynybai skirtų atsargų“, – sakė valstybės vadovas.

Per dvi dienas Kramatorske apgadintas 51 daugiaaukštis pastatasPer pastarąsias dvi dienas, 2023 metų vasario 1 ir 2 dienomis, Kramatorske per apšaudymus buvo sunaikintas 51 daugiaaukštis pastatas.Pasak Kramatorsko mero Aleksandro Gončarenkos, trečiadienis ir ketvirtadienis miestui buvo tragiški.„Žuvo 3 žmonės. Sužeista 14 (yra rimtai sužeistų – operuojami). Dar 13 žmonių naktimis pateko į terapinį skyrių – jiems suteikta reikiama pagalba (daugiausia psichoemocinė). 51 daugiaaukštis (buvo sugriauta 670 butų), mokykla, klinika, parduotuvės ir biurai“, – sakė A. Gončarenka.

Žiniasklaida: Ukrainos kariai per kelias savaites turėtų baigti mokymus su „Patriot“ Ukrainos kariuomenė pagal pagreitintą programą mokosi įvaldyti modernias oro gynybos sistemas „Patriot“ ir po kelių savaičių turętų baigti mokymus Jungtinėse Amerikos Valstijose.Apie tai pranešė gynybos atašė Ukrainos ambasadoje JAV generolas majoras Borisas Kremeneckis. Jis papasakojo, kaip ruošiami Ukrainos gynėjai.„Kalbame apie savaites, negaliu tiksliai atsakyti... Jau praėjo mėnuo, kai jie yra čia. Paprastai, jei pradedate mokytis nuo nulio, mokymosi laikotarpis gali trukti nuo kelių mėnesių iki metų“, – sakė jis.

Šmyhalis: Ukrainai padaryta žala jau siekia 600–750 milijardų doleriųDėl Rusijos agresijos Ukraina patyrė maždaug 600–750 mlrd. dolerių žalą, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Pasaulio banko skaičiavimais, atliktais praėjusių metų birželio 1 d., Ukrainai padaryta žala siekė 350 mlrd. 2023 metų pradžioje ši suma gali siekti 600–750 mlrd. dolerių“, – pabrėžė šalies premjeras Denysas Šmyhalis.Jis pridūrė, kad pagrindinis Ukrainos atstatymo šaltinis turėtų būti konfiskuotas Rusijos turtas, nes Rusija turėtų sumokėti už sunaikinimą.

Rusijos pajėgos apšaudė darželį Chersono srityjePasak regiono karinės administracijos, Rusijos apšaudymas sunaikino vaikų darželį Zolota Balkoje, pietinėje Chersono srityje. Per išpuolį apgadintas pastato stogas, langai ir iš dalies apgriautas antrasis darželio aukštas.Apie aukas nepranešta.

Pranešta apie sprogimus Rusijos kariniuose objektuose okupuotame Mariupolyje ir MelitopolyjeKaip skelbia Mariupolio miesto taryba, buvo pranešta apie sprogimą Rusijos laikinojoje karinėje bazėje okupuotame Mariupolio uostamiestyje.Taryba papildomos informacijos nepateikė.Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas pranešė apie sprogimus Rusijos bazėje netoli miesto ir naftos bazėje okupuotame Novobohdanivkos kaime, esančiame 30 kilometrų į šiaurę nuo Melitopolio.

Generalinis štabas: okupantai planuoja Charkovo srityje sunaikinti kelius, tiltus, užtvankas ir perėjas Rusijos okupantai ruošiasi sunaikinti kelių infrastruktūrą, minų tiltus, užtvankas ir perėjas netoli Tavolžankos, Kupiankos rajone, Charkovo srityje, rašoma UNIAN.Be to, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Rusija ruošiasi slaptai mobilizacijai laikinai okupuotose Donecko srities teritorijose.„Visų pirma Horlivkos mieste visoms biudžetinėms ir komunalinėms įstaigoms nurodyta pateikti okupaciniam kariniam komisariatui žmonių, turinčių išlygų, sąrašus. Visi šie žmonės bus svarstomi specialiose priešo komisijose ir vėliau šaukiami į priešo gretas“, – rašoma pranešime.

Medvedevas pareiškė, kad Rusijos ginklų tiekėjai padidins karinės įrangos tiekimąBuvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad Rusijos ginklų tiekėjai 2023 m. „gerokai“ padidins karinės įrangos tiekimą.Socialiniame tinkle D. Medvedevas, kuris yra įtakingos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas ir prižiūri vyriausybinę ginklų gamybos komisiją, rašė: Mūsų ginkluotosios pajėgos reguliariai gauna visas įvairių tipų raketų atsargas. Visų rūšių karinės technikos tiekimas 2023 m. gerokai padidės.Pasak jo, nauji tiekimai padės Rusijai mūšio lauke padaryti „triuškinantį pralaimėjimą“ Ukrainai.

Britų gynybos ministras teigia „neatmetantis galimybės“ siųsti naikintuvus į UkrainąJK gynybos ministras ketvirtadienį sakė neatmetantis galimybės tiekti Ukrainai naikintuvų, tačiau perspėjo, kad jie nebus „stebuklinga lazdelė“ kare.Gynybos sekretorius Benas Wallace‘as žurnalistams sakė: „Dėl naikintuvų aš pasisakiau gana aiškiai. Vienas dalykas, kurio išmokau per pastaruosius metus, yra tas, kad dėl nieko negalima būti visiškai tikram“.Kyjivas prašo amerikiečių gamybos naikintuvų F-16, kurie padėtų atremti Rusijos invaziją.JAV kol kas atmeta bet kokį F-16 tiekimą Ukrainai, tačiau kiti partneriai, įskaitant Lenkiją, pasirodė esantys atviresni šiai idėjai.„Esu labai atviras svarstymams dėl visų rūšių sistemų, ne tik naikintuvų, kad suteiktume Ukrainai tokią pagalbą“, – sakė B. Wallace‘as.Jo komentarai pasirodė po to, kai Dauningo gatvė, panašu, atmetė galimybę siųsti savo kovinius lėktuvus.„Jungtinės Karalystės naikintuvai „Typhoon“ ir F-35 yra labai sudėtingi ir išmokti jais skraidyti reikia ne vieno mėnesio, – antradienį sakė oficialus ministro pirmininko atstovas. – Atsižvelgdami į tai, manome, kad siųsti šiuos naikintuvus į Ukrainą yra netikslinga“.

Moldova ragina Rusiją gerbti jos pasirinktą provakarietišką kursąNarystės Europos Sąjungoje (ES) siekianti buvusi sovietinė respublika Moldova paragino Rusiją gerbti jos sprendimą pasirinkti provakarietišką kursą. Užsienio reikalų ministerija Kišiniove ketvirtadienį atmetė Rusijos diplomatijos vadovo Sergejaus Lavrovo pareiškimus apie šalies kelią, pavadindama juos „agresyviais“. Planuojama Moldovos narystė ES esą yra šalies žmonių sprendimas. Tai kelias į taiką, laisvę ir demokratiją, sakoma ministerijos pranešime.„Būtume dėkingi visoms pasaulio valstybėms, įskaitant Rusijos Federaciją, už pagarbą mūsų tautos pasirinkimui“, – sakė ministerijos atstovas Danielis Voda. Tarp Rumunijos ir Ukrainos esanti Moldovos Respublika pernai gavo ES kandidatės statusą.Prieš tai S. Lavrovas interviu Rusijos televizijai pareiškė, kad Vakarai Ukrainos pavyzdžiu ketina paversti Moldovą „nauja antirusiška šalimi“. Rusija jau beveik metus kariauja prieš Ukrainą. S. Lavrovas kritikavo, kad Moldovos prezidentė Maia Sandu „pasirengusi viskam“, įskaitant smurtinį krizės dėl separatistinio Uždniestrės regiono sprendimą.

Zelenskis: taikios Europos svajonė įmanoma tik su Ukraina Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Europos Komisijos atstovų viešnagę Kyjive prašė tolesnės paramos savo šaliai. „Dabar jau akivaizdu, kad taikios Europos svajonę įmanoma įgyvendinti tik kartu su Ukraina ir tik įveikus Rusiją“, – sakė jis ketvirtadienį bendroje su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen spaudos konferencijoje.V. Zelenskis pabrėžė, kad ES kandidatės statuso suteikimas buvo labai svarbus prieš Maskvą kovojantiems ukrainiečiams. „Ukraina mūšio lauke dabar gina būtent tas vertybes, dėl kurių Europa susivienijo ir vienijasi“, – kalbėjo prezidentas.Susitikimuose, be kita ko, buvo kalbama apie siekiamą dešimtąjį ES sankcijų Rusijai paketą. „Šiuo metu matome, kad sankcijų tempas Europoje šiek tiek sulėtėjo, o teroristinė valstybė (Rusija) priešingai, vis sparčiau prisitaiko prie sankcijų“, – konstatavo V. Zelenskis. Kyjivas, anot jo, viliasi, kad tai pasikeis.Ukraina jau daugiau kaip 11 mėnesių priešinasi Rusijos invazijai.

Putinas Stalingrado mūšio metinių minėjime: Rusijai vėl grasina vokiečių tankaiRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį kalbėdamas renginyje, skirtame sovietinės armijos pergalei prieš nacių pajėgas Stalingrade paminėti, pareiškė, kad Rusijai, kaip ir Antrojo pasaulinio karo metais, vėl grasina vokiečių tankai.„Tai neįtikėtina, bet tiesa. Mums vėl grasina vokiečių tankai „Leopard“, — sakė V. Putinas, pridurdamas, kad Rusija turi kuo „atsakyti“ bet kuriai jai grasinančiai šaliai.Vasario 2 dieną Rusijoje minimos Stalingrado mūšio pabaigos 80-osios metinės. Vienas didžiausių istorijoje mūšių truko daugiau nei šešis mėnesius 1942 ir 1943 metais, kol rusai nugalėjo vokiečių karius, apsuptus sugriautame mieste per patį viduržiemį. Šiame mūšyje žuvo nuo vieno iki dviejų milijonų žmonių. Tai buvo pirmasis nacistinės Vokietijos kariuomenės pralaimėjimas, Rusijoje šlovinamas kaip įvykis, išgelbėjęs Europą nuo Adolfo Hitlerio.

Ukrainos premjeras: Ukraina per karą prarado trečdalį ekonomikos Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis teigia, kad šalies ekonomika pernai smuko daugiau kaip 30 proc., o šiemet tikimasi 0,3 proc. augimo. Apie tai jis kalbėjo interviu vokiečių žurnalui „Spiegel“.„Preliminariais skaičiavimais, 2022 metų kritimas siekia daugiau nei 30 proc. Išnyko trečdalis mūsų ekonomikos... Infliacija šiek tiek viršija 26 proc.“, – sakė D. Šmyhalis.Jis priminė, kad daug įmonių buvo sunaikintos fiziškai, pavyzdžiui, „Azovstal“, kuri buvo viena iš pirmaujančių metalo gamintojų šalyje.Kartu jis pažymėjo svarbų faktą, kad, nepaisant tokio kritimo, Ukrainos ekonomika sumokėjo 10 proc. daugiau mokesčių nei 2021 metais. Premjeras tai paaiškino tuo, kad verslininkai jaučia atsakomybę ir nori paremti kariuomenę bei šalį.„Visi mūsų surinkti mokesčiai atitekdavo kariuomenei. Kitą biudžeto pusė finansuojama su mūsų partnerių, ypač Vokietijos pagalba“, – sakė D. Šmyhalis. Jis padėkojo Vokietijai už pagalbą, visų pirma už 1 mlrd. eurų dotaciją ir šimtus milijonų eurų paskolų Ukrainos energetikos ir kitų sektorių atstatymo išlaidoms padengti.Vertindamas 2023 metų perspektyvas, vyriausybės vadovas nurodė prognozuojamą 0,3 proc. BVP augimą. Ši prognozė grindžiama blogiausio scenarijaus sąlygomis: kad karas metų eigoje tęsis ir kad nesiliaus raketų atakos prieš energetikos infrastruktūrą. Numatoma, kad biudžeto deficitas sieks beveik 38 mlrd. dolerių.D. Šmyhalis sakė, kad Ukraina iš ES gauna 18 mlrd. eurų finansinės pagalbos, o dar 10 mlrd. dolerių skiria JAV. Šiuo metu Kyjivas kartu su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) rengia naują struktūrinės pagalbos programą, kuri yra skirta mažiausiai ketveriems metams ir kurioje numatyta 16–20 mlrd. dolerių.Kalbėdamas apie realias pokario atstatymo išlaidas, D. Šmyhalis įvardijo 600–750 mlrd. eurų sumą. Kartu jis pabrėžė, kad atstatymas neturėtų gulti ant Europos ar JAV mokesčių mokėtojų pečių; už padarytą žalą, prarastas gyvybes ir galimybes turėtų sumokėti agresorė. Nuostoliai turėtų būti kompensuojami užsienyje įšaldyto Rusijos turto sąskaita, kuris šiandien siekia 350–500 mlrd. dolerių. Ukrainoje konfiskuota dviejų Rusijos bankų turto už 423 mln. eurų.Jis taip pat patikino, kad atstatymo programomis susidomės privatūs investuotojai, ir pažymėjo, kad Vokietijos ekonomika jau rengiasi didžiausiam nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos atstatymo projektui Europoje.Praėjusiais metais įvyko dvi didelės konferencijos dėl Ukrainos atstatymo – Lugane (Šveicarija) ir Berlyne.

EK paskelbė apie naują karo nusikaltimų Ukrainoje įrodymų centrą HagojeSiekiant patraukti Rusiją atsakomybėn dėl karo prieš Ukrainą, Tarptautiniame baudžiamajame teisme Hagoje bus įsteigtas įrodymų centras, ketvirtadienį pranešė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.„Rusija turi atsakyti teismuose už savo bjaurius nusikaltimus“, – sakė U. von der Leyen spaudos konferencijoje Kyjive.„Ukrainos ir Europos Sąjungos prokurorai jau dirba kartu“ ir renka įrodymus, sakė ji.Šiam darbui koordinuoti skirtas naujas tarptautinis centras Hagoje. Jis bus integruotas į komandą, kuri, be kita ko, tiria karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.

Ursula von der Leyen paskelbė apie tolesnę paramą Ukrainai atstatant sunaikintą energetikos infrastruktūrąEuropos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pažadėjo Ukrainai tolesnę paramą atstatant Rusijos sunaikintą energetikos infrastruktūrą. Kartu su Europos energijos bendrijos narėmis bus skirta daugiau kaip 150 mln. eurų svarbioms energijos technologijoms įsigyti, sakė ji ketvirtadienį Kyjive bendroje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu spaudos konferencijoje.Be to, ES perduos 2 400 elektros generatorių – papildomai prie 3 000, kurie buvo pristatyti nuo karo pradžios. Ukraina taip pat buvo pakviesta prisijungti prie ES bendros dujų pirkimo platformos.„Mes užtikrinsime, kad, nepaisant atakų, elektra toliau tekėtų, – kalbėjo U. von der Leyen. – Mes išgyvensime šią žiemą, mielas Volodymyai, ir daug kitų.“

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atvyko į Volgogradą, skelbia Rusijos žiniasklaida. Čia minimos 80-osios Stalingrado mūšio metinės.

Lavrovas grasina giliau skverbtis į Ukrainą Vakarams pažadėjus perduoti Ukrainai didesnio nuotolio ginklų, Rusijos vadovybė grasina giliau skverbtis į šalį. Tikslas yra, kad vakarietiški ginklai būtų kuo toliau nuo Rusijos valstybės teritorijos, įskaitant aneksuotas žemes, Rusijos televizijai pareiškė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.Šis pareiškimas yra reakcija į JAV planus skirti Kyjivui raketų, kurių veikimo nuotolis – 150 km. Rusija prieš beveik metus įžengė į Ukrainą ir šiuo metu yra okupavusi 18 proc. kaimyninės šalies.„Jei dabar siekiame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artileriją nustumti tiek, kad ji nebekeltų grėsmės mūsų teritorijoms, tai reikia ją stumti tuo toliau nuo teritorijų, kurios yra mūsų šalies dalis, kuo ilgesnio nuotolio ginklų jie turi“, – sakė S. Lavrovas.Jis dar kartą pabrėžė, kad rudenį aneksuotos Ukrainos Chersono, Donecko, Luhansko ir Zaporižios sritys priklauso Rusijai, nors jos nėra visiškai kontroliuojamos rusų pajėgų. Vakarų ginklų tiekimas esą nepakeis tikslų visiškai užimti šiuos regionus.

EK vadovę džiugina Ukrainos kovos su korupcija priemonės Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen ketvirtadienį pagyrė Ukrainos pastangas kovoti su korupcija, šalyje nuskambėjus žinioms apie kelis viešus tyrimus ir atleidimus iš darbo, susijusius su lėšų švaistymu.„Mane džiugina tai, kad jūsų kovos su korupcija institucijos yra budrios ir veiksmingai atskleidžia piktnaudžiavimo atvejus“, – sakė ji per spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.„Taip pat norėčiau pagirti jus už tai, kad taip greitai reaguojate politiniu lygmeniu, siekdami užtikrinti, kad kova su korupcija duotų apčiuopiamų rezultatų ir būtų toliau stiprinama“, – pridūrė ji.

ES planuoja iki karo metinių priimti 10-ąjį sankcijų paketą Rusijai Europos Sąjunga planuoja iki Maskvos invazijos į Ukrainą metinių paskelbti Rusijai naujas sankcijas, pranešė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen, ketvirtadienį viešėdama Kyjive.„Kartu su Didžiojo septyneto partneriais nustatysime papildomą Rusijos naftos produktų kainų viršutinę ribą, o iki vasario 24 dienos, kai sueis metai nuo invazijos pradžios, sieksime, kad įsigaliotų 10-asis sankcijų paketas“, – sakė U. von der Leyen per spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Pasak jos, galiojančios sankcijos „žlugdo“ Rusijos ekonomiką ir „grąžina ją viena karta atgal“; skaičiuojama, kad vien dabar galiojanti naftos kainų viršutinė riba Maskvai kasdien kainuoja apie 160 mln. eurų.

Rusija antrąkart per parą smogė KramatorskuiKetvirtadienį dvi rusų raketos pataikė į Kramatorską. Trečiadienio naktį per smūgį į Kramatorsko daugiabutį žuvo trys žmonės, dar 20 buvo sužeisti.Naujausia ataka taip pat neapsiėjo be civilių aukų, nurodė regiono karinės administracijos vadovas Pavlo Kirilenka, tačiau jų skaičius nėra žinomas.„Telegram“ kanale jis parašė: „Rusai surengė dar du raketų smūgius, vėl pataikė į miesto centrą, į gyvenamuosius pastatus.“Kramatorsko meras Oleksandras Gončarenka patvirtino, kad įvyko ataka, ir paragino gyventojus likti slėptuvėse.Anot Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjo Antono Heraščenkos, trečiadienį rusų įvykdytos raketų atakos metu buvo sugriautas vienas daugiabutis ir keletas jų apgadinti.

Ukraina susigrąžino dar maždaug 150 žuvusių kariškių palaikusUkrainai pavyko susigrąžinti dar maždaug 150 kritusių šalies gynėjų palaikus.Kaip praneša ketvirtadienį portalas „rbc.ua“, tai buvo padaryta per vieną didžiausių iki šiol apsikeitimų su Rusija žuvusiųjų kūnais.Pastarąjį kartą Ukrainai buvo perduoti 42 žuvusių jos gynėjų palaikai.

Ukrainos kariškiai abejoja, ar rusams pavyks surinkti galingą kariuomenę iki vasario 24-osiosUkrainos kariškiai neatmeta, kad Rusija gali surengti plataus masto puolimą iki vasario 24-osios – įsiveržimo metinių, tačiau abejoja, ar rusai iki šios datos įstengs surinkti galingą kariuomenę.Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją Karinės žiniasklaidos centre pareiškė oficialus Rytų kariuomenės grupuotės atstovas Serhijus Čerevatas, praneša „Ukrinform“.Anot jo, rusai mėgsta įvairias datas, todėl nereikėtų atmesti, kad jie vėl mėgins pradėti plataus masto puolimą iki vasario 24 d.Bet S. Čerevatas sakė abejojąs, kad rusai iki to laiko įstengs surinkti galingą kariuomenės grupuotę.„Mes prisimename beveik metų senumo įvykius, kai jie daugiausia dėmesio skyrė mūsų sostinės paėmimui iš rytų ir šiaurės, metė geriausius oro desantininkų, Rusijos gvardijos, žvalgybos ir jūrų pėstininkų dalinius. Bet jie visi buvo sumušti“, – pareiškė pareigūnas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovu Andrijumi Černiaku, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė iki kovo užimti Donecko ir Luhansko sričių teritorijas, tačiau RF neturi išteklių puolimui iš Baltarusijos.

Žiniasklaida: Danija nori nupirkti iš Vokietijos nurašytus tankus „Leopard“ ir perduoti juos UkrainaiDanijos vyriausybė nori iš Vokietijos nupirkti nebeeksploatuojamus tankus „Leopard 1A5“, juos suremontuoti ir perduoti Ukrainos gynėjų reikmėms.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu OLFI.Vokietijos bendrovės „Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft“ (FFG) pardavimų direktorius Thorstenas Peteris pareiškė, kad Danija nusprendė išpirkti dalį tankų „Leopard 1“, kuriuos jos ginkluotosios pajėgos pardavė bendrovei 2010 metais. Pasak jo, FFG sandėlyje Flensburge laiko 99 tankus „Leopard 1A5“, kurie priklausė Danijai.„Dar nepradėjome nė vieno tanko rekonstrukcijos, bet juos apžiūrėjome. Mes priėjome išvadą, kad per tris mėnesius galime suremontuoti ir paruošti 20 tankų, o per šešis mėnesius – dar 20 tankų“, – sakė jis.Su procesu susiję šaltiniai patvirtino, kad Danijos vyriausybė planuoja išpirkti iš FFG „didelį dviženklį skaičių“ tankų ir kuo greičiau išsiųsti juos į Ukrainą. Bet sandoriui dar turi pritarti Vokietijos vyriausybė, o galutinis susitarimas dar nesudarytas.

Lavrovas žada įvykius, „prikaustysiančius pasaulio dėmesį“Per interviu valstybinei televizijai Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva planuoja nustelbti proukrainietiškus renginius, kuriuos organizuoja Vakarų ir sąjungininkų šalys visame pasaulyje, kai vasario 24 dieną bus minimos Rusijos įsiveržimo į Ukrainą metinės.Ketvirtadienio interviu metu Rusijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Rusijos diplomatai intensyviai dirba, kad Vakarų sumanyti renginiai Niujorke ir kitur „nebūtų vieninteliai, prikaustę pasaulio dėmesį“, tačiau detalių nepateikė.

Kyjivas: Rusija rengiasi naujai masinei raketų atakai Rusija rengia naują masinę raketų ataką prieš taikinius Ukrainoje, ketvirtadienį pranešė Ukrainos Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė. Pasak jos, apie tai byloja Rusijos Juodosios jūros laivyno judėjimas.Dauguma laivų grįžo į savo bazes, ir tai reiškia, kad rengiamas naujas raketų smūgis, Ukrainos televizijai sakė Natalija Humeniuk. Spalį Rusijos pajėgoms pradėjus raketų atakas prieš Ukrainos miestus ir infrastruktūrą, dauguma sparnuotųjų raketų buvo paleistos iš karinių laivų Juodojoje ir Kaspijos jūroje arba iš strateginių bombonešių.N. Humeniuk teigimu, jūroje vis dar yra vos 10 Rusijos laivų, nors paprastai jų būna gerokai daugiau, daugiausia povandeninių laivų. „Jie kurį laiką jūroje demonstruoja raumenis, rodo, kad kontroliuoja padėtį, o tada išplaukia į bazes, kur paprastai rengiasi masinei raketų atakai“, – sakė Ukrainos kariuomenės atstovė.Rusijos raketų atakos smarkiai sutrikdė elektros tiekimą ir kitas komunalines paslaugas Ukrainoje. Milijonai žmonių ilgus laikotarpius neturi elektros, šildymo ir vandens. Rusija taip pat nuolat smogia raketomis į gyvenamuosius kvartalus, per tokią ataką sausio 14 d. Dnipro mieste žuvo 45 žmonės, 80 buvo sužeisti. Karas Ukrainoje trunka jau beveik metus.

Generolas: Kyjivo sritis ruošiasi galimam puolimui iš Baltarusijos Ukrainos kariškiai, ruošdamiesi galimam puolimui iš Baltarusijos, aplink sostinę ir Kyjivo srityje sudarė kelias galingas gynybos linijas.Tai interviu portalui „rbc.ua“ pareiškė Kyjivo gynybos pajėgų ir priemonių grupuotės vadas generolas leitenantas Oleksandras Pavliukas.Anot generolo, kariškiai išnagrinėjo visas problemas ir klausimus, kurie buvo iškilę pirmojo Kyjivo puolimo metu.„Išanalizavome visas kryptis, kuriomis judėjo priešas. Į visa tai buvo atsižvelgta kuriant gynybą. Sudarytos kelios galingos gynybos linijos aplink Kyjivą, Kyjivo srityje ir iki pat sienos. Sukurta žvalgybos ir oro gynybos sistema“, – sakė jis.O. Pavliukas pridūrė, kad Kyjivo srityje paruoštos pozicijos, įrengti ilgalaikiai įtvirtinimai ir priedangos kariams.Be to, kariškiai užminavo teritoriją, kuria gali veržtis priešas.„Palei sieną įrengti minų laukai, užtvarai, grioviai ir pan. – tai sulėtins puolamosios grupuotės judėjimą ir leis ją sunaikinti dar pasienyje“, – sakė O. Pavliukas.Jis taip pat pažymėjo, kad Kyjivo gynybos grupuotės daliniai nuolat tobulina savo įgūdžius. Jų treniruotės vyko kiekviena kryptimi.

Maskva: per gaisrą Kryme žuvo aštuoni statybininkai Per gaisrą, nusiaubusį laikiną statybininkų būstą Maskvos aneksuotame Kryme, žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, ketvirtadienį pranešė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija.Gaisras kilo naktį dviejų aukštų statybininkams skirtame pastate netoli Krymo Sevastopolio uostamiesčio, pranešė ministerija. „Per gaisrą žuvo aštuoni žmonės, du buvo sužeisti“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad iki ketvirtadienio ryto gaisras buvo „visiškai užgesintas“.Pasak Maskvos paskirto Sevastopolio gubernatoriaus Michailo Razvožajevo, du sužeistieji yra ligoninėje, jų būklė stabili.

Maskva kaltina Vakarus siekiu sunaikinti Rusiją Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį apkaltino Vakarus siekiant ilgalaikio Maskvos pralaimėjimo ir užsipuolė į Kyjivą atvykusią Europos Komisijos vadovę Ursulą von der Leyen.„Ursula von der Leyen (...) sakė, kad karas turi baigtis tokiu Rusijos pralaimėjimu, po kurio Rusijos ekonomika negalėtų atsigauti daugelį dešimtmečių“, – sakė S. Lavrovas, jo pasisakymą transliavo Rusijos valstybinė televizija.„Ar tai ne rasizmas, ne nacizmas, ne pastangos išspręsti „rusų klausimą“, – pridūrė S. Lavrovas, jo žodžiai buvo užuomina į Rusijos pergalę prieš nacistinę Vokietiją per Antrąjį pasaulinį karą.Europos Komisijos vadovė su komisarų komanda ir aukščiausiais bloko diplomatais ketvirtadienį atvyko į Kyjivą prieš Ukrainos ir ES viršūnių susitikimą karo draskomoje šalyje.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas dažnai pasitelkia karo Ukrainoje, kurį Maskva atkakliai vadina „specialiąja karine operacija“, ir karo su nacistine Vokietija paraleles. Pernai vasarį jis nusprendė užpulti Ukrainą, kad ją „denacifikuotų“.

Ukrainos žvalgyba: Putino įsakymas – iki kovo užimti DonbasąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė šalies pajėgoms iki kovo užimti visus Ukrainos Luhansko ir Donecko regionus, „Kyiv Post“ sakė įtakingas Ukrainos žvalgybos pareigūnas.Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato atstovas Andrijus Černiakas sako, kad pastebima ženklų, jog Rusija ruošiasi naujam bandymui užimti Ukrainos Donbaso regioną.„Pastebėjome, kad Rusijos okupacinės pajėgos telkia papildomas jėgas, ginkluotę ir karinę įrangą rytų kryptimi. Anot Ukrainos žvalgybos, V. Putinas davė įsakymą iki kovo užimti visas Donecko ir Luhansko teritorijas“, – sako A. Černiakas.

Ukrainos pareigūnė: Rusija ruošiasi naujai dronų atakai Rusija ruošiasi naujai iranietiškų dronų kamikadzių atakai. Ukrainos pareigūnai fiksuoja transporto aviacijos, kuri tikriausiai atgabeno okupantams naują bepiločių skraidyklių partiją, aktyvumą, praneša UNIAN.Kaip pareiškė per nacionalinį televizijos maratoną Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, pranešimų apie dronus Ukrainos oro erdvėje kurį laiką nebuvo dėl nepalankių oro sąlygų pietiniuose šalies regionuose.Pasak pareigūnės, Irane pagaminti dronai turi pakilti iš rytinės Azovo jūros pakrantės, perskristi Azovo jūrą ir oro mases virš Juodosios jūros. „Oras buvo audringas, o vėjas toks gūsingas, kad naudoti bepiločius orlaivius buvo netikslinga. Greičiausiai todėl rusai jų ir nenaudojo“, – teigė ji.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos duomenimis, Rusija jau panaudojo apie 660 iranietiškų dronų „Shahed“ iš sutartyje su Iranu numatytų 1750. Dabar rusai laukia naujos bepiločių skraidyklių siuntos.

70 Ukrainos karių Vokietijoje mokosi naudoti oro gynybos sistemą „Patriot“ Į Vokietiją mokytis naudoti oro gynybos sistemą „Patriot“ atvyko 70 Ukrainos karių. Berlynas ketina suteikti tokią sistemą Ukrainai, kad padėtų atremti Rusijos atakas iš oro.Grupė Ukrainos karių atskrido į Vokietiją antradienį, o mokymai prasideda ketvirtadienį, teigė saugumo šaltiniai Berlyne.Vokietijos vyriausybė, pasikonsultavusi su JAV, praėjusį mėnesį sutiko perduoti Ukrainai oro gynybos sistemą „Patriot“, kad padėtų šaliai gintis nuo Rusijos atakų.Tuo metu su Ukraina besiribojančioje Lenkijoje dislokuoti „Patriot“ daliniai paskelbė „pirminę operatyvinę parengtį“, trečiadienį pranešė Operacijų vadavietė.Lenkija ir Vokietija susitarė, kad Vokietija dislokuos Lenkijoje tris priešraketinės gynybos sistemas „Patriot“, kai pernai Lenkijoje nukrito atsitiktinai atklydusi raketa, žuvo du žmonės. Nuo sausio 16 d. NATO narėje Lenkijoje dislokuoti vokiečių kariai, atsakingi už saugų sistemų pristatymą. Misijos tikslas – apsaugoti NATO oro erdvę ir Lenkijos teritoriją bei šalies infrastruktūrą ir gyventojus.

Kryme pleškėjo Putinui svarbų greitkelį statančių statybininkų vagonėliaiRusijos žiniasklaida skelbia apie didelį gaisrą Kryme. Kilus gaisrui Sevastopolyje esančiuose statybininkų vagonėliuose, žuvo septyni žmonės, skelbia naujienų agentūros TASS ir „Ria Novosti“, remdamosi avarinių tarnybų informacija. Naujienų agentūrai „Interfax“ šią informaciją patvirtino greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Remiantis agentūros duomenimis, į ligoninę buvo atvežti dar du nudegimų patyrę žmonės.Gaisras dviejų aukštų gyvenamajame statybininkų modulyje kilo naktį į vasario 2-ąją. Ugnis išplito 200 kvadratinių metrų plote, nurodė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija. Ryte ugniagesiai likvidavo atvira liepsna degantį gaisrą ir pradėjo šalinti padarinius. Užgesinus ugnį, Tyrimų komitetas iškėlė baudžiamąją bylą dviem ar daugiau asmenų dėl neatsargaus gyvybės atėmimo (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 109 straipsnio 3 dalis). Vadovaujantis pirminiais duomenimis, užsidegusiame modulyje iš viso gyveno daugiau nei 100 darbininkų.Kaip praneša TASS, minėtieji darbininkai stato greitkelį „Tavrida“. Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas patikslino, kad žuvusieji dirbti atvyko iš įvairių šalies regionų.250 kilometrų ilgio greitkelis „Tavrida“ jungia Kerčę, Simferopolį ir Sevastopolį. 2020 m. eismą greitkeliu atidarė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Tada greitkelio statyboms jau buvo skirta 166 mlrd. rublių.https://t.me/Ukraine_365News/45461

Aukšti ES pareigūnai lankosi į bloką įstoti nekantraujančioje UkrainojeEuropos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir 15 kitų Europos Sąjungos (ES) komisarų ketvirtadienį atvyko į Kyjivą susitikti su Ukrainos vyriausybės nariais, sakoma Europos Komisijos pranešime spaudai.Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles‘is Michelis turėtų atvykti į penktadienio viršūnių susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Dviejų dienų vizitas surengtas Ukrainos vyriausybei paskelbus pareiškimą, kad Ukraina tikisi ES gairių „kuo greičiau ir sėkmingiau“ pradėti oficialias derybas dėl narystės.Prisijungimas prie ES yra sudėtingas ir ilgas daugelio etapų procesas, reikalaujantis teisinių reformų ir prisiderinimo prie ES taisyklių. Pernai vasarą Ukrainai buvo suteiktas kandidatės į ES statusas, dabar ji siekia pradėti oficialias derybas dėl narystės, tačiau kai kurioms šalims tai užtruko dešimtmečius.Tikėtina, kad per susitikimą bus pripažinta Ukrainos pažanga kai kuriose srityse, pavyzdžiui, vykdant teismų reformas, ir aptartos kitos trumpalaikės ir ilgalaikės paramos formos. Tikimasi, kad ES paskelbs papildomai mokysianti dar 15 tūkst. karių, bus aptariama finansinė ir humanitarinė parama bei nuolatinė pagalba išlaikyti maisto eksportą net ir vykstant karui.Į darbotvarkę įtrauktas ir ES pritarimas V. Zelenskio anksčiau paskelbtam 10 punktų planui atkurti taiką, pakelti Ukrainą iš griuvėsių ir patraukti Rusiją atsakomybėn už įvykdytus karo nusikaltimus.Siekiant priartinti Ukrainos ekonomiką prie ES bendrosios rinkos bus aptariama galimybė panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius Ukrainos mobiliųjų telefonų vartotojams. https://t.me/uniannet/88342

JAV įmonė siūlo Ukrainai pažangius dronus vos už vieną dolerįViena pirmaujančių JAV bendrovių, gaminančių pažangius karinius žvalgybos dronus, trečiadienį paskelbė esanti pasirengusi vos už vieną dolerį parduoti Ukrainai du tokius nepilotuojamus orlaivius ir ragina JAV vyriausybę patvirtinti sandorį.„General Atomic Aeronautical Systems“ pranešė, kad jau kelis mėnesius ragina Vašingtoną suteikti Ukrainai galingus bepiločius orlaivius „Grey Eagle“ ir „Reaper“, JAV pajėgų sėkmingai naudotus vykdant stebėjimą ir tikslines atakas Afganistane, Sirijoje, Irake ir kitose konflikto zonose.Pasak įmonės, akivaizdu, kad šie bepiločiai orlaiviai, galintys skristi didelius atstumus vidutiniame aukštyje, ypač reikalingi Ukrainai kare su Rusija ir labai sustiprintų jos pajėgumus.JAV kariuomenė suteikė Ukrainai daug nedidelių puolamųjų ir stebėjimo dronų, bet ne tokios pažangios technologijos ir gebėjimo nuskristi didelius atstumus, kuo pasižymi „General Atomic“ nepilotuojami orlaiviai.„Nuo pat Rusijos invazijos pradžios ieškome galimybių patenkinti Ukrainos pajėgų prašymus savo produktais, įskaitant dronus „MQ-9 Reaper“ ir „MQ-1C Grey Eagle“, – sakoma „General Atomics“ generalinio direktoriaus Lindeno Blue pareiškime.Jo teigimu, bendrovė siūlo veltui mokyti Ukrainos operatorius, JAV ar Ukrainos vyriausybėms tai nieko nekainuotų. Be to, bendrovė pasirengusi už simbolinį vieno JAV dolerio mokestį perduoti Ukrainai du savo mokomuosius lėktuvus, antžeminę valdymo stotį ir kitą techninę įrangą. Ukraina ar kas nors kitas turėtų sumokėti už orlaivių įrengimą ir perkėlimą bei surengti paleidimo į mūšio lauką operaciją.L. Blue tai vadino „puikiu sandoriu“ ir sakė, jog tereikia JAV vyriausybės pritarimo. „Mūsų požiūriu, seniai laikas suteikti Ukrainos pajėgoms informacinį pranašumą, reikalingą šiam karui laimėti“, – sakė jis.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 610 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 610 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų vasario 2 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 129 030 kareivių.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 211 tankų, 6 382 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 212 artilerijos sistemų, 458 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 222 oro gynybos priemonių, 293 lėktuvų, 284 sraigtasparnių, 1 951 drono, 796 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 5 064 automobilių, 200 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Ukrainos diplomatė: mūšiuose dėl Soledaro Rusija neteko daugiau kareivių negu per du Čečėnijos karusNors Rusijos kariuomenė turi gyvosios jėgos, artilerijos ir aviacijos pranašumą, ji ir toliau patiria didelių nuostolių Ukrainoje – vien tik mūšiuose dėl Soledaro rusai neteko daugiau kareivių negu per du Čečėnijos karus.Kaip praneša „Ukrinform“, tai pareiškė Ukrainos misijos prie ESBO vadovo pavaduotoja Natalija Kostenko.„Svarbiausias Rusijos Federacijos tikslas tebėra užgrobti visą Ukrainos teritoriją ir sunaikinti jos valstybingumą. Kadangi 2022 metais priešas neįstengė pasiekti savo strateginių tikslų, jis perėjo prie išsekinimo karo. Jo pasirengimą išsekinimo karui rodo Kremliaus mobilizacija ir planai plėsti konvencines ginkluotąsias pajėgas“, – sakė diplomatė.Anot N. Kostenko, situacija palei visą fronto liniją rodo, kad net ir turėdama gyvosios jėgos, artilerijos ir aviacijos pranašumą, Rusijos kariuomenė negali pasiekti savo tikslų ir toliau patiria didelių nuostolių. Ji priminė, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje jau neteko daugiau kaip 126 tūkst. kareivių – šis skaičius viršija kai kurių nepriklausomų valstybių ginkluotųjų pajėgų kariškių skaičių.„Vien tik per mūšius dėl Donecko srities Soledaro miesto Rusija neteko daugiau kareivių nei per du Čečėnijos karus“, – pareiškė Ukrainos misijos prie ESBO vadovo pavaduotoja.

Žiniasklaida: Norvegija gali perduoti Ukrainai pėstininkų kovos mašinų CV90Norvegijos vyriausybė svarsto galimybę perduoti Ukrainai pėstininkų kovos mašinų CV90. Tai pranešė televizijos kanalas TV2.Jo žiniomis, Norvegijos gynybos ministerija kreipėsi į generalinį štabą, prašydama aptarti galimybę skirti tam tikrą skaičių CV90.Į TV2 klausimą ministerijos atstovai atsakė, kad rengiamas didelis karinės pagalbos Ukrainai paketas ir nuolat vertinamos atitinkamos galimybės.„Vyriausybė nuolat svarsto, ar Norvegija turi siųsti daugiau ginklų ir įrangos Ukrainai. Mes nekomentuojame tokių vertinimų ir dabartinių ar būsimų ginkluotės tiekimų“, - sakė žinybos vadovas Bjørnas Arildas Gramas.Kaip rašo leidinys „Militarnij“, Norvegijos ginkluotosiose pajėgose naudojama modernizuota CV 9030N versija, kurią sukūrė konsorciumas „BAE Systems“ ir „Bofors“. Naujausiais duomenimis, šalis turi 164 tokias pėstininkų kovos mašinas.CV 9030N yra ginkluota 30 mm automatiniu pabūklu „Bushmaster II“ ir turi papildomą desanto vado liuką. Be to, mašinos apsauga leidžia atlaikyti 30 mm kalibro sviedinių smūgį.Norvegija yra viena iš Europos šalių, pažadėjusių tiekti Ukrainai vakarietiško tipo tankus. Žiniasklaida pranešė, kad Norvegija svarsto galimybę perduoti Ukrainai iki 8 tankų „Leopard 2“.

Reznikovas apie artėjantį naują puolimą: mes nenuvertiname savo priešoUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas dar kartą patvirtino, kad Rusija planuoja didelį puolimą, kuris veikiausiai sutaps su vienerių metų karo Ukrainoje sukaktimi vasario 24 d.Jis neabejojo, kad į puolimą bus mestos didelės rusų pajėgos. Jis priminė, jog Rusija skelbė, kad mobilizavo 300 000 šauktinių karių, tačiau esą situacija pasienyje rodo, kad tikrasis skaičius gali būti arčiau 500 000.„Mes nenuvertiname savo priešo, – sakė O. Reznikovas. – Oficialiai jie paskelbė apie 300 000, bet kai matome karius prie sienų, mūsų vertinimu, tai yra daug daugiau“.O. Reznikovas sakė, kad puolimas greičiausiai bus sutelktas dviejose srityse: šalies rytuose, kur pastarosiomis savaitėmis vyko intensyvios kautynės, ir pietuose.Praėjusią savaitę Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas taip pat perspėjo, kad Rusija ruošia puolimo bangą vasario 24-osios invazijos metinėms paminėti.Jis tvirtino, kad Rusijos kariams buvo pavesta eiti „už sienų“ rytiniuose Donecko ir Luhansko regionuose.

Ukraina – apie įnirtingas kovas šalies rytuose: Rusija bando pralaužti gynybą„Rytuose tęsiasi įnirtingos kovos. Priešas bando išplėsti puolimo geografiją Limano kryptimi. Galingai bando prasiveržti pro mūsų gynybą“, – sakė Ukrainos gynybos viceministrė Anna Malar.Ji pridūrė, kad Rusijos kariai aktyviai bando pasiekti Donecko ir Luhansko regionų sienas.„Nepaisant didelių nuostolių, Rusijos užpuolikai tęsia puolamuosius veiksmus ir Bachmuto, Avdiivkos, Novopavlovskio kryptimis“, - informavo A. Malar. „Viskas, esant tokioms sąlygoms, yra sėkmė – juk mes maksimaliai ir dar labiau naudojame savo pajėgas ir išteklius“, - teigė Ukrainos gynybos viceministrė.

Žuvusiųjų skaičius per ataką Kramatorske augaNaujausiais duomenimis, dėl raketos smūgio į gyvenamąjį pastatą Kramatorske žuvo trys žmonės ir 20 buvo sužeisti, pranešė Donecko srities policija.Gelbėjimo operacija tęsiama: atakos vietoje dirba 11 tyrimo ir operatyvinių grupių, bombų technikai, medikai, patruliuojanti policija ir kiti padaliniai.Gyventojai buvo evakuoti į vietos mokyklą, kur buvo įrengta laikina prieglauda.„Rusų kariai smogė miesto gyvenamajam sektoriui raketa „Iskander-K“. Sugadinti mažiausiai 8 daugiabučiai namai, vienas iš jų visiškai sunaikintas. Preliminariai žinoma apie 3 žuvusius civilius ir 20 sužeistųjų, po griuvėsiais dar gali būti žmonių“, – pranešė Donecko srities policija.Smūgiai Kramatorskui suduoti trečiadienio vakarą, apie 22 val.

Karo analitikai įžvelgė naują Rusijos taktiką prieš planuojamą didelį puolimąRusija stengiasi išblaškyti Ukrainos karius, išskaidyti jų pajėgas, kad dar geriau pasirengtų naujam savo planuojamam puolimui. Tokią nuomonę pateikė JAV Karo studijų instituto ekspertai. Anot jo, apie tokią taktiką galima spręsti iš to, kad vasario 1-ąją Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas surengė susitikimą, skirtą aptarti infrastruktūros atkūrimą Krymo, Belgorodo, Briansko ir Kursko regionuose po tariamo Ukrainos apšaudymo. V. Putinas pažymėjo, kad sustabdyti apšaudymus yra karinio departamento užduotis.Karo ekspertai mano, kad V. Putino dėmesys tariamam pavojui, kad ukrainiečiai gali apšaudyti pasienio regionus, greičiausiai turi dvejopą tikslą. Pirma, leidžia tęsti informacinę operaciją, skirtą karą Ukrainoje pateikti kaip egzistencinę grėsmę Rusijos piliečiams, kad būtų galima sulaukti paramos šalies viduje dėl užsitęsusio karo. Antra, gali būti, kad V. Putinas ruošia dirvą dažnesniems puolimams pasienio regionuose, kad nukreiptų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dėmesį, jas labiau išsklaidytų šiaurės rytinėje pasienio dalyje ir atitrauktų nuo pagrindinių puolimo krypčių.Atakų šiaurinėje ir šiaurės rytinėje Ukrainos dalyse iš Belgorodo, Briansko ir Kursko sričių grėsmė tikriausiai yra bandymas priversti Ukrainą dislokuoti ribotų dalinių šiose teritorijose, siekiant apsisaugoti nuo išpuolių, ir išsklaidyti Ukrainos pajėgas prieš tikėtiną Rusijos puolimą ateinančiais mėnesiais. ISW anksčiau pranešė apie panašias Rusijos operacijas Zaporižės srityje, skirtas dėmesiui atitraukti ir Ukrainos gynėjams išsklaidyti.

Mažiausiai du žuvo ir septyni buvo sužeisti per raketų atakąUkrainos pareigūnas patvirtino, kad per Rusijos raketų ataką prieš gyvenamąjį namą Kramatorske. Žuvo mažiausiai du žmonės, o dar septyni buvo sužeisti.Donecko karinės administracijos vadovas Pavlo Kirylenko sakė, kad pastatas „visiškai sunaikintas“.Vietoje dirba greitosios pagalbos tarnybos ir manoma, kad po griuvėsiais gali būti daugiau žmonių.

Ispanija į Ukrainą išsiųs 20 šarvuočių Ispanija Ukrainai duos 20 šarvuočių M113. Karinė pagalba į Kijevą keliaus pirmadienį, vasario 6 d.Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles praėjusią savaitę vizito Latvijoje metu paskelbė apie karinės pagalbos paketą.

Vokietija turi greitai papildyti tankų atsargas, sako gynybos ministrasBerlynas priėmė pagrindinį sprendimą išsiųsti savo tankų Leopard 2 atsargas į Ukrainą – ir tai greičiausiai turės įtakos šalies išlaidoms.Gynybos ministras Borisas Pistorius pareiškė, kad Vokietijai reikės greitai užsakyti naujus tankus, kad pakeistų į Kijevą siunčiamus tankus, ir kad jam nesvarbu, iš kur bus gauti pinigai.„Man svarbiausia yra tai, kad turime užsakyti naujus tankus ne per metus, o greitai, kad būtų galima pradėti gamybą“, – sakė jis žurnalistams, lankydamasis tankų batalione vakariniame Augustdorfo mieste."Iš kur bus gauti pinigai? Leiskite man atsainiai pasakyti taip: atvirai kalbant, man nerūpi. Labai svarbu, kad galėtume greitai juos aprūpinti", – sakė jis.

Putinas ragina kariuomenę užkirsti kelią Rusijos teritorijos apšaudymui iš UkrainosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas paragino savo kariuomenę užkirsti kelią Rusijos teritorijos apšaudymui iš Ukrainos, praneša agentūra „Reuters“.„Prioritetinis uždavinys, žinoma, yra eliminuoti pačią atakų galimybę, – Kremliaus svetainėje internete cituojamas V. Putinas. – Tačiau tai kariuomenės uždavinys“.Anot V. Putino, pasienio teritorijose žmonės dėl apšaudymų netenka namų, iš dalies nutrūksta vandens ir elektros tiekimas, taip pat šildymas.Ukraina nėra prisipažinusi dėl atakų prieš taikinius Rusijos teritorijoje, tačiau tai vadina „karma“ už Rusijos invaziją.

Sureagavo į Boriso Johnsono raginimusDidžiosios Britanijos gynybos sekretorius reagavo į Boriso Johnsono raginimą JK siųsti naikintuvus į Ukrainą.„Aš su tuo susijęs gana ilgą laiką. Ir aš išmokau dviejų dalykų: niekada nieko neįveskite ir niekada nieko neatmeskite“, – žurnalistams šiuo klausimu sakė Benas Wallace'as.Jis teigė, kad nors „tvirtas sprendimas“ nebuvo priimtas, jis nemano, kad šiuo metu būtų „teisingas požiūris“ siųsti lėktuvus.Buvęs ministras pirmininkas Johnsonas šiandien pasisakė dėl daugiau ginklų Ukrainai, tačiau JK vyriausybė kol kas atsiribojo nuo jo komentarų.

Rusai apšaudė Černigovo regioną: žuvo trys vietos gyventojaiTrečiadienį, Rusijos okupantai apšaudė Černigovo regioną. Per ataką mina pataikė į privataus namo rūsį – trys vietiniai gyventojai žuvo, dar vienas buvo sužeistas, skelbia UNIAN. Pranešama, kad Rusijos pajėgos ir toliau apšaudo Sumų ir Černigovo regionų pasienio gyvenvietes.

JK atmetė Johnsono raginimus siųsti naikintuvus į UkrainąBuvusiam JK premjerui Borisui Johnsonui spaudžiant Vakarų lyderius tiekti Ukrainai naikintuvus, dabartinė Didžiosios Britanijos valdžia ir toliau atmeta tokią galimybę. B. Johnsonas trečiadienį kreipėsi į Atlanto Tarybą, kad aptartų Vakarų vienybę ir paramą Ukrainai. Jis paragino Vakarų lyderius „duoti ukrainiečiams įrankius užbaigti darbą“. „Suteikite jiems ugnies ir artilerijos sistemas. Duokite jiems tankus. Duokite jiems lėktuvus. Nes jie turi planą. Jie žino, ką turi daryti“, - ragino B. Johnsonas. Jis pabrėžė, jog kaskart, kai Ukraina paprašo sustiprinti paramą, girdimas tas pats argumentas, kad pasaulis rizikuoja, jog Vladimiras Putinas eskaluos situaciją.„Turime nustoti koncentruotis į Putiną ir sutelkti dėmesį tik į Ukrainą, nes jie kovoja už mus visus. Jie kovoja už mūsų vertybes ir priminė, kad už tas laisvės ir demokratijos vertybes verta kovoti. Taigi nėra jokio pagrindo delsti“, - tvirtino B. Johnsonas. JK Vyriausybės atstovai iškart pakomentavo, kad B. Johnsono kelionė į Vašingtoną sustiprinti paramą Ukrainai buvo „jo paties, o ne JK vyriausybės vardu“.Tačiau JK dar kartą oficialiai patvirtino, kad Ukrainai nesiųs naikintuvų. „Šiuo metu nepraktiška siųsti JK lėktuvus, mes ir toliau glaudžiai bendradarbiausime su ukrainiečiais, kad suprastume jų poreikius ir kaip sąjungininkai galėtų toliau juos paremti. Atsižvelgiant į JK naikintuvų sudėtingumą ir trukmę, reikalingą apmokyti jais naudotis, šiuo metu nemanome, kad tai būtų praktiška“, - oficialią poziciją pateikė JK Vyriausybė.

Bulgarija pripažino Holodomorą genociduBulgarija trečiadienį pritarė rezoliucijai, kurioje skelbiama, kad praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje Sovietų Sąjungos lyderio Josifo Stalino sukeltas masinis badas Ukrainoje buvo genocidas.Šios ES narės, kurioje didelė viešosios nuomonės dalis tebėra prorusiška, parlamentas rezoliuciją priėmė 134 balsais „už“ ir 26 balsais „prieš“.Rezoliucijoje teigiama, kad „bet koks šio genocido neigimas, pateisinimas ar nuvertinimas paniekina milijonų žuvusių žmonių atminimą“.1932-33 metų Holodomoro (ukrainietiškai – „mirtis iš bado“) aukų atminimas Bulgarijoje, artimiausioje Maskvos sąjungininkėje komunizmo laikais, nuo šiol bus minimas kasmet paskutinį vasario šeštadienį.Bulgarijos socialistų partija – buvusios komunistų partijos įpėdinė – boikotavo balsavimą, o prorusiška partija „Vazraždane“ balsavo prieš.Gruodžio mėnesį Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje holodomoras apibūdinamas kaip „dirbtinai sukeltas badas Ukrainoje 1932-1933 metais kaip sąmoningos sovietų režimo politikos dalis, kaip ukrainiečių tautos genocidas“.Kyjivas paragino tarptautinę bendruomenę oficialiai paskelbti badą „genocidu“, Ukrainai ir vėl kovojant su šiuolaikine Maskvos agresija.

Kremlius remia iniciatyvą mokėti premijas už Ukrainoje sunaikintus vakarietiškus tankusKremlius remia iniciatyvą mokėti premijas už Ukrainoje užgrobtą ar sunaikintą sunkiąją ginkluotę iš NATO valstybių. Tokios išmokos dar labiau paskatintų karius, trečiadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.„Jei dėl tankų, tai jau sakėme, kad jie degs – žinoma, (degs) dar labiau, jei bus tokių išplėstinių priemonių“, – sakė D. Peskovas.Prieš tai Užbaikalės srities gubernatorius Aleksandras Osipovas paskelbė apie 3 mln. rublių (39 200 eurų) premiją už kiekvieną Ukrainoje užgrobtą vokiečių ar amerikiečių tanką.Anot D. Peskovo, tokių pasiūlymų yra ir iš Rusijos verslininkų. „Įvardijamos įvairios sumos už padegtą, sunaikintą techniką, už užgrobtą techniką“, – teigė jis. Tai esą rodo susitelkimą Rusijoje siekiant karo Ukrainoje tikslų. Kartu prezidento Vladimiro Putino atstovas pabrėžė, kad kol kas šių tankų kaip taikinių dar nėra. „Tikriausiai reikia pasiruošimo etapo“, – teigė D. Peskovas.Kalbėdamas apie galimą JAV didesnio nuotolio raketų perdavimą Ukrainai, Kremliaus atstovas sakė, kad ir šie ginklai nieko nepakeis Rusijos „karinėje specialiojoje operacijoje“.Vis dėlto D. Peskovas pripažino, kad Rusija šiame kare susiduria su „gana ypatingomis, priešiškomis“ sąlygomis. „Mes matome, kad visa NATO karinė infrastruktūra dirba prieš Rusiją, – tęsė jis. – Matome, kaip visa NATO žvalgyba, įskaitant oro žvalgybą, palydovinius dalinius, 24/7 režimu dirba Ukrainos labui“.

Ukrainos pareigūnas: Rusijos kareiviai tikrai kažkam ruošiasiUkrainos pareigūnai mano, kad prieš planuojamą naują puolimą Rusija telkia savo karinę galią rytinėje Luhansko srityje.Kremliaus pajėgos išvarė vietinius gyventojus iš jų namų netoli Maskvos kontroliuojamų fronto dalių, kad jie negalėtų suteikti informacijos apie Rusijos karių dislokavimą Ukrainos pajėgoms, sakė vietos Ukrainos pareigūnas.„Vyksta aktyvus [Rusijos karių] perkėlimas į regioną ir jie tikrai ruošiasi kažkam vasarį rytiniame fronte“, – sakė Luhansko gubernatorius Serhijus Haidajus.Rusija jau yra užėmusi didelę Luhansko dalį, kuri kartu su Donecku sudaro Donbaso regioną.Kariniai analitikai mano, kad šiuo metu pagrindinis Kremliaus tikslas yra visiškai kontroliuoti Donbasą.Tuo tarpu ekspertai taip pat mano, kad artimiausiomis savaitėmis Maskvos pajėgos sulauks naujo postūmio.Karo studijų institutas savo vertinime nurodė, kad „artimiausiais mėnesiais įvyksiantis Rusijos puolimas yra labiausiai tikėtinas veiksmas“.

Putinas pareikalavo apsaugoti Rusijos pasienio teritorijasRusijos prezidentas Vladimiras Putinas per Vyriausybės posėdį įsakė savo kariuomenei teikti prioritetą sunaikintų būstų ir infrastruktūros atkūrimui pietvakarių Rusijos regionuose.„Žinoma, prioritetinė užduotis yra pašalinti pačią apšaudymo galimybę. Tačiau tai yra karinio departamento reikalas“, - sakė V. Putinas Kremliaus svetainėje paskelbtuose komentaruose.Jis sakė, kad Rusijos Belgorodo, Briansko ir Kursko regionai, taip pat Krymas, kurį Rusija atėmė iš Ukrainos ir aneksavo 2014 m., yra sritys, kuriose buvo apgadintas arba sugriautas būstas.„Daugelis žmonių atsidūrė keblioje padėtyje, prarado namus, buvo priversti kraustytis pas gimines, susidūrė su vandens, šilumos, elektros tiekimo sutrikimais“, – sakė jis.Nors Ukraina neprisiėmė atsakomybės už šiuos smūgius, ji juos apibūdino kaip Rusijos invazijos „karmą“.Antskrydžiai pietų Rusijoje daugiausia apėmė karinius taikinius, tokius kaip elektros pastotės ir ginklų bei degalų sandėliai.

Maskva perspėjo Izraelį ir Prancūziją netiekti ginklų UkrainaiRusija trečiadienį perspėjo Izraelį netiekti ginklų Ukrainai po to, kai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu pareiškė, kad svarsto galimybę suteikti karinę pagalbą Kyjivui ir yra pasirengęs tarpininkauti konflikte.„Mes sakome, kad visos šalys, kurios tiekia ginklus (Ukrainai), turėtų suprasti, kad laikysime šiuos (ginklus) teisėtais Rusijos ginkluotųjų pajėgų taikiniais“, – žurnalistams sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.Ji taip pat sukritikavo Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono komentarus, kuris šią savaitę neatmetė galimybės tiekti Ukrainai naikintuvus, ir perspėjo dėl eskalacijos pavojaus.„Atleiskite, bet tai absurdiška, – per spaudos brifingą kalbėjo M. Zacharova. – Ar Prancūzijos prezidentas įsitikinęs, kad jei Kyjivo režimui bus tiekiami ginklai, sunkieji ginklai ir lėktuvai kovinėms operacijoms vykdyti, tai nesukels situacijos eskalavimo?“„Atsisakau tikėti, kad suaugęs žmogus vadovaujasi tokia logika. Tokie pareiškimai tik didina ir taip nesutramdomą Zelenskio režimo apetitą“, – sakė ji, turėdama omenyje Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.E. Macronas pirmadienį pareiškė, kad neatmeta naikintuvų tiekimo Ukrainai galimybės, Nyderlandų ministrui pirmininkui Markui Rutte sakydamas, kad „iš principo niekas neatmetama“.Ukraina iš Vakarų sąjungininkų tikisi gauti iki 140 modernių tankų, o V. Zelenskis dabar ragina Vakarus atsiųsti naikintuvų ir ilgojo nuotolio raketų.

JAV rengia 2 mlrd. dolerių vertės pagalbos Ukrainai paketą, kuriame bus ilgesnio nuotolio ginklų JAV rengia daugiau kaip 2 mlrd. dolerių vertės karinės paramos Ukrainai paketą, į kurį pirmą kartą turėtų būti įtrauktos ilgesnio nuotolio raketos, taip pat kita amunicija ir ginklai, antradienį agentūrai „Reuters“ sakė du šiuo klausimu informuoti JAV pareigūnai.Tikimasi, kad apie pagalbą bus paskelbta jau šią savaitę, sakė pareigūnai. Taip pat manoma, kad ji apims paramos įrangą oro gynybos sistemoms „Patriot“, tiksliai valdomą amuniciją ir prieštankinius ginklus „Javelin“, pridūrė jie.Vienas iš pareigūnų sakė, kad dalis paketo, kuris, kaip manoma, sieks 1,725 mlrd. JAV dolerių, bus skirta iš fondo, vadinamo Ukrainos saugumo paramos iniciatyva (USAI), kuris leidžia prezidento Joe Bideno administracijai gauti ginklų iš pramonės, o ne iš JAV ginklų atsargų.USAI lėšos būtų skirtos naujam ginklui – „Boeing“ gaminamai antžeminei mažo skersmens bombai (GLSDB), kurios veikimo nuotolis – 150 km, įsigyti. JAV atmeta Ukrainos prašymus perduoti 297 km nuotolio raketą ATACMS.Didesnis skraidančiosios bombos GLSDB veikimo nuotolis leistų Ukrainai smogti į taikinius, kurie iki šiol buvo nepasiekiami, ir padėtų jai tęsti kontrpuolimus trikdant Rusijos veiksmus toliau už jos pozicijų.USAI lėšos taip pat bus naudojamos apmokėti už daugiau HAWK oro gynybos sistemų komponentų, kovos su dronais sistemų, kovos su artilerija ir oro erdvės stebėjimo radarų, ryšių įrangos, PUMA dronų ir atsarginių dalių pagrindinėms sistemoms, tokioms kaip „Patriot“ ir „Bradley“, sakė vienas iš pareigūnų.Taip pat turėtų būti nemažai medicininės įrangos – tiek, kad jos pakaktų įrengti trims lauko ligoninėms, kurias dovanoja kita sąjungininkė, pridūrė pareigūnas.Baltieji rūmai atsisakė komentuoti. Pagalbos paketų turinys ir dydis gali keistis, kol jų nepasirašė prezidentas.Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasarį JAV išsiuntė Ukrainai maždaug 27,2 mlrd. dolerių vertės saugumo pagalbos.

ES dvigubina apmokomų Ukrainos karių skaičių Europos Sąjunga (ES) dvigubina apmokomų Ukrainos karių skaičių. Naujas tikslas yra ES valstybėse apmokyti 30 000 ukrainiečių kareivių, trečiadienį Briuselyje pranešė ES pareigūnai.Ligšiolinis tikslas buvo apmokyti 15 000 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių.

Čekijoje pinigų gabenimo mašinos pertvarkytos į greitosios pagalbos automobilius Ukrainai Du didžiuliai transporteriai, naudoti gryniesiems pinigams gabenti, Čekijoje pertvarkomi į greitosios pagalbos automobilius Ukrainai, trečiadienį agentūrai dpa pranešė Prahos nacionalinio banko atstovas spaudai.15 tonų sveriančias transporto priemones perdaro 2014 metais įsteigta Čekijos pelno nesiekianti organizacija „Team4Ukraine“.Dėl savo šarvų šios specialios transporto priemonės bus tinkamos sužeistiems kariams išvežti iš mūšių zonos.Organizacija tviteryje paskelbė jiems suteikusi pravardes „Bonnie“ ir „Clyde“ – pagal garsųjį JAV bankų plėšikų duetą.Čekija yra priėmusi šimtus tūkstančių Ukrainos karo pabėgėlių, taip pat tiekia Kyjivui ginklų ir įvairių pagalbos priemonių.

Į Miuncheno saugumo konferenciją pakviesti Rusijos opozicijos atstovai Rusijos vyriausybės atstovai šiais metais nepakviesti į Miuncheno saugumo konferenciją. Tai trečiadienį vokiečių žiniasklaidai pareiškė konferencijos vadovas Christophas Heusgenas.Kasmetis susitikimas, kuriame dalyvauja aukšti daugelio valstybių politikai, esą negali tapti Rusijos prezidento Vladimiro Putino propagandos tribūna. „Pareiškimai, kuriuos kasdien girdime iš Kremliaus, neleidžia manyti, kad bent kiek būtų atsitraukta nuo to, ką V. Putinas užsibrėžė kaip karo tikslą, t. t. sunaikinti Ukrainą“, – pažymėjo Ch. Heusgenas.Vietoj vyriausybės narių į renginį pakviesti Rusijos civilinės visuomenės ir opozicijos atstovai. Tarp jų yra buvęs šachmatų pasaulio čempionas Garis Kasparovas ir Kremliaus kritikas Michailas Chodorkovskis.Ch. Heusgenas, kuris yra buvęs buvusios kanclerės Angelos Merkel patarėjas užsienio politikos klausimais, kartu gynė Vokietijos paramą Ukrainai. „V. Putinas aiškiai pasakė, kad galiausiai nori atkurti Sovietų Sąjungą“, – teigė jis. Jei Rusijos prezidentui pasisektų Ukrainoje, jis esą galiausiai įžengtų ir į Baltijos valstybes.Miuncheno saugumo konferencija prasidės vasario 17 dieną.

Juodojoje jūroje plaukioja trys raketomis „Kalibr“ ginkluoti Rusijos karo laivaiJuodojoje jūroje plaukioja trys kovinės parengties Rusijos karo laivai, ginkluoti maždaug 20 sparnuotųjų raketų „Kalibr“, tai „Telegram“ pranešimų programėlėje paskelbė Ukrainos laivynas.„Iš viso Juodojoje jūroje budi trylika priešo laivų, tarp jų trys sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai. Bendras raketų skaičius yra apie 20“, – sakoma pranešime.Azovo jūroje priešas ir toliau kontroliuoja susisiekimą, ten dislokuotas vienas kovinės parengties laivas.Viduržemio jūroje plaukioja dešimt priešo laivų, penki iš jų ginkluoti sparnuotomis raketomis „Kalibr“, jie turi iš viso 72 tokias raketas.

Ukrainoje atleista visa muitinės vadovybė Partijos „Liaudies tarnas“ frakcijos Ukrainos parlamente vadovas Davidas Arachamija trečiadienį informavo, kad pareikšti įtarimai Gynybos ministerijos pareigūnams ir atleisti visi Ukrainos muitinės vadovai.„Informuosiu visuomenę apie paskelbtus pavasarinius sodinimus. Šiandien: kratos mokesčių tarnyboje; pranešimų apie įtarimą įteikimas Gynybos ministerijos pareigūnams; kratos pas Kolomoiskį dėl „Ukrnaftos“; visa virtinė slaptų tyrimo veiksmų; kratos pas Avakovą; kratos pas Stolarą; visos muitinės vadovybės atleidimas“, – rašo „Telegram“ kanale parlamentaras.Jis patikino, kad karo metu šalis keisis. „Jei kas nors nepasiruošęs pokyčiams, tai valstybė pati ateis ir padės jiems pasikeisti“, – pabrėžė frakcijos vadovas.Kaip jau buvo pranešta, leidinys „Zerkalo nedeli“ paskelbė publikacija, kad esą Ukrainos gynybos ministerijos sutartyje nurodytos maisto pirkimo ir maitinimo paslaugų teikimo kariuomenei kainos du tris kartus viršija mažmenines kainas. Nacionalinis kovos su korupcija biuras ir Specializuotoji antikorupcijos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl maisto produktų kariuomenei pirkimų. Ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis davė nurodymą sukurti atnaujintą pirkimų kariuomenei sistemą.Pastaruoju metu taip pat pasirodo daug pranešimų apie korupcinių schemų, su kuriomis susiję Ukrainos muitininkai, atskleidimą.Trečiadienį žiniasklaida pranešė apie kratas pas oligarchą Ihorą Kolomoiskį, buvusį Ukrainos vidaus reikalų ministrą Arseną Avakovą, verslininką ir parlamentarą Vadymą Stolarą.https://twitter.com/ServiceSsu/status/1620739570957705216

Kremlius: tolimojo nuotolio ginklai Ukrainoje neatgrasys Rusijos Trečiadienį Kremlius pareiškė, kad bet kokie Vakarų šalių tolimojo nuotolio ginklų tiekimai Ukrainai nepakeis Rusijos karinių tikslų ar kovos mūšio lauke.Kyjivas jau pradėjo prašyti karinių rėmėjų suteikti modernių naikintuvų ir didesnio nuotolio raketų, kad galėtų smogti toliau Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje esantiems taikiniams.„Tai tiesus kursas į įtampos didinimą ir (kovos) eskalavimą į kitą lygį. Tai pareikalaus didesnių mūsų pastangų, bet nepakeis įvykių eigos“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.D. Peskovas atsakė žurnalistams, kurie rėmėsi nepatvirtintais pranešimais, kad Vašingtonas planuoja duoti Ukrainai raketų, galinčių nuskrieti iki 150 kilometrų. Iki šiol Ukrainos sąjungininkės nenorėjo tiekti ginklų, kuriuos būtų galima panaudoti smogiant pačiai Rusija, nes būgštauja, kad tai paaštrins karą.Trečiadienį D. Peskovas taip pat sakė žurnalistams, kad Kremlius nesvarsto jokių naujų planų surengti kokias nors Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV prezidento Joe Bideno derybas.Antradienį J. Bidenas pareiškė aptarsiantis su prezidentu Volodymyru Zelenskiu naujausius Ukrainos prašymus suteikti pažangios ginkluotės. Ukraina ragina, kad Vakarai, ilgai delsę, bet praėjusią savaitę nusprendę tiekti Kyjivo pajėgoms sunkiuosius tankus, atsiųstų ir lėktuvų bei tolimojo nuotolio raketų.

Lenkijos prezidentas: po pergalės Ukraina turi pasirašyti taikos sutartį su Rusija Perejaslave Po pergalės prieš Rusiją Ukraina turi pasirašyti taikos sutartį su Maskva Perejaslave, kur 1654 metais Bogdanas Chmelnickis sudarė taikos sutartį su Maskvos caryste.Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda tai pareiškė antradienį Latvijoje per susitikimą su lenkų diaspora, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Aš ne per seniausiai Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pasakiau: Volodymyrai, žvelgdamas į mūsų istoriją, kaip kažkada šie keliai išsiskyrė, labai tavęs prašau – kai jūs nugalėsite Rusiją, kai rusai atšliauš ant kelių pasirašyti taikos, tu nuvežk juos į Perejaslavą, tegul ten pasirašo taiką su jumis, tegul užbraukia visus tuos sovietų ir rusų įtakos metus “, – sakė A. Duda.Jis pabrėžė, kad lenkai, kaip ir Baltijos šalys, palaikys ukrainiečius ir kartu su jais kurs bendrą Europos ateitį.„Ukrinform“ primena, kad 1654 metais Perejaslave įvyko Ukrainos kazokų suvažiavimas, kuriame buvo nutarta prijungti Ukrainą prie Rusijos. Nuo tada ir prasidėjo Ukrainos pavergimas. Sovietų, o dabar Rusijos propaganda teigia, kad Perejaslavo taikos sutartis „amžiams sujungė“ Ukrainos ir Rusijos žmones.

Į Kyjivą atvyko Austrijos prezidentas Trečiadienį su vizitu į Kyjivą atvyko neutralios Austrijos prezidentas Alexanderas Van der Bellenas.„Atvykau į Kyjivą. Po beveik vienerių karo metų, Ukraina nėra pamiršta. Kartu su prezidentu (Volodymyru) Zelenskiu ir drąsiais Ukrainos žmonėmis pasisakome už europietiškas vertybes“, – tviteryje paskelbė A. Van der Bellenas.Kitame traukinyje pakeliui į Ukrainą nufilmuotame vaizdo įraše Austrijos prezidentas sakė, kad vyksta į Kyjivą solidarizuotis su Rusijos invaziją atremiančiais ukrainiečiais. „Tai, kad ši kelionė į Kyjivą surengta iškart po mano inauguracijos, pabrėžia solidarumą ir paramą Ukrainos žmonėms“, – sakė jis.Pasak Austrijos prezidento, Kyjive jis susitiks su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu. A. Van der Belleną lydinti Austrijos delegacija atvežė specialų pagalbos paketą, „ypač skubiai reikalingus generatorius“.„Taip, Austrija laikosi karinio neutralumo. Tačiau mūsų pozicija jokiu būdu nėra neutrali. Ukrainiečiai kovoja už savo šalį ir savo vaikų ateitį, o mes jiems padedame“, – pabrėžė Austrijos prezidentas.Pernai spalį Austrijos prezidento rinkimus laimėjęs A. Van der Bellenas sausio 26 d. buvo prisaikdintas antrai šešerių metų kadencijai.

Johnsonas pritaria raginimams, kad Vakarai siųstų Ukrainai naikintuvus Buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas spaudžia Vakarų lyderius tiekti Ukrainai naikintuvus.Dabartinė Didžiosios Britanijos vyriausybė sako, kad tiekti sudėtingus Karališkųjų oro pajėgų naudojamus lėktuvus, tokius kaip „Typhoon“ ir F-35, nebūtų praktiška. JAV prezidentas Joe Bidenas atmetė galimybę pasiųsti naikintuvų F-16.Tačiau B. Johnsonas, atvykęs į Vašingtoną derybų su aukšto rango politikais siekiant sustiprinti paramą Ukrainai, sakė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis turėtų gauti visą jam reikalingą techniką. Paklaustas apie naikintuvus F-16, jis sakė „Fox News“: „Kaskart, kai manėme, kad suteikti kokius nors ginklus yra klaida, mes galiausiai juos suteikėme ir paaiškėjo, jog tai buvo teisinga.“B. Johnsonas prisiminė, kaip jam buvo sakoma, jog nereikia duoti Ukrainai prieštankinių nuo peties paleidžiamų raketų. Iš tiesų jos buvo būtinos, o tuomet Donaldo Trumpo vadovaujamos JAV davė ukrainiečiams ir nešiojamų prieštankinių sistemų „Javelin“. Paaiškėjo, kad jos buvo nepakeičiamos atremiant Rusijos tankus, sakė B. Johnsonas. Jo žodžiais, tas pats pasakytina ir apie raketų paleidimo sistemas HIMARS, ginčai vyko ir dėl daugkartinio paleidimo raketų sistemų MLRS, jų vertė ukrainiečiams buvo „neįkainojama“. Tas pats buvo kalbama ir apie tankus.„Noriu pasakyti: taupykime laiką, taupykime pinigus, gelbėkime gyvybes. Suteikime ukrainiečiams viską, ko jiems reikia, ir kuo greičiau“, – sakė B. Johnsonas.Jis atmetė mintį, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali būti pasirengęs paversti karą branduoliniu konfliktu. „Veikiausiai net ir tai nesustabdytų ukrainiečių (...) o mes įstumtume Rusijos ekonomiką į tokį paralyžių, nuo kurio ji neatsigautų daugelį dešimtmečių, todėl jis to nedarys“, – sakė B. Johnsonas.Dabartinio Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Rishi Sunako vyriausybė sako, kad Ukrainos pilotų ir antžeminių įgulų mokymas valdyti „itin sudėtingus“ lėktuvus „Typhoon“ ir F-35 užtruks per ilgai, tačiau ji neprieštarauja, kad sąjungininkės siųstų savo turimus lėktuvus.

Ukrainos pareigūnai atliko kratas pas buvusį VRM vadovą Trečiadienį Ukrainos saugumo tarnybos ir Valstybinio tyrimų biuro pareigūnai atėjo atlikti kratų pas buvusį šalies vidaus reikalų ministrą Arseną Avakovą.Kaip portalui „rbc.ua“ sakė eksministro padėjėja Natalija Stavivko, šios kratos susijusios su sraigtasparnio katastrofa Brovaruose, per kurią žuvo VRM vadovai.Pasak jos, pareigūnai domėjosi šešerių metų senumo sutartimis dėl prancūziškų sraigtasparnių „Airbus“ pirkimo, sudarytomis dar tuo metu, kai A. Avakovas vadovavo Vidaus reikalų ministerijai.„Pareigūnai nieko nerado. Šios sutartys buvo suderintos su parlamentu ir vyriausybe. Tyrėjai elgėsi korektiškai“, – sakė N. Stavivko.„rbc.ua“ primena, kad sausio 18 d. Kyjivo srities Brovarų mieste šalia vaikų darželio ir gyvenamojo namo nukrito sraigtasparnis. Per katastrofą žuvo Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis, jo pirmasis pavaduotojas Jevhenas Jeninas ir VRM valstybės sekretorius Jurijus Lubkovičius.Tiriamos įvairios tragedijos versijos, tarp jų – skrydžio taisyklių pažeidimas, sraigtasparnio techninis gedimas ir tyčiniai veiksmai transporto priemonei sunaikinti.

„Dirba karo dievai“: okupantų vadavietei – ukrainiečių smūgisInternete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip buvo sunaikinta rusų okupantų vadavietė Bachmuto rajone, Donecko srityje, skelbia „Telegram“ kanalas „Ukraina 365“, remdamasis Žiemos žygio riterių vardo 28-os atskiros mechanizuotos brigados informacija.Ukrainiečiai kariai, glaudžiai bendradarbiaudami su Ukrainos nacionalinės gvardijos 4-osios brigados bataliono „Svoboda“ oro žvalgyba, pademonstravo vieną iš daugelio sėkmingų kontratakų prieš rusų užpuolikų karinius objektus.Pranešama, kad kariai su bepiločiais nukreipė artileriją į priešo vadavietę, o tada ji buvo apšaudyta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artilerija.„Dirba karo dievai – riterių artilerija. Užpuolikai tiek persigando, kad paspruko vogtu motociklu, palikę sužeistuosius“, – pakomentavo videoreportažą ukrainiečiai kariai.Pabrėžiama, kad, sprendžiant iš filmuoto reportažo (jame puikiai matyti sprogimas ir jo padariniai), rusai įrengė vadavietę šalia šaudmenų sandėlio. Tai buvo neprotinga ir pavojinga.https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=564603675585673

Per karą Ukrainoje žuvo ir buvo sužeisti 1 377 vaikai Per plataus masto ginkluotą Rusijos Federacijos agresiją Ukrainoje žuvo 459 vaikai, 918 vaikų buvo sužeisti.Ukrainos generalinė prokuratūra „Telegram“ kanale paskelbė, kad šių metų vasario 1 d. duomenimis, oficialus žuvusių vaikų skaičius nepakito, o sužeistų vaikų padaugėjo iki daugiau nei 918. Tai nėra galutiniai duomenys, toliau dedamos pastangos nustatyti aukų skaičių kovos veiksmų vietose, laikinai užgrobtose ir išlaisvintose teritorijose.Daugiausia vaikų žuvo ir buvo sužeisti Donecko srityje – 442, Charkivo srityje – 270, Kyjivo srityje – 123, Chersono srityje – 85, Zaporižios srityje – 84, Mykolajivo srityje – 83, Černihivo srityje – 68, Luhansko srityje – 66, Dnipropetrovsko srityje – 63.

Čekijos prezidentas: Ukraina į NATO turi būti priimta iškart po karoNaujasis Čekijos prezidentas Petras Pavelas BBC sakė, kad Ukraina turėtų būti priimta į NATO iš karto pasibaigus karui.Pasak jo, šalis bus pasirengusi narystei aljanse tiek moraliniu, tiek praktiniu požiūriu.„Ukrainos kariuomenė tikriausiai bus labiausiai patyrusi kariuomenė Europoje. Ukraina nusipelno būti demokratinių valstybių bendruomenės dalimi“, – sakė Čekijos vadovas.Savo pirmajame po rinkimų interviu užsienio žiniasklaidai P. Pavelas sakė, kad sąjungininkės šalys neturėtų turėti jokių tabu tiekti Ukrainai ginklų, įskaitant naikintuvus F-16, kurių prašo Kyjivas.Anksčiau JAV prezidentas Joe Bidenas tokią galimybę atmetė, tačiau Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas nelaikė F-16 tiekimo perspektyvos neįmanoma.

Sunakas pasisakė už spartesnę paramą Ukrainai, kad karas neužsitęstų Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Rishi Sunakas pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė turi paspartinti paramą Ukrainai, nes „užsitęsusi aklavietė“ kare naudinga Rusijai.Kaip rašo „The Guardian“, Didžiosios Britanijos ministro pirmininko atstovo spaudai pranešime sakoma, kad tapęs ministru pirmininku R. Sunakas „peržiūrėjo JK poziciją ir padarė išvadą, kad jei aklavietė kare užtruks, tai bus naudinga tik Rusijai“.„Todėl jis nusprendė, kad glaudžiai bendradarbiaudama su sąjungininkėmis JK gali paspartinti paramą ir suteikti Ukrainai didžiausią sėkmės galimybę bei padėti kuo geriau pasinaudoti Rusijos pajėgų silpnumu“, – sakė atstovas.R. Sunakas kalbėjo per ministrų kabineto posėdį. „Jis sakė, kad naujoji strategija apims ir didesnes diplomatines pastangas bei planavimo darbą su ukrainiečiais, kaip atkurti šalį konfliktui pasibaigus“, – sakoma pranešime.

Rusijos politologas: dėl Putino nurodymo nedžiūgauja net „karo partija“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, nekreipdamas dėmesio, ką sako kiti, nurodė šalies armijai vėl pulti Ukrainą. Toks sprendimas pakraupino šalies karinę vadovybę ir sukėlė vadinamosios „karo partijos“ aukščiausiuose valdžios sluoksniuose nepasitenkinimą. Tokią nuomonę žurnalistės Julijos Latyninos „YouTube“ kanale išsakė Rusijos politologas Valerijus Solovėjus.„Net ir „karo partija“ toli gražu nedžiūgauja dėl to, ką siūlo Vladimiras Vladimirovičius: dėl to naujo masinio puolimo net keliomis kryptimis, kam paprasčiausiai nėra išteklių. Yra gyva jėga, bet ją labai lengva paversti mirusia. O štai technikos verkiant trūksta... V. Putinas Ukrainoje nori užbėgti įvykiams už akių (puolime), o laiko visai nedaug: vasaris, galbūt kovo pradžia“, – pasidalijo informacija V. Solovėjus. Sprendžiant iš jo žodžių, labiausiai toks prezidento įsakymas sukrėtė Rusijos karinę vadovybę, kuri labai puikiai supranta, kokioje sudėtingoje padėtyje jos armija atsidūrusi Ukrainos fronte.„Karinė vadovybė ne tas žodis nustebusi, jie pakraupę. Jie siūlė strateginės gynybos koncepciją: išlaikyti Donbasą ir Krymą, ir iš tos pozicijos eiti į taikos derybas. Ne, V. Putinui taip netinka... Mobilizuotieji parengti, nors ir ne iki galo. Svarbiausia – technikos ir ginklų trūkumas. Antras svarbus dalykas: kariškiai bijo, jie siaubingai bijo, kad teks pražūčiai pasmerkti Rusijos kadrų armijos likučius... Tai labai pavojinga“, – teigė Rusijos politologas. Jis neatmeta galimybės, kad Rusijos karinė vadovybė sabotuos prezidento įsakymą, taip norėdama išsaugoti bent savo karinės galios likučius.

Žiniasklaida: Zelenskis gali susitikti su Bidenu LenkijojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vasario pabaigoje gali susitikti su JAV ir Lenkijos vadovais Joe Bidenu ir Andrzejumi Duda. Manoma, kad susitikimas gali įvykti Lenkijos sostinėje arba Žešuvo mieste.Tai trečiadienį pranešė Lenkijos laikraštis „Dziennik Gazeta Prawna“.„Ukrainos prezidentas pristatys taikos planą ir paragins surengti Ukrainai skirtą tarptautinę konferenciją“, – sakė leidiniui diplomatinis šaltinis Kyjive. Anot jo, taip pat bus svarstomas Ukrainos saugumo garantijų klausimas. Tarp šalių garantų, be JAV, turėtų būti Kanada, Turkija, Didžioji Britanija, Izraelis, Vokietija ir Lenkija.Anksčiau NBC pranešė, kad JAV prezidentas J. Bidenas per Rusijos įsiveržimo į Ukrainą metines ketina vykti į Europą. Žurnalistų duomenimis, Amerikos lyderis lankysis Lenkijoje, kur praneš apie naują pagalbos Ukrainai paketą.Šiomis dienomis Baltųjų rūmų šeimininkas patvirtino ketinąs vykti į Lenkiją, tik sakė dar nežinąs tikslios vizito datos.

Ukrainos pareigūnas: Rusija per įsiveržimo metines gali pulti iš šiaurės, pietų ir rytų Rusija ruošiasi maksimaliai eskaluoti karą artimiausiu metu, sunkiausi mūšiai dar priešakyje.Tai interviu „Sky News“ pareiškė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas.„Rusija ruošiasi maksimaliam paaštrėjimui. Ji renka viską, ką gali, rengia mokymus ir treniruotes... Galiu pasakyti, kad per artimiausias dvi tris savaites neatmetame jokių scenarijų “, – sakė O. Danilovas.Jis taip pat neatmetė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vėl bandys atakuoti Ukrainą iš šiaurės, pietų ir rytų, kaip tai darė 2022 metų vasario 24 d., galbūt tai netgi bus skirta invazijos metinėms.Tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius pabrėžė, kad Ukrainos gynėjai ruošiasi viskam, o sąjungininkai Vakaruose dabar Ukrainą remia kur kas stipriau nei prieš metus.Pasak jo, manoma, kad maždaug pusė iš daugiau kaip 320 tūkst. mobilizuotų rusų kareivių dalyvaus naujame plataus masto puolime.„Mes išgyvenome ilgą sunkų laikotarpį, bet esu įsitikinęs, kad svarbiausi mūšiai dar priešakyje, ir jie vyks šįmet, per du ar tris artimiausius mėnesius. Tai bus lemiami karo mėnesiai“, – pabrėžė O. Danilovas.Kaip tik todėl Ukraina prašo partnerių Vakaruose kuo greičiau atsiųsti daugiau ginklų. Pastarosiomis dienomis Kyjivas ragina Vakarus perduoti jam naikintuvų.„Būtų puiku, jei tai būtų naikintuvai „Typhoon“. F-16 taip pat tiktų. Praverstų bet kokia pagalba“, – pridūrė pareigūnas.

Per viršūnių susitikimą Kyjive į ES įstoti siekianti Ukraina tikisi pažangos Šią savaitę Kyjive Ukraina surengs viršūnių susitikimą su Europos Sąjunga (ES), antradienį paskelbė vyriausybė, pareiškusi viltį, kad ši konferencija priartins karo krečiamą šalį prie narystės bloke praėjus beveik metams, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją.Kyjivas taip pat paskelbė, kad tikisi gauti iš Vakarų sąjungininkių iki 140 modernių kovinių tankų ir pažangesnės ginkluotės iš Jungtinių Amerikos Valstijų.Per vakaro kreipimąsi į tautą prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė tikintis, kad penktadienio viršūnių susitikimas atspindės aukštą „bendradarbiavimo ir pažangos lygį“ su 27 narių bloku, prie kurio Kyjivas siekia prisijungti. „Laukiame naujienų Ukrainai“, – sakė V. Zelenskis.Tai, kad viršūnių susitikimas vyks Ukrainos sostinėje, yra „stiprus signalas ir partnerėms, ir priešams“, sakė ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis. „Tai žinia, kad Europa tiki Ukrainos pergale ir palaiko mūsų spartų judėjimą narystės ES link“, – sakė jis.Pernai birželį, po kelių mėnesių, kai Vladimiras Putinas pasiuntė kariuomenę į Ukrainą, šaliai buvo suteiktas kandidatės į ES statusas.Daugiau informacijos, kokie ES atstovai dalyvaus viršūnių susitikime, nepateikta.

Okupantai vėl apšaudė Donecko sritį, žuvo keturi civiliai Rusijos kariuomenė pastarąją parą atakavo kelias Donecko srities gyvenvietes. Per apšaudymus žuvo keturi civiliai.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Donecko srities karinės administracijos vadovu Pavlo Kyrylenka.„Sausio 31 d. rusai nužudė keturis Donecko srities gyventojus: du Bachmute, vieną Paraskovivkoje ir vieną Vuhledare. Dar šeši regiono gyventojai buvo sužeisti“, – parašė jis „Telegram“ kanale.Iš viso nuo plataus masto karo pradžios Donecko srityje Rusijos agresijos aukomis tapo 1 339 žmonės, dar 2 939 civiliai buvo sužeisti. Į šią kraupią statistiką neįtrauktos aukos Mariupolyje ir Volnovachoje.Anksčiau Bachmuto valdžia informavo, kad sausio 31 d. nuolat apšaudomame mieste dar gyveno apie 6,5 tūkst. žmonių.Kaip jau buvo pranešta, antradienį per apšaudymus Bachmute žuvo du civiliai, tarp jų – paauglys, dar penki žmonės buvo sužeisti.

Netanyahu svarsto apie karinę pagalbą Ukrainai, tarpininkavimą deryboms Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį sakė, kad svarsto galimybę suteikti karinę pagalbą Ukrainai ir nori būti tarpininku.B. Netanyahu nėra pareiškęs tvirtų įsipareigojimų Ukrainai, o Izraelis palaiko santykius su Rusija, kontroliuojančia oro erdvę kaimyninėje Sirijoje ir netrukdančia Izraeliui rengti atakas prieš Irano taikinius.Per antradienį CNN transliuotą interviu B. Netanyahu buvo paklaustas, ar Izraelis galėtų padėti Ukrainai, pavyzdžiui, JAV remiama technologija „Iron Dome“, apsaugančia Izraelį nuo raketų. „Na, aš tikrai apie tai svarstau“, – atsakė B. Netanyahu.Jis patvirtino, kad JAV perdavė Ukrainai Izraelyje dislokuotas artilerijos atsargas, apie kurias buvo mažai žinoma. „JAV tiesiog perdavė Ukrainai didelę dalį Izraelio ginkluotės. Atvirai kalbant, panašiai elgiasi ir Izraelis, imdamasis priemonių prieš Ukrainoje naudojamus Irano gamybos ginklus, ir tai daro būdais, kurių nedetalizuosiu“, – sakė jis.Ukrainos ir Vakarų pareigūnų teigimu, Iranas parduoda Rusijai pigius bepiločius orlaivius, kuriuos ji naudoja puldama Ukrainą, Teheranas tai neigia.N. Netanyahu sakė, kad Rusijai vasarį įsiveržus į Ukrainą jis buvęs paprašytas būti neoficialiu tarpininku, bet to nesiėmė, nes tuo metu buvo opozicijoje. Jis teigė esąs pasirengęs tarpininkauti, jei to paprašys konflikto šalys ir JAV. „Turiu pakankamai patirties ir žinau, kad tam reikia tinkamo laiko ir tinkamų aplinkybių. Jei jos atsiras, tikrai tai apsvarstysiu“, – sakė jis.B. Netanyahu sakė neabejojantis, kad karas Ukrainoje yra „nepaprastos svarbos“, bet pridūrė: „Mes ir savo kieme turime reikalų, su kuriais reikia dorotis.“B. Netanyahu pasisakė po JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno vizito, per kurį jis ragino nusiraminti po pratrūkusio smurto tarp Izraelio ir palestiniečių bei siekė pastūmėti Izraelį padidinti paramą Ukrainai. A.Blinkenas sakė, kad Ukrainai reikia padėti, „nes ji narsiai gina savo žmones ir savo teisę egzistuoti“.Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas sakė A. Blinkenui, kad vyks į Ukrainą vėl atidaryti ambasados, tai bus pirmoji nuo karo pradžios tokia kelionė.Kovo mėnesį tuometinis Izraelio ministras pirmininkas Naftali Bennettas netikėtai apsilankė Maskvoje, kad tarpininkautų V. Putinui. N. Bennettas perdavė V. Putino žinutes Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, tačiau jam nepavyko surengti tiesioginių derybų.

„Vagner“ dezertyras atsiprašo ukrainiečių: aš niekšasBuvęs privačios karinės grupuotės „Vagner“ karys Andrejus Medvedevas, pasiprašęs prieglobsčio Norvegijoje, atsiprašė šalyje gyvenančių ukrainiečių, kurie nepritaria, kad jis ten būtų.A. Medvedevas pabėgo iš savo padalinio ir kirto Norvegijos sieną ties Pasvikdalen slėniu – ten jį sulaikė pasieniečiai. Jis pirmas žinomas „Vagner“ narys, kuris kariavo Ukrainoje ir pabėgo į užsienį.„Aš – niekšas, bet prašau atsižvelgti, kad supratau tai, nors ir vėlai, – sakė A. Medvedevas interviu norvegų televizijai NRK. – Prašau manęs nesmerkti ir šiaip ar taip atsiprašau.“Gruodį laikraščiui „Guardian“ duotame interviu A. Medvedevas pasakojo, kaip bijojo dėl savo gyvybės, ir teigė buvęs „Vagner“ karių žmogžudysčių liudininku, nors tuos karius jų vadai kaltino įsakymų nevykdymu.Šiuo metu A. Medvedevas gyvena pabėgėlių centre Osle.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 920 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 920 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų vasario 1 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 128 420 kareivių.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 209 tankų, 6 382 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 207 artilerijos sistemų, 458 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 221 oro gynybos priemonės, 293 lėktuvų, 284 sraigtasparnių, 1 951 drono, 796 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 5 061 automobilio, 200 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Žiniasklaida: Ukraina pirmąkart gaus ilgesnio nuotolio raketų Į naują Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karinės pagalbos Ukrainai paketą pirmą kartą gali būti įtraukta ilgesnio nuotolio raketų.Apie tai rašo naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi dviem Amerikos valdininkais. Anot jų, prezidento Joe Bideno administracija jau iki šios savaitės pabaigos gali pranešti apie daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių vertės paketą. Jį taip pat sudarys priešlėktuvinės gynybos sistemoms „Patriot“ skirta pagalbinė įranga, šaudmenys ir prieštankiniai ginklai „Javelin“.Vienas iš valdininkų pažymėjo, kad dalis paketo atkeliaus iš fondo USAI, leidžiančio J. Bideno administracijai gauti ginklų iš pramonės, o ne iš JAV esančių ginkluotės atsargų.Jo teigimu, kalbama apie antžeminių mažo skersmens bombų (GLSDB), kurių veikimo nuotolis siekia 150 km, pirkimą.Tai gali leisti Ukrainai atakuoti svarbius karinius taikinius, kurie anksčiau buvo nepasiekiami, ir padėti jai tęsti kontratakas, pridarant nuostolių Rusijos ginkluotųjų pajėgų užnugariui, pažymi naujienų agentūra.Šios amerikiečių ir švedų sukurtos automatiškai nusitaikančios raketos gali būti paleidžiamos ir naudojat sistemas HIMARS ir pataiko į judančius taikinius, esančius už dešimčių kilometrų.Iki šiol raketų, kurias Ukrainos armijai tiekė amerikiečiai ir kiti sąjungininkai, veikimo nuotolio riba siekė šiek tiek daugiau nei 80 kilometrų – tai irgi HIMARS skirtos raketos.Ukraina seniai JAV ir sąjungininkų prašo tiksliųjų raketų ATACMS, paleidžiamų naudojant HIMARS, kurių veikimo nuotolis siekia 300 kilometrų. Iki šiol Vakarų sąjungininkai atsisakydavo perduoti tokių ginklų – remiantis neoficialiais duomenimis, dėl nuogąstavimų, kad ukrainiečiai pradės atakuoti giliai Rusijoje esančius taikinius, o tai gali sukelti nekontroliuojamą karo eskalaciją.GLSDB leistų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms atakuoti Krymą – nuo fronto linijos ties Dniepro pakrante. Pavyzdžiui, atstumas nuo Chersono iki Eupatorijos yra 170 km, o nuo Naujosios Kachovkos iki svarbaus geležinkelių mazgo Džankojaus – 150 km.

Beveik 4,5 tūkstančio Ukrainos mokyklų dirba tik nuotoliniu būduUgdymo procesas akivaizdiniu arba mišriu formatu vyksta beveik 13-oje tūkstančių Ukrainos mokyklų.Tai per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė šalies švietimo ir mokslo ministras Serhijus Škarletas.„Šiuo metu ugdymo procesas vyksta 12 926 mokyklose, iš kurių 8 563 mokyklos dirba akivaizdiniu arba mišriu formatu. Tai sudaro beveik 70 proc. Kitos – 4 463 mokyklos – dirba tik nuotoliu būdu. Tai priklauso nuo saugumo situacijos, nuo to, ar mokyklose įrengtos slėptuvės“, – sakė ministras.Anot žinybos vadovo, dėl saugumo moksleiviai mokosi tik nuotoliniu būdu penkiose srityse: Donecko, Zaporižios, Luhansko, Charkivo ir Chersono.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo plataus masto įsiveržimo pradžios Rusijos kariuomenė Ukrainoje apšaudė daugiau kaip 2,6 tūkst. švietimo įstaigų, 406 mokyklos buvo visiškai sugriautos.

Ukrainos ambasadorius Vokietijoje: karas parodė, kad tik branduolinis ginklas gali apsaugoti nuo agresoriaus Rusijos plataus masto įsiveržimas į Ukrainą kitoms valstybėms parodė, kad tik branduolinis ginklas gali apsaugoti nuo tokio agresoriaus puolimo.Tai interviu DW pareiškė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas.Komentuodamas būtinybę garantuoti Ukrainos saugumą, jis priminė, kad dabar su partneriais svarstomas prezidento Volodymyro Zelenskio taikos planas, kuriam pritaria JAV ir Vokietija.„Mes matėme, kad Rusija pažeidė visus su ja pasirašytus susitarimus, įskaitant didelę sutartį su mumis, kurioje Rusijos Federacija įsipareigojo pripažinti Ukrainos nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą. Tas pats nutiko ir su Minsko susitarimais, kurių Rusija nenorėjo laikytis nuo pat pradžių. Todėl dabar raginame tarptautinę bendriją pasirūpinti, kad Rusija niekada daugiau nebegalėtų pradėti nė vieno karo po to, kai mes šiame kare nugalėsime Rusiją“, - sakė diplomatas.Rusijai pažeidus Budapešto memorandumą, Ukraina nesulaukė visiškos Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir kitų branduolinių valstybių paramos, pridūrė jis.„Tai buvo blogas signalas visoms pasaulio šalims, kurios suprato, kad iš tikrųjų tik branduolinis ginklas gali apsaugoti nuo tokio agresoriaus puolimo. Štai kodėl mes norime pradėti šią diskusiją. Aš neturiu gatavų pasiūlymų, kaip tai galėtų atrodyti. Vieną iš idėjų praėjusių metų pradžioje iškėlė mūsų prezidentas – tai vadinamoji Saugumo sutartis, ji dabar svarstoma visose sostinėse“, - pareiškė Ukrainos ambasadorius.UNIAN primena, kad praėjusių metų lapkritį per G20 viršūnių susitikimą prezidentas Volodymyras Zelenskis pristatė Ukrainos taikos formulę, kurią sudaro 10 punktų:- radiacinis ir branduolinis saugumas;- apsirūpinimo maistu saugumas;- energetinis saugumas;- visų belaisvių ir deportuotųjų paleidimas;- JT įstatų vykdymas ir Ukrainos teritorijos vientisumo atkūrimas;- Rusijos kariuomenės išvedimas ir karo veiksmų nutraukimas;- teisingumo atkūrimas;- kelio užkirtimas eskalacijai;- karo pabaigos fiksavimas.Gruodį Ukrainos URM pareiškė, kad Kyjivas planuoja iki šių metų vasario pabaigos surengti tarptautinį viršūnių susitikimą taikos formulei ir karo užbaigimui apsvarstyti.

Rusijos pajėgos atakavo penkias gyvenvietes Sumų srityjeRusijos pajėgos atakavo Šostkos, Seredyna-Budos, Krasnopilios, Bilopilios ir Junakivkos bendruomenes, pranešė Sumų srities karinė administracija.Pranešama, kad per išpuolį prieš Šostką buvo sužeisti žmonės.Rusijos kariai sausio 30 d. užpuolė tris šiaurės rytų Sumų srities gyvenvietes, pranešė regiono karinė administracija.

Ukrainos pajėgos paaiškino, kodėl visoje šalyje buvo paskelbtas oro perspėjimasUkrainoje šiandien, sausio 31 d., tris kartus buvo paskelbtas didelio masto oro perspėjimas. Rusijos okupantai iškėlė MiG-31 orlaivius, kurie gali vežti „Kinzhal“ raketas.„Oro antskrydžių perspėjimo pranešimai buvo geografiškai didelio masto, bet ne taip ilgai, kaip paprastai tikimės po MiG-31, kurie yra „Kinzhal“ raketų nešėjai, pakilimų. Todėl oro įspėjimai skelbiami, kai šio tipo orlaiviai pakyla. Tai, kad jie nebuvo ilgalaikiai, rodo, kad tai yra įprasti mokomieji skrydžiai“, – sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinių oro pajėgų vadovas Jurijus Ignatas.Jis pažymėjo, kad rusai kelia orlaivius tiek Rusijos Federacijoje, tiek Baltarusijoje.„Šis orlaivis yra psichologinis spaudimo Europos šalims veiksnys. Rusijos pokalbių laidos ir toliau isteriškai grasina branduoliniu smūgiu. Kai nėra smūgių, įtakos mūsų gyventojams faktorius veikia ir ekonomiką, ir žmones“, – apibendrino J. Ignatas.

Irpinėje buvo paleista pirmoji vietinė dujų elektrinė UkrainojeIrpinės mieste, netoli Kijevo, kur pačioje karo pradžioje vyko įnirtingi mūšiai, antradienį buvo pradėta eksploatuoti pirmoji Ukrainoje dujomis kūrenama elektrinė, kuri tieks elektrą didžiajai miesto daliai.Kaip paskelbė Aukščiausiosios Rados energetikos ir būsto bei komunalinių paslaugų komitetas, austrų tiekiamos elektrinės pajėgumas yra 1 megavatas.Pasak naujienų agentūros „Interfax-Ukraine“, Energetikos ir būsto komiteto pirmininkas Andriy Gerus apie naujos elektrinės atidarymą sakė, kad tokios stotys „greitai užtikrins nepertraukiamą elektros tiekimą komunalinėms įmonėms nuolatinio energetikos infrastruktūros apšaudymo metu“.Irpinės meras Aleksandras Markusinas sakė, kad Ukraina planuoja sukurti visą tokių mažų elektrinių tinklą ir jos sumažins šalies energetikos tinklo, kurį priešas dabar bando sunaikinti, apkrovą.

Žvalgyba: Ukrainoje kariauja 326 000 Rusijos kariųUkrainos gynybos žvalgybos vadovas Kyrylas Budanovas teigė, kad šiuo metu Ukrainoje kovoja apie 326 000 Rusijos karių.Rusija 2022 metų pabaigoje sutelkė apie 300 000 rezervistų.Duodamas interviu dienraščiui „The Washington Post“, K. Budanovas sakė, kad Rusijoje liko tik 9 proc. tolimojo nuotolio raketų „Kalibr“ atsargų.Jis taip pat atsakė į teiginius, kad Rusija gali apsvarstyti galimybę pradėti branduolinį smūgį, jei Ukraina išlaisvins Krymą, kuris buvo aneksuotas 2014 m.K. Budanovas sakė: „Rusija yra šalis, iš kurios galima tikėtis daug, bet ne tiesioginio idiotizmo. Branduolinio smūgio įvykdymas lems ne tik karinį Rusijos pralaimėjimą, bet ir Rusijos žlugimą. Ir jie tai puikiai žino“.

Lenkija atmeta galimybę siųsti į Ukrainą lėktuvus F-16Pranešimus, kad Lenkija diskutavo apie naikintuvų F-16 siuntimą į Ukrainą, šalies gynybos viceministras pavadino melagingais.Wojciechas Skurkiewiczius teigė, kad tokių diskusijų Lenkijoje nebuvo.Ukraina jau seniai reikalavo savo sąjungininkų oro pajėgų, manydama, kad tai suteiks jiems pranašumą kare prieš Rusiją ir leis atsiimti teritoriją.

Rusų pajėgoms apšaudžius Bachmutą žuvo vaikasRusijos pajėgoms apšaudžius Bachmutą antradienį žuvo vyras ir vaikas, dar penki civiliai buvo sužeisti. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl karo įstatymų pažiedimo, pranešė Generalinė prokuratūra.„Tyrimo duomenimis, Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos 2023 metų sausio 31 dieną Bachmuto mieste iš vamzdinės artilerijos apšaudė gyvenamąjį rajoną. Žuvo vyras ir 12 metų berniukas“, – sakoma pranešime. Dar penki gyventojai patyrė įvairaus sunkumo sužalojimus.

Lenkijos kariai ruošiasi apmokyti ukrainiečius, kaip naudotis savo tankaisPranešama, kad Lenkijos kariuomenė ruošiasi priimti Ukrainos karius, kad jie galėtų būti apmokyti, kaip naudotis tankais „Leopard 2“.Lenkija yra tarp šalių, siunčiančių į Ukrainą vokiečių gamybos kovines mašinas, kurios šalį turėtų pasiekti per tris mėnesius.Lenkijos kariai greičiausiai mokys kovotojus Svetošove – viename iš trijų mokymo centrų Europoje, tačiau pareigūnai to nepatvirtino.„Leopard 2“ mokymai paprastai trunka apie 10 savaičių, tačiau tai gali būti sumažinta iki penkių, „Reuters“ sakė instruktoriai.„Jei suintensyvinsime mokymą (didindami instruktorių skaičių), savo laiką ir savaitgalius, per penkias savaites galėsime apmokyti visą įgulą“, – sakė Lenkijos „Leopard“ mokymo centro vadas majoras Maciejus Banaszynskis.

Kijevas reikalauja, kad Vengrija nustotų vartoti antiukrainietišką retorikąUkrainos atstovai kalbėjosi su Vengrijos ambasadoriumi dėl „niekinančių“ premjero Viktoro Orbano komentarų, prašydama Budapešto atsisakyti, kaip ji vadina, „antiukrainietiškos retorikos“, praneša „Skynews“.Pasak Kijevo, V. Orbanas Ukrainą pavadino „niekieno žeme“ ir palygino ją su Afganistanu.Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė: „Vengrijos pusė buvo raginama sustabdyti šią neigiamą tendenciją, kad būtų išvengta nepataisomų pasekmių abiejų šalių santykiams“.Vengrija kritikavo ES sankcijas Rusijai praėjusiais metais, sakydama, kad jos nesugebėjo reikšmingai susilpninti Maskvos ir rizikuoja sugriauti Europos ekonomiką.Budapeštas pernai nusprendė nesiųsti ginklų Ukrainai.

Kyjive penktadienį vyks ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas, pranešė premjerasUkrainos ministras pirmininkas pranešė, kad penktadienį Kyjive įvyks Ukrainos ir Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimas, karo draskomai šaliai kovojant su Rusijos invazija.„Ukrainos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks Kyjive vasario 3 dieną“, – antradienį vyriausybės posėdyje sakė ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis, pavadinęs šį renginį „ypač svarbiu“ Kyjivo siekiui prisijungti prie Europos valstybių bloko.„Tai, kad šis aukščiausiojo lygio susitikimas vyks Kyjive, yra stiprus signalas tiek partneriams, tiek ir priešams“, – sakė D. Šmyhalis.

CNN: JAV ruošiasi paskelbti apie dar vieną pagalbos Ukrainai paketąJungtinės Valstijos netrukus paskelbs apie tolesnę pagalbą Ukrainai, skelbia amerikiečių televizijos kanalas CNN.„Tikiuosi, kad netrukus paskelbsime apie papildomą saugumo pagalbą“, – CNN citavo Baltųjų rūmų pareigūnę Oliviją Dalton.Žurnalistų paklausta, ar JAV siųs F-16 lėktuvus į Ukraina, O. Dalton pakartojo pirmadienį išsakytą prezidento Joe Bideno neigiamą komentarą ir priminė kelių milijardų dolerių vertės pagalbą, kurią Ukrainai jau suteikė Vašingtonas.O. Dalton pabrėžė, kad JAV palaiko reguliarų kontaktus su Ukrainos pareigūnais ir su jais aptaria, kokia pagalba Kijevui reikalinga. Sausio 19 d. duomenimis, praėjus beveik metams nuo karo pradžios, Jungtinės Valstijos Ukrainai suteikė 26,7 milijardo dolerių pagalbą, pranešė CNN.

Rabinas: rusų raketa apgadino sinagogą Zaporižios srityjeRusų paleista raketa, anot Ukrainos vyriausiojo rabino, antradienį Zaporižios srityje pataikė į sinagogą. Moshė Azmanas tviteryje paskelbė nuotrauką, kurioje matyti didelė skylė sakralinio statinio sienoje. Raketa apgadino 1909 metais Huliajpolės miestelyje pastatytus žydų maldos namus.„Tai ne pirmoji sinagoga, kuri buvo apgadinta per rusų apšaudymą, – rašė rabinas. – Tikiuosi, kad pasaulio lyderiai griežtai pasmerks šį nusikalstamą aktą“.Ukrainos etninių reikalų ir sąžinės laisvės tarnybos duomenimis, nuo 2022 metų kovo rusų pajėgos apšaudė ir apgadino dar tris sinagogas, taip pat žydų mokyklą ir žydų studentų bendrabutį.

Lukašenka apie pagalbą Rusijai kariauti Ukrainoje: jei mūsų broliams reikės, padėsimeBaltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad jo šalis jau pasirengusi pasiūlyti daugiau pagalbos Rusijai jos kare prieš Ukrainą.Kalbėdamas per valstybinį vizitą Zimbabvėje, kuri yra viena iš Rusijos sąjungininkių, A. Lukašenka pabrėžė, kad Rusijai šiuo metu nereikia jokios pagalbos.Paklaustas, ar yra įpareigotas sustiprinti paramą Maskvai dėl jos invazijos į Ukrainą, jis pridūrė: „Jei mūsų broliams rusams reikia pagalbos, mes visada pasiruošę ją pasiūlyti“.Baltarusija iki šiol neskyrė savo karių karui Ukrainoje, tačiau leido Rusijai pernai vasarį surengti dalį savo invazijos iš savo teritorijos ir taip pat buvo Rusijos raketų paleidimo aikštelė į Ukrainą.Anksčiau šį mėnesį Rusija ir Baltarusija dalyvavo bendrose karinėse pratybose Baltarusijos teritorijoje.

Landsbergis: nėra jokios prasmės turėti Rusijos ambasadorius Europos sostinėseLietuvos užsienio reikalų ministras antradienį paragino Europos Sąjungos šalis nepriimti Rusijos ambasadorių, dėl karo Ukrainoje tvyrant diplomatinei įtampai tarp Baltijos šalių ir Maskvos.„Nėra jokios prasmės turėti ambasadorių, Rusijos ambasadorių, bet kurioje Europos sostinėje“, – spaudos konferencijoje Rygoje sakė Gabrielius Landsbergis.„Daugeliu atvejų tai nebėra diplomatinė institucija, tai propagandos institucija, dangstanti karo nusikaltimus ir apskritai propaguojanti genocidinę darbotvarkę“, – sakė jis.Lietuva pažemino diplomatinius santykius su Rusija, tai pat ir išsiuntė ambasadorių, praėjusių metų balandį, po to, kai buvo atskleistos žudynės Ukrainos Bučos mieste.Praėjusią savaitę Estija pareiškė, kad išsiunčia Rusijos ambasadorių, taip atsakydama į Kremliaus nurodymą Estijos ambasadoriui išvykti.Latvija pareiškė, kad solidarizuodamasi su Estija taip pat išsiunčia Rusijos ambasadorių, ir pridūrė, kad iš Maskvos atšauks savo ambasadorių.

Graikija paaiškino, kodėl neperduos Ukrainai „Leopard“ tankųGraikija dėl įtampos su Turkija neperduos Ukrainai „Leopard“ tankų. Tai antradienį lankydamasis Japonijoje pareiškė Graikijos vyriausybės vadovas Kyriakosas Mitsotakisas, pranešė japonų žiniasklaida ir Graikijos valstybinė televizija (ERT).„Mes neperduosime „Leopard 2“ dėl paprastos priežasties – jie absoliučiai būtini mūsų gynybos strategijai“, – pabrėžė premjeras. Graikijos ir Turkijos santykiai šiuo metu labai įtempti dėl ginčo, kam priklauso suverenios teisės rytinėje Viduržemio jūros dalyje.Graikija turi tiek „Leopard“ tankų, kiek jokia kita Europos šalis – apie 350 „Leopard 2“ ir 500 „Leopard 1“. Tačiau vyriausybė Atėnuose nesuinteresuota perduoti tankų, nes jaučia NATO partnerės Turkijos grėsmę.

Maskva pripažino neteisėtai mobilizavusi daugiau kaip 9 000 vyrųRusija pripažino nuo praėjusio rudens karui prieš Ukrainą neteisėtai mobilizavusi tūkstančius vyrų. „Daugiau kaip 900 piliečių, kurie buvo neteisėtai mobilizuoti, grąžinti namo – įskaitant tuos, kurie dėl sveikatos priežasčių jokiu būdu negalėjo būti šaukiami“, – antradienį susitikime su prezidentu Vladimiru Putinu sakė generalinis prokuroras Igoris Krasnovas.Stebėtojai mano, kad per praėjusį rugsėjį V. Putino paskelbtą mobilizaciją neteisėtai į kariuomenę buvo pašaukta daug daugiau žmonių. Ypač pirmosiomis savaitėmis daug kur kariniuose komisariatuose vyko chaotiškos scenos. Iš viso per mobilizaciją į frontą buvo pašaukta 300 000 vyrų. Ir generalinis prokuroras I. Krasnovas dabar, žvelgdamas atgal, teigė, kad šalies karinės struktūros turi „daug rimtų problemų“.Antradienį socialiniuose tinkluose buvo išplatinta vaizdo žinutė, kurią mobilizuotų karių žmonos ir motinos skyrė V. Putinui. Moterys iš Tolimųjų Rytų Primorsko krašto, be kita ko, skundėsi, kad jų vyrams trūksta įrangos ir medikamentų. Be to, esą nėra higienos prekių, todėl plinta utėlės ir niežai.

Prancūzija į Ukrainą siųs dar 12 haubicų „Caesar“, pranešė gynybos ministrasPrancūzija nusiųs Ukrainai dar 12 sunkvežimiuose montuojamų haubicų „Caesar“ kovai su Rusijos okupantais, antradienį pareiškė gynybos ministras Sebastienas Lecornu.Šie artilerijos pabūklai, kurie papildys 18 jau pristatytų, bus finansuojami iš 200 mln. eurų fondo, kurį Prancūzija įsteigė Kyjivui skirtai ginkluotei finansuoti, sakė S. Lecornu bendroje spaudos konferencijoje Paryžiuje kartu su Ukrainos gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu.Kartu su kitomis Vakarų tiekiamomis mobiliosiomis patrankomis, pavyzdžiui, vokiškomis „Panzerhaubitze 2000“, „Caesar“ pernai buvo įvertintas už tai, kad padėjo ukrainiečiams smogti į taikinius giliai už Rusijos pozicijų ir taip pakenkti Maskvos puolimui.Ant sunkvežimių montuojamos 155 mm patrankos gali būti išdėstytos, paleisti labai tikslią ugnį iki 40 km atstumu ir pakeisti pozicijas, priešui nespėjus jų aptikti ir smogti atgal.S. Lecornu sakė, kad naujoji haubicų partija bus pristatyta artimiausiomis savaitėmis.Danija taip pat pažadėjo Ukrainos karo veiksmams skirti visą savo 19 prancūziškų haubicų parką.Gruodžio pradžioje Prancūzija buvo septinta didžiausia Ukrainos rėmėja nuo karo pradžios, rodo Vokietijoje įsikūrusio Pasaulio ekonomikos instituto analitinio centro surinkti duomenys apie karinę ir finansinę pagalbą, tačiau juose dar neatsižvelgta į praėjusį mėnesį paskelbtus svarbius pranešimus apie karinės įrangos tiekimą.Vis dėlto paramos teikėjai Europos toli gražu dar nesiekia JAV karinės pagalbos įsipareigojimų masto.

Lavrovas: Ukraina kelia grėsmę Rusijai Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Maskvoje susitikęs su kolega iš Egipto Samihu Zhukriu kalbėjo apie vis didėjantį pavojų Ukrainoje, kurį kelia NATO valstybių ginklai. Rusijos ginkluotosios pajėgos Ukrainoje daro viską, kad Vakarų planai šioje šalyje neišdegtų, saki jis antradienį. S. Lavrovas kritikavo diskusijas dėl vis didesnio kiekio ir sunkesnės ginkluotės Ukrainai. „Imamės būtinų priemonių, kad neleistume Ukrainai tapti dar didesne grėsme mūsų saugumui“, – pažymėjo S. Lavrovas.Rusijos diplomatijos vadovas taip pat patvirtino, kad S. Zhukris perdavė JAV valstybės sekretoriaus Antony‘io Blinkeno žinutę dėl Ukrainos. Tačiau esą nebūta pasiūlymų, o tik reikalavimai palikti šalį ir nutraukti karinius veiksmus. „Rusija pasirengusi išklausyti kiekvieno rimto pasiūlymo, kaip sureguliuoti dabartinę situaciją, atsižvelgiant į visą jos kontekstą“, – kalbėjo S. Lavrovas. Tačiau, anot jo, visai neseniai NATO vadovas Jensas Stoltenbergas pasakė, kas svarbu Vakarams. Tai esą Rusijos pralaimėjimas.„Čia visiškai aišku, kad kalbama visai ne apie Ukrainą“, – teigė S. Lavrovas. Jis kaltino JAV naudojantis Ukraina, kad įtvirtintų vyravimą pasaulyje. „Kyjivo režimas, kuris neturi jokio savarankiškumo, vykdo suvereno valią: Jungtinių Valstijų ir visų likusių Vakarų, kuriuos Vašingtonas pavertė savo pavaldiniais“, – kalbėjo ministras. Rusija pastaruoju metu ne kartą teigė, kad Ukrainoje kariauja su visu Vakarų pasauliu.

Brazilija atsisako tiekti šaudmenis Ukrainai, bet pasirengusi tarpininkauti taikos derybose Brazilija netieks šaudmenų koviniams tankams „Leopard“, kuriuos Vokietija neseniai pažadėjo Ukrainai, tačiau yra pasirengusi tarpininkauti konflikte su Rusija, pareiškė prezidentas Luizas Inácio Lula da Silva.Lula, pirmadienį Brazilijoje susitikęs su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu, sakė, kad Brazilija taip pat netieks šaudmenų priešlėktuvinės gynybos tankams „Gepard“, kuriuos Berlynas jau nusiuntė Ukrainai.„Brazilija nesuinteresuota perduoti šaudmenų, kurie bus naudojami Ukrainos ir Rusijos kare“, – per bendrą spaudos konferenciją su O. Scholzu, kuris šiuo metu su keturių dienų vizitu lankosi Pietų Amerikoje, sakė Lula.„Brazilija yra taikos šalis. Todėl Brazilija nenori dalyvauti šiame kare, net ir netiesiogiai“, – sakė Lula.Vokietija iki šiol pristatė Ukrainai 30 tankų „Gepard“ ir pažadėjo dar septynis. Tačiau oro gynybos mašinoms trūksta šaudmenų. Nors Vokietijos ginklų gamybos įmonė „Rheinmetall“ šiuo metu steigia gamyklą, gamybą planuojama pradėti ne anksčiau kaip birželio mėnesį, o pirmąją partiją tikimasi pristatyti liepą.Dar praėjusių metų balandį – netrukus po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios – Vokietija kreipėsi į Braziliją dėl šaudmenų tankams „Gepard“, tikėdamasi gauti iki 300 000 šovinių. Tačiau dabar Lula užtrenkė duris.Be „Gepard“ tankų, Brazilija taip pat turi Vokietijoje pagamintų pagrindinių kovos tankų „Leopard 1“.Užuot pažadėjęs materialinę paramą, Lula pasiūlė Brazilijos ir Kinijos vadovaujamą tarpininkavimo iniciatyvą karui Ukrainoje užbaigti.„Būtina sudaryti pakankamai stiprių ir gerbiamų šalių grupę ir susėsti su jomis prie derybų stalo“, – spaudos konferencijoje sakė Brazilijos prezidentas, pridurdamas, kad jau aptarė tokią iniciatyvą su O. Scholzu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.„Mūsų draugai kinai čia atlieka labai svarbų vaidmenį, – sakė kairiojo sparno politikas. – Atėjo laikas Kinijai imtis aktyvesnių veiksmų“.Lula dar kartą sukritikavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį dėl jo pozicijos kare prieš Rusiją, kurį Maskva pradėjo daugiau kaip prieš 11 mėnesių.„Manau, kad Rusija padarė klasikinę klaidą įsiverždama į kitos šalies teritoriją“, – sakė jis. Tačiau vis tiek yra įsitikinęs, kad „tango šokamas dviese“.Praėjusių metų kovą JT Generalinėje Asamblėjoje Argentina, Brazilija ir Čilė buvo tarp 141 šalies, pasmerkusios Rusijos karą prieš Ukrainą. Iš Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalių tuomet susilaikė tik Bolivija, Salvadoras ir Kuba. Nė viena iš jų nebalsavo prieš karo pasmerkimą.Praėjusių metų gegužę, likus keliems mėnesiams iki jo išrinkimo spalį, Lula atkreipė į save dėmesį kritikuodamas V. Zelenskį.„Šis vaikinas yra toks pat atsakingas už karą kaip ir Putinas“, – sakė jis interviu žurnalui „Time“. – Nes kare nebūna kaltas tik vienas žmogus“. Jis teigė, kad V. Zelenskis skatino pokalbius apie Ukrainos stojimą į NATO ir ES ir taip pavertė savo šalį puolimo objektu.

Bidenas sako, kad aptars su Zelenskiu prašymus dėl ginklųJAV prezidentas Joe Bidenas teigia, kad su Volodymyru Zelenskiu aptars Ukrainos prašymus dėl pažangios ginkluotės gynybai nuo Rusijos.„Ketiname kalbėtis“, – žurnalistams sakė J. Bidenas.JAV prezidentas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos netieks Ukrainai naikintuvų F-16.

Kuleba: Ukraina sulauks 120–140 tankųUkraina, užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos duomenimis, per „pirmąją bangą“ gaus 120–140 vakarietiškų tankų. Juos perduos dvylikos šalių koalicija, sakė D. Kuleba, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Tankų koaliciją dabar sudaro dvylika narių, – sakė ministras. – Galiu teigti, kad ukrainiečių ginkluotosios pajėgos per pirmąją paramos bangą gaus 120–140 vakariečių gamybos tankų.“

Rusija teigia užėmusi kaimą į šiaurę nuo Bachmuto Rusijos kariuomenė antradienį pareiškė užėmusi Blahodatnės kaimą, esantį į šiaurę nuo rytų Ukrainos Bachmuto miesto, kuriame vyksta smarkūs mūšiai.Gynybos ministerija pranešė, kad „dėl sėkmingų puolamųjų veiksmų“ jos pajėgos „išvadavo Donecko liaudies respublikos Blagodatnės gyvenvietę“.Blagohatnė yra netoli Soledaro, druskos kasyklų miesto, kurį neseniai užėmė Rusijos pajėgos, ir greitkelio, vedančio Bachmuto link.Rusija jau kelis mėnesius siekia užimti Bachmutą, kur vyksta vieni iš intensyviausių mūšių nuo praėjusių metų vasario mėnesio, kai prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė kariuomenę į Ukrainą.Savaitgalį Rusijos privati karinė grupuotė „Vagner“ teigė, kad jos daliniai kontroliuoja Blahodatnę, tačiau Kyjivas tuomet paneigė šį teiginį, sakydamas, kad atrėmė Rusijos atakas prieš gyvenvietę.

Karinį komisariatą padegusiam vyrui Rusijoje skirta 12 metų kalėjimo bausmė Rusijos teismas Sibire dėl „terorizmo“ 12 metų laisvės atėmimo bausmę skyrė karinį komisariatą padegusiam asmeniui. Tai pirmasis toks nuosprendis Rusijoje, antradienį pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.Teismas pripažino vyrą kaltu gegužės pradžioje Vakarų Sibiro Nižnevartovsko mieste sukėlus gaisrą. Išdegė vieno kvadratinio metro plotas, žmonės nenukentėjo.Rusija praėjusiais mėnesiais sugriežtino daug įstatymų, kad būtų galima griežčiau bausti už kritiką ir pasipriešinimo karui akcijas.Nuo Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino pradėtos invazijos į Ukrainą Rusijoje būta daug karinių objektų padegimų. Būtent kariniai komisariatai, kurie tarnauja gyventojų mobilizacijai, jau keliskart tapo padegėjų taikiniu.

Lavrovas sako gavęs pranešimą nuo BlinkenoRusijos užsienio reikalų ministras vadovas Sergejus Lavrovas teigia, kad vizito Egipte metu jo kolega Samehas Shoukry perdavė jam „tam tikrą pranešimą“ nuo JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno.Apie tai S. Lavrovas paskelbė po derybų su Egipto URM vadovu, praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi Rusijos žiniasklaida.A. Blinkeno laiško tema – Ukraina, jame – raginimai „išeiti ir liautis“, teigė S. Lavrovas, veikiausiai turėdamas omenyje „išeiti iš Ukrainos“ ir „nutraukti agresyvų karą“.Anksčiau panašaus turinio laišką JAV valstybės sekretorius buvo perdavęs S. Lavrovui per Izraelio užsienio reikalų ministrą Elį Coheną.

Japonija ir NATO žada ryžtingai reaguoti į Kinijos ir Rusijos keliamą grėsmę Japonija ir NATO turi „išlikti vieningos ir tvirtos“ Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos karo Ukrainoje keliamų grėsmių saugumui akivaizdoje, antradienį Tokijuje pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.Jis perspėjo, kad Pekinas atidžiai stebi įvykius Ukrainoje ir „mokosi pamokas, kurios gali turėti įtakos būsimiems jo sprendimams“.Jiedu kartu su Japonijos ministru pirmininku Fumio Kišida kalbėjo po susitikimo, kuris buvo J. Stoltenbergo kelionės į Aziją dalis, siekiant stiprinti ryšius su demokratinėmis sąjungininkėmis.„Tai, kas šiandien vyksta Europoje, rytoj gali nutikti Rytų Azijoje. Todėl turime išlikti vieningi ir tvirti, kartu ginti laisvę ir demokratiją“, – sakė NATO vadovas.J. Stoltenbergas ir F. Kišida sakė, kad jiems kelia nerimą didėjantis Kinijos ir Rusijos bendradarbiavimas. „Su susirūpinimu atkreipiame dėmesį į didėjantį Rusijos karinį bendradarbiavimą su Kinija, be kita ko, vykdant bendras operacijas ir pratybas netoli Japonijos“, – sakoma jų bendrame pareiškime.Diena anksčiau Seule J. Stoltenbergas prašė Pietų Korėjos padidinti karinę paramą Ukrainai, kurią beveik prieš metus užpuolė kaimyninė Rusija.Tačiau antradienį jis gyrė Japonijos Ukrainai pasiūlytą „tvirtą poziciją“ ir „didelę paramą“.Tokijas kartu su savo Didžiojo septyneto (G7) partnerėmis įvedė sankcijas Maskvai ir ėmėsi retų žingsnių – nusiuntė gynybinės įrangos ir pasiūlė prieglobstį karo pabėgėliams.J. Stoltenbergas teigė, kad jis ir F. Kišida taip pat yra susirūpinę dėl Šiaurės Korėjos „provokuojančio elgesio“ – nuo branduolinės veiklos iki balistinių raketų bandymų.Jis sakė, kad Kinija „nėra mūsų priešininkė“, tačiau perspėjo dėl jos didėjančio karinio aktyvumo Azijoje, „įskaitant branduolinius ginklus, kaimynių bauginimą ir grasinimus Taivanui“, taip pat dėl dezinformacijos apie NATO ir Ukrainą skleidimo.F. Kišida sakė, kad Japonija, siekdama stiprinti dvišalius ryšius, įsteigs savarankišką atstovybę santykiams su NATO. Šalis taip pat svarstys galimybę reguliariai dalyvauti Aljanso rengiamuose aukšto lygio susitikimuose, pridūrė Japonijos premjeras.Gruodį Japonija paskelbė apie didžiausią per dešimtmečius savo gynybos ir saugumo strategijos pertvarką. Naujojoje strategijoje numatyti planai iki 2027 metų padidinti išlaidas gynybai iki 2 proc. BVP ir taip priartinti Japoniją prie NATO standartų.

Per parą Bachmuto rajone įvyko 42 susirėmimai, sunaikinti 277 okupantai rusai Pastarąją parą okupantai rusai beveik 200 kartų apšaudė iš artilerijos ukrainiečių pozicijas Donecko srities Bachmuto miesto rajone, bet per mūšius neteko ten daugiau kaip 500 kareivių – žuvusių ir sužeistų.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupuotės atstovas Serhijus Čerevatas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Interfax – Ukraina“.„Bachmutas tebėra viena svarbiausių priešų smūgio krypčių – jie ten 197 kartus apšaudė mūsų pozicijas iš vamzdinės ir reaktyvinės artilerijos, įvyko 42 susirėmimai. Okupantai per parą patyrė didelių nuostolių: 277 priešai nukauti, 258 sunkiau ar lengviau sužeisti“, – sakė S. Čerevatas per nacionalinį televizijos maratoną.Anot kariškio, rusams nepavyko perkirsti magistralės, kuria aprūpinami Ukrainos gynėjai Bachmute. „Kol kas jiems tai nepavyksta. Į Bachmutą gabenami šaudmenys, įranga, amunicija, maistas“, – sakė Rytų grupuotės atstovas.Paklaustas apie galimą Ukrainos dalinių išvedimą iš Bachmuto, S. Čerevatas pažymėjo, kad tokie sprendimai priimami atsižvelgiant į bendrą situaciją, siekiant išsaugoti žmones ir užimti geresnes pozicijas, jie įgyvendinami keliais etapais.„Vadovybė turi įvairių veiksmų variantų, nuolat stebi priešą ir atitinkamai reaguoja į jo veiksmus“, – pabrėžė S. Čerevatas.

Ukrainos žvalgybos vadas perspėja Kremlių: bus problemųUkrainos Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kirilas Budanovas įsitikinęs, kad 2023 m. Rusija susitelks ir sieks visiškai okupuoti Donecko ir Luhansko sritis.Interviu „The Washington Post“ jis pabrėžė, kad Ukraina „turi padaryti viską, kad iki vasaros Krymas grįžtų namo“. Jis nepritarė teiginiui, kad Krymo grąžinimas išprovokuotų Rusiją panaudoti branduolinį ginklą.„Tai netiesa. Ir Krymas grįš pas mus. Pasakysiu daugiau: viskas prasidėjo 2014 m. Kryme, ten viskas ir baigsis. Tai – bauginimo taktika. Rusija – šalis, iš kurios galima tikėtis daug ko, bet ne atviro idiotizmo. Atleiskite, šito nebus. Branduolinis smūgis sukeltų ne tik karinį Rusijos pralaimėjimą, bet ir jos krachą. Jie puikiai tai supranta“, – pridūrė jis.Pasak K. Budanovo, mažai tikėtina, kad Rusija atnaujintų puolimą iš Baltarusijos teritorijos. Jo teigimu, Rusija elementariai toliau siekia nukreipti ukrainiečių karinių pajėgų dėmesį.Į prašymą pateikti prognozę ateinantiems metams jis atsakė: „Kas toliau? Ukrainos pergalė. Nepasakiau nieko naujo.“K. Budanovas užsiminė, kad Rusijoje dirba ukrainiečiai agentai, o bepiločiai „griauna rusų iliuziją dėl saugumo“. Tiesa, jis nepatvirtino, kad Ukraina susijusi su sprogimais aerodromuose giliai Rusijos teritorijoje ir sprogimu ant Krymo tilto.Komentuodamas paslaptingus sprogimus Rusijos teritorijoje ir okupuotose teritorijose, jis pripažino, kad tikisi daugiau.Kaip rašoma leidinyje, operacijos užsienio teritorijoje techniškai įeitų į K. Budanovo kompetenciją, bet jis taip ir nepatvirtino, kad Ukrainos Vyriausioji žvalgybos valdyba susijusi su puolimais, kurių tikslas buvo strateginiai bombonešiai, kuriais Rusija apšaudė Ukrainos miestus. Jis pabrėžė, kad „tikisi daugiau ir kad Ukraina turi agentų, kurie dirba Rusijoje“.„Tai sužlugdė jų iliuzijas dėl saugumo. Yra žmonių, kurie padeda sprogmenų. Yra bepiločiai. Kol nebus atkurtas teritorinis Ukrainos vientisumas, Rusijos viduje bus problemų“, – pareiškė K. Budanovas.Be to, jis pabrėžė, kad Kremliui reikėtų saugotis kolaborantų savo aplinkoje. „Iš tiesų yra žmonių, su kuriais labai lengva dirbti šioje teritorijoje, žmonių, kurie supranta, kad Rusija turi būti kitokia. Mes palaikome tokius žmones“, – pridūrė Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas.

JAV jau išsiuntė Ukrainai pirmąją kovos mašinų „Bradley“ partiją Daugiau nei 60 šarvuotų kovos mašinų „Bradley“ jau vežamos į Ukrainą, pranešė Pentagonas.„Laivas, gabenantis daugiau nei 60 kovos mašinų „Bradley“, praėjusią savaitę išplaukė iš Šiaurės Čarlstono (Pietų Karolinoje) ir suteiks Ukrainos pajėgoms papildomų puolimo ir gynybos pajėgumų ginant savo sienas nuo nelegalios Rusijos invazijos“, – rašoma pranešime.Aukšto rango gynybos pareigūnas sakė, kad „be didelio pagalbos saugumo srityje paketo, apie kurį Gynybos departamentas paskelbė sausio viduryje ir kuris papildytas oro gynybos ir šarvuočių pajėgumais Ukrainai, apie panašią didelę paramą paskelbė dar kelios šalys, įskaitant Vokietiją ir Nyderlandus, siunčiančius oro gynybos raketas „Patriot“, taip pat Kanada, nupirkusi pažangią žemė-oras raketų sistemą, bei Jungtinė Karalystė, dovanojanti tankus „Challenger 2“.Praėjusią savaitę JAV taip pat pranešė suteiksianti Ukrainai tankų „Abrams“, o Vokietija ir virtinė kitų Europos šalių pažadėjo tankus „Leopard 2“. https://t.me/uniannet/88126

Ukrainos kariškiai per parą sunaikino penkias motorines valtis su rusų diversantais Ukrainos ginkluotosios pajėgos pastarąją parą sunaikino penkias motorines valtis su Rusijos diversantais ir žvalgais.Tai „Facebook“ paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Pasak Ukrainos kariškių, priešas suaktyvino savo diversinių ir žvalgybinių grupių veiklą Dniepro žiotyse esančių salų rajone.„Pastarąją parą Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino mažiausiai penkias motorines valtis su tokiomis grupėmis“, – pažymėjo Generalinio štabo atstovai.Savo ruožtu Tavrijsko krypties gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro viršininkas pulkininkas Jevhenas Jerinas per televizijos maratoną pranešė, kad Chersono ruože Rusijos kariuomenė rotuoja savo dalinius.

Austrija ir Vengrija susitarė nesiųsti ginklų Ukrainai Austrija ir Vengrija susitarė nesiųsti ginklų Ukrainai. Tai pirmadienį per susitikimą Budapešte pareiškė Austrijos gynybos ministrė Klaudia Tanner ir jos kolega Vengrijos gynybos ministras Kristófas Szalay-Bobrovniczky, pabrėždami glaudų dviejų šalių bendradarbiavimą, praneša portalas „Euractiv“.Austrijos ir Vengrijos pozicija dėl karo Ukrainoje yra aiški, nes abi šalys nesiunčia ginklų į konflikto zoną, kad būtų išvengta tolesnės eskalacijos, sakė žinybų vadovai per bendrą spaudos konferenciją.Anot K. Szalay-Bobrovniczky, dvi šalys „bus taikos pusėje“, teikdamos humanitarinę pagalbą karo pabėgėliams. „Glaudžiai bendradarbiauti yra labai svarbu, kadangi gyvename pavojingu metu“, – sakė jis.Savo ruožtu K. Tanner pažymėjo, jog didžiausią pavojų kelia tai, kad karas gali išplisti į Europą, o tai dar labiau padidintų migraciją.„Padariniai juntami ne tik Austrijoje, bet ir Vengrijoje. Galiausiai maršrutai eina per mūsų kaimyninę šalį iki mūsų“, – pabrėžė K. Tanner.Pernai Austrijoje prieglobsčio prašymų skaičius išaugo trigubai – iki 108 490 prašymų. Pagal šio skaičiaus didėjimą Austrija pirmauja Europos Sąjungoje. Tuo tarpu Vengrijoje užregistruota mažiausiai prašymų – tik 46. K. Tanner neužsiminė, kad Vengrija atsisako registruoti prieglobsčio prašytojus, nepaisydama ES teisės normų.

Rusija: Baltijos šalys laikosi „ypač agresyvios“ pozicijos dėl Ukrainos Lietuvos raginimai perduoti Ukrainai naikintuvų tariamai liudija „ypač agresyvią“ Baltijos šalių poziciją. Tai antradienį pareiškė Kremlius, kurį cituoja „Sky News“.Kremlius tvirtino, kad didžiosios Europos šalys tam turėtų duoti atsvarą.Tokie Maskvos komentarai paskelbti Europoje vis dažniau skambant raginimams perduoti nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai naikintuvų. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį išreiškė viltį, kad ši raudonoji linija bus peržengta.Nepaisant to, JAV prezidentas Joe Bidenas pabrėžia, kad tokių planų šiuo metu nėra. Galimybę tiekti naikintuvus savaitgalį atmetė ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.Ukraina jau kurį laiką prašo vakarietiškų naikintuvų savo oro erdvei saugoti. Šios šalies karinės oro pajėgos šiuo metu naudoja pasenusius sovietų gamybos lėktuvus.

Ukrainos URM laiko nepriimtinais Kroatijos prezidento žodžius apie Krymą Ukrainos užsienio reikalų ministerija laiko nepriimtinais Kroatijos prezidento Zorano Milanovičiaus žodžius, kad esą Krymas jau niekada nebepriklausys Ukrainai.Tai pareiškė Ukrainos URM atstovas Olehas Nikolenka, praneša portalas „eurointegration“.„Įdomu, ar Z. Milanovičiui su tokia retorika būtų pavykę tapti savo šalies prezidentu dešimtajame dešimtmetyje, kai Kroatija kovojo už savo valstybingumo išsaugojimą? Ar jo rinkėjai būtų sutikę nekreipti dėmesio į dalies jų šalies teritorijos okupaciją? Abejoju. Priminsiu, kad dėl agresijos Kroatija galėjo netekti trečdalio savo žemių. Bet didvyriškai kovojusiems kroatams pavyko apginti savo valstybės nepriklausomybę“, – pareiškė O. Nikolenka.Užsienio reikalų ministerija laiko nepriimtinais Kroatijos prezidento, kuris iš esmės kelia abejones dėl ​​Ukrainos teritorijos vientisumo, pasisakymus, pabrėžė jis.„Mes labai vertiname ir esame dėkingi Kroatijos vyriausybei ir kroatų tautai už tvirtą paramą ukrainiečiams kovoje prieš Rusijos agresiją“, – pridūrė Ukrainos URM atstovas.Prorusiškomis pažiūromis garsėjantis Kroatijos prezidentas Z. Milanovičius paragino nelyginti Kosovo situacijos su Krymo aneksija ir pareiškė, kad Krymas jau niekada nebebus Ukrainos teritorijos dalis.

Žiniasklaida: Rusija keičia algų mokėjimo savo kariškiams sistemą Rusijos gynybos ministerija parengė įstatymo projektą, kuriame numatoma pakeisti algų mokėjimo savo kariškiams sistemą, praneša UNIAN.Žinyba nori sutrumpinti bankų, kuriuose kariškiai gali atsiimti pinigus, sąrašą.Dokumentui pritarė Rusijos vyriausybės Teisėkūros komisija.Šiuo metu prieš Ukrainą kariaujantys Rusijos kariškiai išmokas gali gauti beveik 80-yje RF bankų, tarp kurių yra ir užsienio kapitalo bankų.Pasak įstatymo rengėjų, esant tokiam dideliam bankų skaičiui „tretieji asmenys gali susipažinti su kariškių asmens duomenimis ir informacija apie Gynybos ministerijos įstaigų buvimo vietas“.Gynybos ministerija siūlo leisti mokėti algas Rusijos kariškiams tik Centrinio banko lauko įstaigoms ir kredito organizacijoms, kurių sąrašą patvirtins šalies vyriausybė.Pasirinkti bankai turės turėti licenciją veiklai, susijusiai su valstybės paslaptimi. Naujoji išmokų sistema bus taikoma mokant algas ir kitas išmokas Rusijos armijos kariškiams, federaliniams civiliniams valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

Ukraina: okupantai Luhansko srityje gimdymo namus pavertė lauko ligoninėmisUkrainoje didelių nuostolių patiriantys okupantai rusai gabena savo sužeistuosius į civilines medicinos įstaigas.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Luhanske, miesto 3-iosios ligoninės gimdymo namuose ir srities ligoninės gimdymo namuose grobikai įrengė „lauko ligonines“, kur gydo savo kareivius.„Priešui užėmus šiuos gimdymo namus, mieste gimdyves gali priimti tik Luhansko srities perinatalinis centras, kur katastrofiškai trūksta vietų, todėl gimdymo sąlygos yra rizikingos ir netinkamos“, – pažymėjo Generalinio štabo atstovai.Portalas primena, kad Chersono srities Skadovsko mieste okupantai rusai lauko ligoninę įrengė vaikų darželyje, ji jau perpildyta.

Rusų žiniasklaida: karo metinių išvakarėse laukiama Putino pareiškimoRusijos prezidentas Vladimiras Putinas į Federalinį Susirinkimą gali kreiptis plataus masto invazijos į Ukrainą metinių išvakarėse – vasario 20 d. arba 21 d. Apie tai praneša propagandinės naujienų agentūros „Ria Novosti“ ir TASS, cituodamos savo šaltinius. Jos rašo, kad Kremliuje buvo atnaujintas pasiruošimas kreipimuisi.TASS tvirtina, kad kreipimasis įvyks „vasario dvidešimt kažkelintą dieną“.Ankstesnis kreipimasis į Rusijos Federacijos parlamentą nuskambėjo 2021 m. balandį. 2022-ųjų pabaigoje V. Putinas vėl turėjo kreiptis į parlamentą, bet kreipimasis buvo nukeltas į 2023 m.Nepaisant to, kad pareiga kreiptis į Federalinį Susirinkimą yra nurodyta RF Konstitucijoje, 2022 m. V. Putinas jos nesilaikė.Beje, 2022 m. pabaigoje Rusijos prezidentas nesurengė didelės spaudos konferencijos, pastaruosius 10 metų buvusios tradicine.

Žiniasklaida: Ukrainos gynybos ministras Paryžiuje aptars naikintuvų F-16 tiekimo Kyjivui galimybes Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas antradienį lankysis Paryžiuje, kur susitiks su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, praneša „The Guardian“.Pasak portalo „rbc.ua“, šalys, be kita ko, aptars galimybes tiekti Ukrainai naikintuvus F-16.Anksčiau E. Macronas pareiškė, jog negalima atmesti naikintuvų tiekimo Ukrainai galimybės, bet tik tuo atveju, jeigu tai nepaskatins eskalacijos ir nesusilpnins Prancūzijos armijos gynybinio pajėgumo.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 850 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 850 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų sausio 31 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 127 500 kareivių.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 201 tanko, 6 378 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 197 artilerijos sistemų, 454 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 221 oro gynybos priemonės, 293 lėktuvų, 284 sraigtasparnių, 1 951 drono, 796 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 5 048 automobilio, 200 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Prancūzija svarsto galimybę rengti Ukrainos lakūnusParyžius svarsto Ukrainos prašymą rengti naikintuvų pilotus, praneša leidinys „Politico“, remdamasis Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministru Sébastienu Lecornu.Leidinio žiniomis, Prancūzijos ir Ukrainos gynybos žinybų atstovai tai turėtų aptarti šią savaitę telefonu.Nacionalinės Asamblėjos Gynybos komiteto vadovas Thomas Gassiloud žurnalistams pareiškė, jog ukrainiečių lakūnų mokymas skraidyti prancūziškais naikintuvais turi prasmę, jei Paryžius priims sprendimą tiekti Kyjivui orlaivius.Anksčiau Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakė, jog negalima atmesti naikintuvų tiekimo Ukrainai galimybės, bet tik tuo atveju, jeigu tai nepaskatins eskalacijos ir nesusilpnins Prancūzijos armijos gynybinio pajėgumo.„Iš esmės niekas neatmetama“, – pareiškė jis pirmadienį po susitikimo su Nyderlandų ministru pirmininku Marku Rutte, paklaustas apie galimybę siųsti naikintuvų Kyjivui, kovojančiam su Rusijos invazija.Šį mėnesį E. Macronas pranešė, kad Prancūzijos karinės oro pajėgos pereis prie orlaivių „Rafale“. Kai kurių šaltinių nuomone, senesni lėktuvai, tokie kaip „Mirage 2000“, potencialiai galėtų būti perduoti Ukrainai.

Bidenas lankysis Lenkijoje, bet dar „nežino“, kadaJAV prezidentas Joe Bidenas ketina apsilankyti Lenkijoje, tačiau tiksli kelionės data dar nenustatyta, pirmadienį Vašingtone sakė jis žurnalistams.„Aš vyksiu į Lenkiją, nors dar nežinau kada“, – sakė jis. Paklaustas, ar jo kelionė sutaps su vasario 24 d., kai sueis metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, J. Bidenas atsakė: „Nesu tikras“.JAV žiniasklaida, remdamasi informuotais šaltiniais, anksčiau pranešė, kad J. Bidenas svarsto galimybę per karo Ukrainoje metines - vasario 24 d. sukaks metai, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą - keliauti į Europą ir užsukti į Lenkiją.

Bidenas nesiųs Ukrainai naikintuvų F-16JAV Prezidentas Joe Bidenas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos netieks Ukrainai naikintuvų F-16.Kyjivas plečia ginklų, reikalingų, kad galėtų išvyti Rusijos pajėgas iš okupuotų teritorijų, sąrašą. Tačiau J. Bidenas pareiškė nepritariantis amerikiečių naikintuvų tiekimui Ukrainai.„Ne“, – atsakė jis, Baltųjų rūmų žurnalistų paklaustas, ar pritaria, kad dabar, kai JAV, Vokietija ir kitos šalys sutiko sustiprinti Ukrainos arsenalą sunkiaisiais koviniais tankais, būtų pasiųsti ir F-16 ar kiti lėktuvai.Europos lyderiai sakė esantys atviri šiai minčiai, nors Ukraina oficialiai dar nė neprašė sąjungininkių, kad asiųstų pažangių naikintuvų.Analitikai mano, kad tiek Ukraina, tiek Rusija rengiasi dideliems puolimo veiksmams, tad Vakarų lėktuvai sustiprintų Kyjivo pajėgas. Per 11 mėnesių trunkantį karą Ukrainos oro pajėgos gerokai išeikvotos.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį pareiškė neatmetantis galimybės suteikti Ukrainai naikintuvų, tačiau perspėjo dėl pavojaus, kad karas išplis. E. Macronas kalbėjosi su Nyderlandų ministru pirmininku Marku Rutte, kuris jau iškėlė mintį, kad Nyderlandai galėtų pasiųsti Ukrainai naikintuvų F-16.E. Macronas taip pat sakė, kad „Iš esmės niekas nėra atmesta“, bet pabrėžė, jog tiekdama ginklus Ukrainai Prancūzija neturi susilpninti savo pačios ginkluotųjų pajėgų. Be to, jis sakė, kad Prancūzija turės būti tikra, jog šie ginklai nebus panaudoti smogti į taikinius Rusijoje, nes tai paaštrintų karą.„Nėra jokių tabu, bet tai būtų didelis žingsnis“, – apie naikintuvų tiekimą sakė M. Rutte.

Ukraina atrėmė atakas Bachmute, VuhledareUkrainos gynybos pajėgos atrėmė Rusijos karių atakas maždaug 13 gyvenviečių šalies rytuose.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas rytiniame brifinge pranešė, kad per praėjusią parą okupacinės pajėgos atrėmė atakas Novoselovskoje, Bilohrovkoje, Luhansko srityje, Jampilovkoje, Spornoje, Krasnoje Horoje, Paraskovijevkoje, Bachmute, Kleščejevkoje, Ivanovkoje, Avdijivkoje, Vodyanėje, Pervomaiskoje ir Ugledare, Donecko srityje.Pažymima, kad rusai toliau vykdo puolimą Limano ir Bachmuto kryptimis ir patiria didelių nuostolių. Puolimas nesėkmingas Avdijivkos ir Novopavlovsko kryptimis. Kupiansko ir Zaporožės kryptimis ji gina anksčiau užimtas pozicijas.

Analitikai: artimiausiais mėnesiais labai tikėtinas naujas Rusijos puolimas Vakarų, Ukrainos ir Rusijos šaltiniai ir toliau nurodo, kad Rusija rengiasi naujam puolimui.Remiantis JAV karo tyrimų instituto (ISW) ataskaita, šie pareiškimai patvirtina instituto vertinimą, kad labiausiai tikėtina, jog artimiausiais mėnesiais bus vykdomas puolimas.ISW visų pirma mini NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo pareiškimą, kad Aljansas tikisi naujo Rusijos puolimo. Taip pat Ukrainos kariuomenės atsargos valdybos vadovo Ivano Timochko pareiškimas apie Rusijos grupuotės Donbase sustiprinimą, kuris yra numatomo puolimo dalis.„<...> Rusijos pajėgos artimiausiais mėnesiais rengia dirvą puolimui, tikriausiai Luhansko regione“, – sakoma pranešime.

Danilovas: suprantame grėsmes ir iššūkius, su kuriais susiduria mūsų šalisRusijos Federacija turi 150 000 žmonių, pasirengusių naujam puolimui prieš Ukrainą. Kijevas galingai ruošiasi tokiam scenarijui, rašoma UNIAN.Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas priminė, kad Rusijoje per mobilizaciją buvo pašaukta 300 tūkst. žmonių – 150 jau išsiųsta į frontą, dar 150 mokosi įvairiuose Rusijos ir Baltarusijos poligonuose.„Suprantame grėsmes ir iššūkius, su kuriais susiduria mūsų šalis. Mes tam labai stipriai ruošiamės. Kiekvieną dieną prezidentas bendrauja su užsienio kolegomis dėl karinės pagalbos ir kiekvieną dieną tęsia darbą mūsų šalyje. Taip, mums tai iššūkis, bet mes jį atlaikysime, nes 2022 m. vasario 24 d. buvo daug sunkiau. Tada buvome vieni su šalimi agresore. Netikėjome savo pergale ir gebėjimu išsilaikyti“, – nacionalinio maratono laidoje sakė Danilovas.

JAV į Ukrainą siunčia pirmąją „Bradley“ partiją Jungtinės Amerikos Valstijos nusiuntė Ukrainai daugiau kaip 60 kovinių mašinų „Bradley“. Pirmoji siunta su daugiau kaip 60 „Bradley“ mašinų praėjusią savaitę išvyko iš Šiaurės Čarlstono (Pietų Karolina).Ataskaitoje pažymima, kad tai suteiks Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms papildomų puolamųjų ir gynybinių pajėgumų ginti savo sienas nuo neteisėtos Rusijos invazijos.

Donecko srityje žuvo ukrainiečių pilotasDonecko srityje per kovinę užduotį žuvo aviacijos eskadrilės vadas Danylo Murashko.Pažymima, kad jis buvo vienas geriausių brigados karininkų. Su juo atsisveikinta sausio 30 d.„2023 m. sausio 27 d., vykdydamas kovinę užduotį kaip poros narys, jis buvo numuštas priešo naikintuvo. Pamatęs netoliese esantį Šabelkovkos kaimą, pilotas, nepaisydamas mažo skrydžio aukščio, iki paskutinės sekundės stengėsi nukreipti orlaivį nuo gyvenamųjų pastatų. Dėl to jis negalėjo saugiai katapultuotis ir žuvo didvyrio mirtimi“, – sakoma pareiškime.

Nausėda apie Vakarų svyravimą dėl naikintuvų Ukrainai: raudonosios linijos privalo būti peržengtosUkrainai kare su Rusija prašant Vakarų valstybių pagalbos ginklais, kai kurios šalys pagalbos tiekimo Ukrainai klausimu vis dar nėra užtikrintai apsisprendusios. Valstybėms nesiryžtant Ukrainai tiekti naikintuvų, prezidentas Gitanas Nausėda viliasi, kad ši raudonoji linija bus peržengta.„Mačiau daug raudonųjų linijų, kurios buvo nubraižytos, ir kartais net susidaro įspūdis, kad tas raudonąsias linijas nubraižome ne mes, Vakarų valstybės, demokratinės valstybės, o jas, pasitelkdama baimę ir grasinimus, bando nubraižyti teroristinė valstybė Rusija“, – LRT televizijai sakė G. Nausėda.Visgi prezidentas atkreipia dėmesį, kad atsiradusias raudonas linijas jau ne kartą pavyko peržengti.„Reikia pažymėti, kad vis dėlto mums pavyksta jas ištrinti ir tai įvyko jau ne vieną kartą. Aš priminsiu ne tik tankų istoriją – kažkada kandidatės statusas Ukrainai Europos Sąjungoje irgi buvo tabu, irgi raudonoji linija, puikiai tą prisimenu. Net ir karui prasidėjus, Vokietija iš pradžių kategoriškai sakė, kad siųs tiktai liemenes, šalmus ir panašią įrangą, bet jokiu būdu ne ginklus.Tačiau raudonoji linija jau senokai peržengta. Šitas rubikonas peržengtas taip, kad labai tikiuosi, kad ir ši raudonoji linija – jeigu ji tokia tikrai egzistuoja, manau, ji egzistuoja tiktai galvose – taip pat bus peržengta“, – sako prezidentas.G. Nausėdos teigimu, naikintuvai, ilgojo nuotolio raketos yra esminė karinė pagalba.„Ir šiuo metu, kai karas yra tokioje lemiamoje fazėje, kurioje turi įvykti lūžis, nepaprastai svarbu, kad mes nevėluotume, nedelstume. (...) Tos raudonosios linijos privalo būti peržengtos“, – įsitikinęs G. Nausėda.ELTA primena, kad Kyjivas vis labiau ragina Vakarus atsiųsti pažangesnių ginklų, kurie padėtų atremti Rusijos invaziją, įskaitant ir naikintuvus. Visi Vokietijos kancleris Olafas Scholzas sekmadienį pakartojo, kad Vokietija nesiųs naikintuvų į Ukrainą.Pirmadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad neatmeta naikintuvų tiekimo Ukrainai galimybės, tačiau perspėjo dėl konflikto eskalavimo rizikos.

Macronas: „neatmetamas“ naikintuvų tiekimas UkrainaiPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį pareiškė, kad neatmeta naikintuvų tiekimo Ukrainai galimybės, tačiau perspėjo dėl konflikto eskalavimo rizikos.„Iš principo niekas neatmetama“, – sakė E. Macronas po susitikimo su Nyderlandų ministru pirmininku Marku Rutte, paklaustas apie galimybę siųsti naikintuvus Kyjivui, kovojančiam su Rusijos invazija.

Ministras: Norvegija stengsis pasiųsti tankus „Leopard“ į Ukrainą „kuo greičiau“Norvegija į Ukrainą „kuo greičiau“, galbūt kovo pabaigoje, išsiųs dalį savo turimų vokiškų tankų „Leopard 2“, pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministras.Norvegija yra viena iš kelių Europos šalių, kurios praėjusią savaitę pažadėjo pristatyti tankų, kurių Ukraina jau seniai prašo kovai su Rusijos pajėgomis, po to, kai Berlynas, nepaisydamas baimės dėl Maskvos atsakomųjų veiksmų, suteikė tam leidimą.Šalis turi 36 tankus „Leopard 2“, tačiau nepranešama, kiek jų perduos Kyjivui.„Dėl jų skaičiaus dar nenusprendėme, – AFP sakė gynybos ministras Bjornas Arildas Gramas. – Svarbu glaudžiai koordinuoti veiksmus su partneriais, kad ši pagalba iš tikrųjų būtų naudinga Ukrainai“.„Žinoma, tikimės, kad tai bus padaryta kuo greičiau“, – sakė jis lankydamasis priešlėktuvinių raketų baterijų NASAMS gamybos vietoje Kongsberge, Norvegijos pietryčiuose.Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas praėjusią savaitę sakė, kad Berlynas taip pat siekia kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje nusiųsti 14 „Leopardų“.JAV praeitą savaitę irgi pažadėjo perduoti 31 tanką „Abrams“ Ukrainai, kuri ruošiasi kontrpuolimui, per kurį sieks išstumti šalies rytuose ir pietuose vis labiau įsitvirtinančius rusus.

Kroatijos prezidentas kritikuoja tankų tiekimą UkrainaiNATO narės Kroatijos prezidentas sukritikavo Vakarų valstybes, kurios tiekia Ukrainai sunkiuosius tankus ir kitus ginklus, skirtus kampanijai prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas, sakydamas, kad šis ginklų tiekimas tik pratęs karą.Zoranas Milanovičius Kroatijos sostinėje Zagrebe žurnalistams sakė, kad „beprotiška“ manyti, jog Rusiją galima nugalėti įprastiniame kare.„Aš esu prieš bet kokių mirtinų ginklų siuntimą ten. Tai pratęsia karą“, – sakė Z. Milanovičius.„Koks yra tikslas? Rusijos dezintegracija, vyriausybės pakeitimas? Taip pat kalbama apie Rusijos suskaldymą. Tai beprotybė“, – pridūrė jis.

Kyjivas neigia, kad rusai stumiasi pirmyn netoli VuhledaroKyjivas paneigė pranešimus, kad rusų pajėgos stumiasi pirmyn netoli Vuhledaro miesto Rytų Ukrainos Donecko srityje. Priešui smogta „šaunamaisiais ginklais ir iš artilerijos“, jis buvo priverstas pasitraukti, pirmadienį agentūrai AFP sakė už regioną atsakingas karinis atstovas Jevgenijus Jerinas. „Mes neparadome savo pozicijų“, – pridūrė jis.Prorusiškų separatistų vadovas Denisas Pušilinas per Rusijos televiziją pareiškė, kad „mūsų daliniai toliau stumiasi Vuhledaro kryptimi“. Rusų daliniai esą užėmė pozicijas miesto rytinėje dalyje. Gynybos ministerija Maskvoje paskelbė, kad rusų kariai užėmė „palankesnes pozicijas“ Vuhledare ir padarė nuostolių Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.Abi pusės praėjusią savaitę pranešė apie nuožmius mūšius dėl Vuhledaro. Šis kalnakasybos miestas, kuriama prieš karą gyveno 15 000 žmonių, yra už maždaug 150 km į pietus nuo Bachmuto, dėl kurios jau daug savaičių kariaujama. Rusų daliniai pastaruoju metu padidinimo spaudimą ir Pakrovsko bei Kurachovės miestams.Visiškas Donecko srities užėmimas yra vienas esminių Rusijos karo Ukrainoje tikslų. Donecko ir Luhansko sritys kartu sudaro Donbaso regioną, kuris jau nuo 2014 metų iš dalies yra užgrobtas prorusiškų separatistų. Donbasas dėl savo žaliavų ir pramonės turi didelę ekonominę reikšmę.

Ukrainos pareigūnas atskleidė, kad 30 proc. šalies teritorijos yra užminuotaApie 30 proc. Ukrainos teritorijos užimta minų ir sprogmenų, o nesugebėjimas jų pašalinti gali sukelti „domino efektą“ Europoje ir Afrikoje, pareiškė Ukrainos deputatė.Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje kalbėjusi Lesia Vasylenko sakė, kad šie užtaisai šiuo metu yra pasklidę žemės ūkio paskirties žemėse ir miškuose, taip pat miestuose, miesteliuose ir kaimuose.

NATO generalinis sekretorius: matome, kad Rusija ruošiasi naujam puolimui prieš Ukrainą Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) pastebėjo ženklų, kad Rusija rengiasi naujam puolimui prieš Ukrainą. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, sakydamas kalbą pareiškė, kad „nėra jokių ženklų, jog prezidentas V. Putinas ir Maskvos valdžia ruošiasi taikai“.„Mes matome priešingai. Matome, kad jie ruošiasi naujam puolimui, mobilizuoja daugiau karių – 200 000, o gal net ir daugiau. Kad jie aktyviai įsigyja naujų ginklų, daugiau šaudmenų. Jos didina savo gamybą ir perka daugiau ginklų iš kitų autoritarinių valstybių, pavyzdžiui, Irano ir Šiaurės Korėjos. Ir svarbiausia, nematome jokių požymių, kad prezidentas V. Putinas pakeitė bendrą invazijos tikslą – kontroliuoti kaimyną, kontroliuoti Ukrainą“, – sakė jis.

Prancūzija ir Australija susitarė bendrai gaminti Ukrainai 155 mm artilerijos sviedinius Prancūzija ir Australija tieks Ukrainai 155 mm sviedinius artilerijos pabūklams, kuriuos Vakarai tiekia nuo Rusijos invazijos pradžios, pirmadienį pareiškė abiejų šalių gynybos ministrai Sebastienas Lecornu ir Richardas Marlesas.„Keli tūkstančiai 155 mm sviedinių bus gaminami bendrai“, – sakė Prancūzijos ministras S. Lecornu, o R. Marlesas pridūrė, kad šis „daugiamilijoninis projektas“ atitinka „nuolatinę paramą, kurią tiek Prancūzija, tiek Australija teikia Ukrainai, siekdamos užtikrinti, kad Ukraina galėtų išlikti šiame konflikte ir... užbaigti jį sau palankiomis sąlygomis“.

Rusija apšaudė Vovčansko miestelį Ukrainos šiaurės rytuose, žuvo civilis Rusijos kariuomenė pirmadienį apšaudė Vovčansko miestelį Ukrainos šiaurės rytuose, žuvo civilis, pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiandien apie 10 val. 20 min. priešas vėl apšaudė Vovčanską. Deja, per apšaudymą žuvo 62-ejų metų vyras. Negana to, sužeista 85-erių moteris. Gydytojai jai teikia visą reikiamą medicininę pagalbą“, – „Telegram“ parašė O. Synehubovas.Jis pridūrė, kad informacija apie ataką tikslinama.Kaip pažymi „Ukrinform“, prie Rusijos sienos esantis Vovčanskas apšaudomas praktiškai kasdien.

Zelenskis Mykolajive susitiko su Danijos premjere Frederiksen Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pietinėje Mykolajivo srityje susitiko su šalyje šiuo metu viešinčia Danijos premjere Mette Frederiksen, praneša „Sky News“.V. Zelenskio biuras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Ukrainos lyderis paspaudžia ranką M. Frederiksen, o kiek vėliau abu jie žengia į ligoninę, kurioje susitiko su karo metu sužeistais Ukrainos kariais.„Svarbu, kad mūsų kariai galėtų reabilituotis ne tik fiziškai, o ir psichologiškai, – rašoma V. Zelenskio „Telegram“ kanale. – Dėkoju visam medicinos personalui, kuris rūpinasi mūsų gynėjų sveikata. Linkiu jiems greitai pasveikti!“Kaip teigiama, V. Zelenskis Mykolajive dar susitiko su šios srities valdžios pareigūnais, su kuriais aptarė Rusijos raketų ir dronų atakų padarinius. „Apžvelgėme regiono energetikos infrastruktūros padėtį, priemones jai saugoti ir atsigavimo tempą“, – priduriama Ukrainos prezidento „Telegram“ kanale.

Rusų „karo korespondentai“ panikuoja dėl situacijos prie Vuhledaro Rusijos karo tinklaraštininkai pradeda skambinti pavojaus varpais dėl situacijos prie Vuhledaro, kur Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau keletą parų apšaudo Rusijos Federacijos (RF) ginkluotųjų pajėgų padalinius, esančius gyvenvietės apylinkėse, skelbia dialog.ua. Rusijos „karo korespondentas“ Aleksejus Sukonkinas savo „Telegram“ kanale skelbia, kad rusai patyrė didelių nuostolių, kurie tebeauga. Be to, bandymas pulti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas vietoje sėkmingos atakos virsta dar viena „Pavlivka“, kai ta pačia fronto kryptimi rusai patyrė pralaimėjimą lapkričio mėnesio pradžioje bandydami užimti Vuhledaro apylinkėse esantį kaimą. Tada per keletą parų žuvo daugiau nei 2 tūkst. rusų karių.„Jeigu trumpai, tai Vuhledaras, tikėtina, virsta nauja Pavlivka. Vyksta itin nuožmus mūšis“, – teigia A. Sukonkinas. Anot jo, Vuhledaro šturmas Rusijos armijai labai brangiai atsieina. Be to, rusų žūsta tiek daug, kad vadai esą pripažįsta savo bejėgiškumą ir vėl prisimena branduolinį ginklą. „Pastaruoju metu kažkodėl gaunama pernelyg daug pranešimų apie man pažįstamų žmonių žūtis... Nuostoliai, nuostoliai, nuostoliai... Karininkai teisėtai klausia, kur branduolinis ginklas? Kurių velnių tada jį sukūrė?“ – rašo karo korespondentas.

Rusija į Kurso sritį pasienyje su Ukraina perkelia daugiau karių Rusija į Kursko sritį pasienyje su Ukraina permeta daugiau karių. Vietos gubernatoriaus teigimu, regionas keliskart buvo apšaudytas ukrainiečių. Čia jau yra nemažai karinio personalo, pasieniečių ir policininkų, tačiau jų reikia daugiau, sakė Romanas Starovoitovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“.Dalis Rusijos pajėgų į Ukrainą įsiveržė iš Kursko. Tačiau jų užimtas teritorijas Ukrainos šiaurės rytuose ukrainiečiams pavyko atsikovoti.Kyjivas jau kelis kartus įspėjo, kad Rusija gali pradėti naują mėginimą užkariauti dalį šiaurės rytinių teritorijų.

Ukraina apie rusų puolamą Vuhledarą: jeigu rusai jį užimtų, mums kils esminių problemųVuhledaro miestas Ukrainos rytuose tapo vienu karščiausių taškų. Šiuo metu dėl jo verda nuožmūs mūšiai. Pasak 68-osios atskirosios jėgerių brigados atstovo spaudai Jevgenijaus Nazarenkos, šis miestas Ukrainos pajėgoms itin svarbus.Apie tai jis kalbėjo „Current Time“ eteryje.„Vuhledaras – tai itin svarbi gyvenvietė, nes jis išsidėstęs aukštai. Jis iš tikrųjų yra labai aukštai, matomas iš visų mūsų pozicijų. Jeigu rusai jį užimtų, Ukrainos armijai kiltų esminių problemų. Mums tektų pertvarkyti absoliučiai visą gynybos liniją. Rusai iš Vuhledaro faktiškai kontroliuotų visus mūsų logistikos kelius, mums tektų atsitraukti vos ne iki Kurachovo, nes Vuhledaras iš tiesų įsikūręs labai aukštai, ir jį užėmę rusai matytų viską, kas vyksta mūsų pajėgų pozicijose“, – sakė J. Nazarenka.Tuo metu buvęs Rusijos specialiųjų tarnybų pareigūnas Igoris Girkinas-Strelkovas neigia okupantų teiginius apie tariamą sėkmę šiame taške.„Ties Vuhledaru Rusijos Federacijai susiklostė sudėtinga situacija – pareiškimas apie prasiveržimą į miestą pasirodė besąs Rusijos propagandos melas. Okupantai buvo sustabdyti, kai artinosi prie miesto, ir dabar juos laukuose apšaudo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artilerija. Dabar pajėgos, bandančios šturmuoti Vuhledarą, atsidūrė labai nepalankioje padėtyje, palyginti su besiginančiais Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniais“, – kalbėjo jis.Reziumuodamas jis pažymėjo, kad bandymas surengti frontaliąją ataką prieš ukrainiečių pozicijas tapo didelių nuostolių priežastimi ir nedavė norimo rezultato.https://twitter.com/nexta_tv/status/1619622160112447488

Žiniasklaida: nepatenkinti Gerasimovas su Šoigu atėjo su „pasiūlymu“Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas, sausio 11 d. tapęs Rusijos pajėgų Ukrainoje vadu, buvusį vadą Sergejų Surovikiną pakeitė dėl nepasitenkinimo pastarojo lėta ir „pasyvia“ puolimo taktika. Kaip praneša dienraštis „The New York Times“, cituodamas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos valdininkus, V. Gerasimovas ir gynybos ministras Sergejus Šoigu pasiūlė sugrįžti prie „hiperpuolimo“, skelbia moscowtimes.ru.„Tai panašu į realybės šou. Mano manymu, labai daug pasako tas faktas, kad rusai iki šiol nesuprato, kaip ketina vadovauti pajėgoms, ir manau, jog nesantaika tarp Rusijos vadų yra gana didelė“, – sakė Colinas Kahlas, JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas politikos klausimais.Rusijos armijos nesėkmes sukėlė prastas pasiruošimas ir operatyvinės patirties trūkumas Gynybos ministerijoje, mano buvęs JAV pajėgų vadas Europoje Frederickas Hodgesas: „Kai atsiduri tikrame kare, kaip Ukrainoje, iš karto pasimato visi trūkumai.“Tiesa, anot JAV karių ir valdininkų, S. Surovikinas visgi sustiprino netvirtas Rusijos pozicijas Ukrainoje, ypač pietuose. Jis primygtinai reikalavo, kad kariai paliktų Chersoną, ir surengė atsitraukimą, leidusį iki minimumo sumažinti rusų karių nuostolius. Paskui jis sutelkė dėmesį į tai, ką amerikiečiai vadina „nuodugnia gynyba“. Jo gynybinės iniciatyvos privertė Vašingtoną nuogąstauti, kad Rusijai gali pavykti atsilaikyti prieš ukrainiečių kontrpuolimą, tačiau buvo sukritikuotos Rusijoje.Kaip teigė Vakarų kariniai valdininkai, V. Gerasimovo paskyrimas taip pat turi suvaldyti augančią privačios karinės bendrovės „Vagner“ savininko Jevgenijaus Prigožino galią. J. Prigožinas buvo ištikimas generolo S. Surovikino šalininkas.„Neseniai įvykę pokyčiai Rusijos karinėje vadovybėje, regis, yra politinės kovos ir nepotizmo rezultatas“, – įsitikinusi Dara Massicot, Vašingtone įsikūrusio analitikos centro „Rand Corporation“ politikos srities vyresnioji mokslo darbuotoja.Kadangi Vladimiras Putinas vis tiek tebetvirtina, kad Rusija užims Donbasą ir netgi Kyjivą, tikimasi, kad generolas V. Gerasimovas patirs didžiulį spaudimą šį pavasarį surengti sėkmingą puolimą, tvirtino kariniai valdininkai ir analitikai.

Rusija atvežė į Baltarusiją naujų kariuomenės dalinių pratyboms Rusija atvežė į Baltarusiją naujų kariuomenės dalinių pratyboms, bet padėtis pasienyje tebėra visiškai kontroliuojama.Tai pirmadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.„Laimė, padėtis pasienyje su Baltarusija tebėra visiškai kontroliuojama. Žinoma, situacija čia gana įtempta dėl to, kad Baltarusija remia Rusiją jos kare prieš mūsų šalį ir leidžia jai naudotis tiek savo teritorija, tiek oro erdve. Ten nuolat vyksta Rusijos Federacijos ir Baltarusijos dalinių pratybos“, – informavo jis.Anot pareigūno, dabar ten vyksta ir aviacijos pratybos, kurios turėtų baigtis vasario 1 d. Tačiau, kaip patikslino A. Demčenka, Valstybinės pasienio tarnybos darbuotojai nefiksuoja nei karinės technikos, nei šių dalinių judėjimo prie Ukrainos sienos – jie daugiausia yra tuose kariniuose poligonuose, kuriuos Baltarusija „maloniai“ suteikia Rusijai.Pasak pareigūno, Baltarusijos teritorijoje iš viso gali būti apie 9 tūkst. Rusijos kariškių.„Anksčiau fiksavome kiek didesnį jų skaičių. Bet tie daliniai, kurie jau išėjo parengimą, buvo perkelti atgal į Rusijos teritoriją, kad vėliau būtų permesti į zonas, kur vyksta karo veiksmai, o į Baltarusijos teritoriją atvežta naujų dalinių“, – pareiškė A. Demčenka.Praėjusią savaitę portalas „rbc.ua“, remdamasis stebėjimo grupe „Belaruski Gajun“, pranešė, kad Baltarusijoje vykstančios bendros Baltarusijos ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų pratybos pratęsiamos mažiausiai iki vasario 6 d.

Įsibrovėliai masiškai deportuoja žmones iš Svatovo rajono Luhansko srityjeĮsibrovėliai iš Rusijos masiškai deportuoja gyventojus iš laikinai užgrobtos Luhansko srities Svatovo rajono kaimų, o atlaisvintuose namuose apsigyvena kariškiai.„Pastarąsias kelias dienas žmonės masiškai vežami iš Popivkos Svatovo rajone. Kitų netoliese esančių gyvenviečių, ypač Svatovo, gyventojams liepta tam pasirengti. Niekas neklausia gyventojų, ar jie nori išvykti, niekas nepasako, kur jie bus vežami ir kur gyvens vidury žiemos. Apskritai rusams tai nerūpi. Svarbiausia atlaisvinti namus savo kareiviams“, – feisbuke paskelbė Luhansko srities karinė administracija. Pažymima, kad anksčiau užpuolikai panašiai elgėsi Pidhorivkoje netoli Starobilsko.„Keletą mėnesių rusai gyveno vietos gyventojų, palikusių namus ar pabėgusių nuo okupacijos bei ištremtųjų, namuose. O kai reikėjo persikelti arčiau fronto linijos, įsibrovėliai pasiėmė iš namų viską, ką norėjo. Tas pats pasikartojo kaimyninėje Polovynkynėje“, – sakoma pranešime.Sausį iš Luhansko į Rusijos Federaciją pradėjo važiuoti vadinamojo 2-ojo armijos korpuso, kurį daugiausia sudaro mobilizuotieji okupuotose regiono teritorijose, šeimų nariai. Išvykstantiems rusai žada pašalpas ir galimą būstą, bet tik atokiuose Rusijos Federacijos rajonuose, iš kurių bėga, kas tik gali, dideji miestai jiems uždaryti.

Rusija galimas taikos derybas su Ukraina vadina beprasmėmis Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas tvirtina, kad esą yra „beprasmiška“ siekti taikos derybų su Ukraina, nes šiai šaliai buvo nuspręsta tiekti vakarietiškus kovinius tankus.S. Riabkovas tai pareiškė interviu Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“. Jis pastaruosius Vakarų šalių sprendimus perduoti Kyjivui tankų vadino „destruktyviu žingsniu“, kuris, anot jo, tik dar labiau eskaluos konfliktą.Viceministras interviu taip pat kartojo ankstesnius nepagrįstus Maskvos tvirtinimus, kad vadinamoji „specialioji karinė operacija“ buvo pradėta dėl menamos grėsmės Rusijos „saugumo interesams“ ir Ukrainos rytuose neva vykusio etninių rusų ir rusakalbių persekiojimo.S. Riabkovas tikino, kad dėl sprendimų perduoti vakarietiškų tankų dabar esą nebėra prasmės kalbėtis su Kyjivo derybininkais.Rusijos ir Ukrainos pareigūnai anksčiau yra išreiškę savo pasiryžimą sėsti prie bendro derybų stalo, tačiau šiuo metu esama tik nedidelės reikšmingų pokalbių tikimybės, nes abi pusės nesutinka su viena kitos keliamais reikalavimais.

Per savaitę iš Odesos išplaukė 18 laivų su žemės ūkio produkcija Per savaitę iš Odesos uostų išplaukė 18 laivų su 664 tūkst. tonų Ukrainos žemės ūkio produkcijos.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos infrastruktūros ministerija.Gautomis žiniomis, 60 tūkst. tonų kviečių išplukdyta į Keniją, 56 tūkst. – į Bangladešą, 60 tūkst. tonų aliejaus – į Indiją.Pasak ministerijos spaudos tarnybos, iš Ukrainos uostų išplaukiančių laivų skaičiaus rodiklis išlieka kritiškai žemas – 2,5 laivo per dieną. Bet laivų, kurie tikrinami Bosforo sąsiauryje ir gauna leidimą plaukti krovinio į Ukrainos uostus, skaičius taip pat neviršija 3 laivų per dieną.Rusijos pareigūnai sąmoningai didina laivų eilę. Šiuo metu Turkijos teritoriniuose vandenyse patikros laukia 117 laivų. Praėjusią savaitę buvo patikrinta tik 20 laivų, nors reikėjo patikrinti mažiausiai 84, sakoma žinybos pranešime.„Taip pat lėtinama laivų registracija: iš daugiau kaip 80 deklaruotų laivų rusai, neaiškindami priežasčių, per dieną įregistruoja vidutiniškai tik 2–3 laivus“, – pridūrė Infrastruktūros ministerija.

Dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Kinija verčia kaltę JAV Kinijos užsienio reikalų ministerija Jungtinėms Valstijoms suvertė kaltę dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą. Jos teigimu, karą paskatinusias sąlygas sukūrė Vašingtonas. Ministerija pasmerkė ginklų tiekimą kaip kurstantį jau beveik metus trunkantį karą.„Būtent JAV sukėlė krizę Ukrainoje ir yra didžiausia kurstytoja, toliau siunčianti Ukrainai sunkiuosius puolamuosius ginklus, o tai tik tęsia ir stiprina konfliktą“, – pirmadienį žurnalistams sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning. Taip ji atsakė į klausimą apie JAV įtarimus, kad Kinijos įmonės teikia paramą Rusijai. Atstovė pasmerkė šiuos teiginius kaip „nepagrįstus įtarinėjimus“ ir „šantažą“. Mao Ning pridūrė, kad Kinija „neliks tik stebėtoja, kaip JAV pažeidinėja teisėtas Kinijos įmonių teises ir interesus“.Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į Ukrainą 2022 m. vasario mėnesį. Rusijos sąjungininkė Kinijos Liaudies Respublika nepasmerkė Rusijos veiksmų. Diplomatinė įtampa tarp Kinijos ir JAV padidėjo prieš JAV valstybės sekretoriui Antony Blinkenui atvykstant į Kiniją – jis lankysis Pekine sekmadienį ir pirmadienį. Tai bus pirmasis nuo 2018 m. JAV valstybės sekretoriaus vizitas Kinijoje.Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė taip pat perspėjo JAV dėl paramos Taivanui, Kinijos laikomam atsiskyrusia savo provincija. JAV seniai tiekia Taivanui ginklus ir siūlo savarankiškai valdomai salai plataus masto karinę paramą. Mao Ning perspėjo JAV neperžengti „raudonųjų linijų“ remiant Taivaną.

Kremlius sureagavo į Johnsono teiginį, kad Putinas jam grasino raketaPirmadienį Kremlius kaip „melą“ atmetė buvusio Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Boriso Johnsono kaltinimus, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jam asmeniškai grasino paleisti raketą.„Tai, ką pasakė ponas Johnsonas, yra netiesa. Tiksliau tai yra melas (...) Gasinimų raketa nebuvo“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, turėdamas omenyje B. Johnsono ir V. Putino pokalbį telefonu, įvykusį prieš Maskvai pasiunčiant kariuomenę į Ukrainą.

Žiniasklaida: Haidajus artimiausiu metu gali būti atleistas iš Luhansko srities karinės administracijos vadovo postoSerhijus Haidajus artimiausiu metu gali būti atleistas iš Luhansko srities karinės administracijos vadovo pareigų.Kaip rašo leidinys „Ukrainska pravda“, remdamasis savo šaltiniais, S. Haidajui numatytas kitas postas.„Artimiausiu metu Luhansko srities karinės administracijos vadovo posto gali netekti S. Haidajus, kurį norima išsiųsti į Kazachstaną ambasadoriumi“, – teigia šaltiniai.Jų žiniomis, Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas ir naujasis biuro vadovo pavaduotojas Oleksijus Kuleba ieško naujų sričių karinių administracijų vadovų. Rasti kandidatų į laisvas vietas gana nelengva. Žmonių, norinčių vadovauti Chersono, Zaporižios, Dnipropetrovsko ir Sumų sritims, nėra daug, kadangi šie regionai yra galimo naujo Rusijos armijos puolimo ruožuose.UNIAN primena, kad S. Haidajus pradėjo vadovauti Luhansko srities valstybinei administracijai 2019 metų spalio 25 d.Šie metai Ukrainoje prasidėjo sprendimais dėl kadrų. Sausio 24 d. prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido iš pareigų penkių šalies regionų vadovus.

Melitopolyje „kadyrovcai“ išžagino rusų propagandistęLaikinai okupuotame Ukrainos Melitopolio mieste „kadyrovcai“ išžagino rusų propagandininkę iš televizijos kanalo NTV ir sumušė operatorių, praneša UNIAN.Gautomis žiniomis, Rusijos valdžia uždraudė nušviesti šį incidentą naujienų laidose, bet NTV jau kreipėsi į Tyrimų komitetą.Kaip pažymima NTV pareiškime, korespondentė Olga Zenkova ir operatorius Artiomas Jepifanovas vykdė Melitopolyje redakcijos užduotį. Sausio 17 d. jie vakarieniavo viename iš miesto restoranų, kai juos užpuolė „asmenys maskuojamosiomis uniformomis, kurie prisistatė esą „Achmato“ bataliono kovotojai“.Per incidentą operatorius patyrė vidutinio sunkumo traumų, o su žurnaliste O. Zenkova „buvo atlikti smurtiniai lytinio pobūdžio veiksmai“.Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba yra paskelbusi O. Zenkovai sankcijas už Ukrainai priešišką propagandą. Ji įtraukta į svetainės „Taikdarys“ duomenų bazę.

Pušilinas: Rusijos pajėgos veržiasi prie Vuhledaro Pirmadienį Maskvos statytinis rytiniame Ukrainos Donecko regione tvirtino, kad Rusijos pajėgos veržiasi prie Vuhledaro. Ties šiuo miestu vyksta įnirtingiausios kovos Ukrainoje.„Mūsų daliniai toliau veržiasi Vuhledaro kryptimi“, – sakė Kremliaus paskirtas Donecko srities vadovas Denisas Pušilinas, tai pranešė Rusijos naujienų agentūros. „Dabar galime sakyti, kad daliniai įsitvirtino rytinėje Vuhledaro dalyje, darbas vyksta ir apylinkėse“, – pridūrė jis.D. Pušilino žodžiais, Ukrainos pajėgos „turėjo laiko įsitvirtinti“ Vuhledare ir „atsižvelgiant į didelį pramoninių objektų ir daugiaaukščių pastatų skaičių, žinoma, manome, kad priešinsis“.Praėjusią savaitę Kyjivas pranešė, kad dėl Vuhledaro miesto, kuriame anksčiau gyveno apie 15 tūkst. gyventojų, vyksta „nuožmios“ kovos. Vuhledaras yra maždaug už 150 kilometrų į pietus nuo Bachmuto, ten per daugelį mėnesių trunkančias kovas abi šalys patyrė didelių nuostolių.D. Pušilino teigimu, prie Bachmuto verda „įnirtingi mūšiai“, tačiau kalbėti apie miesto apsupimą dar „per anksti“.Kremliaus remiami separatistai nuo 2014 m. kontroliuoja dalį pramoninio Donecko regiono, įskaitant didžiausią jo miestą. Dabar Maskva siekia užimti visą sritį, pernai paskelbusi, kad ją aneksuoja.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį sakė, kad padėtis fronte „labai sunki“, ir pridūrė, jog Bachmutas, Vuhledaras ir kiti rajonai Donecko srityje yra „nuolat Rusijos puolami“. „Priešas neskaičiuoja savo žmonių ir nepaisydamas daugybės aukų išlaiko didelį atakų intensyvumą“, – per vakaro kreipimąsi sakė V. Zelenskis.

Kyjivas pavadino Tarptautinį olimpinį komitetą „karo propaguotoju“ Pirmadienį Ukrainos prezidento padėjėjas Mychailo Podoliakas pavadino Tarptautinį olimpinį komitetą (TOK) „karo propaguotoju“, kai ši sporto institucija pareiškė, jog svarsto būdus, kaip Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose.„(TOK) yra karo, žudynių ir naikinimo propaguotojas. TOK su malonumu stebi, kaip Rusija naikina Ukrainą, o tada siūlo Rusijai platformą propaguoti genocidą ir skatina toliau žudyti. Akivaizdu, kad Rusijos pinigai, kuriais nupirkta olimpinė veidmainystė, nekvepia ukrainiečių krauju“, – tviteryje parašė M. Podoliakas.

Rusijos Belgorodo srities valdžia praneša apie apšaudymą, yra nukentėjusiųjųRusijos Belgorodo srityje pirmadienį nuo ryto neramu. Vietos gyventojai skundžiasi dėl sprogimų, o regiono valdžia jau informavo apie apšaudymą ir nukentėjusiuosius.Tai praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis tenykščiais „Telegram“ kanalais ir Belgorodo srities gubernatoriumi Viačeslavu Gladkovu.„Šiuo metu tęsiasi Šebekino miesto apygardos Bezliudovkos kaimo apšaudymas. Preliminariais duomenimis, nukentėjo du vyrai – jie buvo sužeisti skeveldrų ir kontūzyti. Medicinos ir operatyvinės tarnybos išvyko į vietą“, – rašo V. Gladkovas.Bezliudovkos gyventojai skundžiasi dėl sprogimų ir praneša sulaukę gelbėtojų SMS žinučių, kuriose jie raginami leistis į rūsius.Portalas primena, kad sekmadienį buvo neramu ir Rusijos Kursko srityje, ten buvo suskaičiuota 12 atskridusių sviedinių ir pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus.

Didžiosios Britanijos žvalgyba: Rusijoje galima dar viena mobilizacijos banga Rusijos valdžia tikriausiai neatmeta galimybės surengti dar vieną šaukimą į armiją kaip „dalinės mobilizacijos“ etapą.Tai sakoma pirmadienį Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos tviteryje paskelbtoje žvalgybos suvestinėje, praneša „Ukrinform“.Kaip pažymima pranešime, sausio 22 d. žiniasklaida informavo, jog Rusijos pasieniečiai neleido išvykti iš šalies dvigubus pasus turintiems darbo migrantams kirgizams, motyvuodami tuo, kad jų pavardės yra mobilizacijos sąrašuose.Be to, sausio 23 d. Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad įsakas dėl „dalinės mobilizacijos“ tebegalioja. Jis teigė, jog tai būtina Rusijos ginkluotųjų pajėgų veiklai užtikrinti.Stebėtojai svarstė, kodėl ši priemonė nebuvo oficialiai atšaukta.„Tikėtina, kad Rusijos vadovybė veikiausiai ir toliau ieškos būdų, kaip patenkinti didelio personalo, reikalingo būsimam dideliam puolimui Ukrainoje remti, poreikį, kartu minimizuojant vidaus nesutarimus“, – teigia britų žvalgyba.

Zelenskis: teroro išpuolis Olenivkoje bus vienas iš kaltinimų Rusijai tribunole Rusijos teroro aktas Olenivkoje, Donecko srityje, taps vienu iš kaltinimų tarptautiniame tribunole prieš Rusiją. Tai tviteryje pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Prieš šešis mėnesius Rusija surengė siaubingą teroro išpuolį Olenivkoje. Neleisime, kad šis nusikaltimas būtų pamirštas, prisimename kiekvieną žuvusį Ukrainos karį. Siekiame, kad būtų nubausti visi, atsakingi už jų žūtį. Nusikaltėliai bus surasti ir patraukti atsakomybėn“, – parašė V. Zelenskis.Jis pabrėžė, kad klastinga masinė žmogžudystė Olenivkoje bus „vienas iš kaltinimų tarptautiniame tribunole agresorei Rusijai“.„Rusija pralaimės šį karą. Blogis ir niekšybė visada pralaimi. Turime grąžinti visus ukrainiečius namo iš Rusijos nelaisvės. Dedame pastangas, kad tai įvyktų“, – pabrėžė V. Zelenskis.Kaip pranešė „Ukrinform“, 2022 m. liepos 29 d. buvusios pataisos darbų kolonijos Nr.210 teritorijoje Olenivkos kaime, laikinai okupuotoje Donecko srities dalyje, įvyko sprogimas, sunaikinęs pastatą, kuriame buvo laikomi ukrainiečiai karo belaisviai. Rusijos teigimu, žuvo daugiau nei 50 Ukrainos gynėjų, daugiau nei 70 buvo sužeisti.Sausio 6 d. Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas pareiškė, kad Jungtinės Tautos (JT) paleido misiją išpuoliui Olenivkoje ištirti. Jis pridūrė, kad JT net nepasmerkė Rusijos, o ši padarė viską, kad neleistų misijai atvykti į okupuotą Olenivką.

Žiniasklaida: išsigandę Vakarai keičia taktiką dėl UkrainosVakarų sprendimas reikšmingai padidinti karinę paramą Ukrainai paremtas nuogąstavimais, kad užsitęsusiame kare mažėja Ukrainos galimybės nugalėti Rusiją. Apie tai rašo „The Wall Street Journal“.Vakarų valdininkai, su kuriais bendravo žurnalistai, išreiškė susirūpinimą, jog sekinamajame kare Rusija turi daugiau šansų laimėti, todėl Ukrainai reikia galingų vakarietiškų ginklų, kad tęstų puolamuosius veiksmus, kurie anksčiau davė rezultatų prie Kyjivo, Charkivo ir Chersono.Žurnalistų manymu, praėjusiais metais Vakaruose dominavo įsitikinimas, kad užsitęsęs karas yra naudingas Ukrainai, tačiau dabar ši nuomonė praranda populiarumą. Šiuo metu Vakarai baiminasi, kad sekinamajame kare Rusija neišvengiamai švęs pergalę.Būtent tokia priežastis privertė Vakarus gerokai padidinti pagalbą Ukrainai.Ilgą laiką Vakarai tikėjosi, kad po sunkios žiemos, karinių nuostolių ir dėl sankcijų pablogėjusios ekonominės padėties Maskva stengsis nutraukti karą ir pradės ieškoti galimybių derėtis dėl taikos.Tačiau panašu, kad šie lūkesčiai nepasitvirtino: artėja pirmosios Rusijos invazijos į Ukrainą metinės, o Maskva, nepaisant patirtų nuostolių ir įvestų sankcijų, atrodo, ketina pradėti naują puolimą Ukrainoje.Daugelis Vakarų lyderių dabar mano, kad Kremlius, pasirengęs toliau mobilizuoti pajėgas, gali laimėti laikydamasis ilgalaikio karinio konflikto taktikos.Galbūt Kremlius tikisi, kad laikui bėgant Europos ir JAV gyventojai vis mažiau ir mažiau entuziastingai rems vyriausybių pastangas padėti Ukrainai. Be to, per tą laiką kai kuriose šalyse gali pasikeisti vadovai ir vyriausybės.Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) nusprendė padidinti Ukrainos karių karinio parengimo apimtis. Kaip rašo „The New York Times“, amerikiečiai nori išmokyti kaip įmanoma daugiau Ukrainos kareivių šiuolaikinės mišrios ginkluotės naudojimo taktikos.Tikimasi, kad išplėsta mokymų programa padės pakeisti dinamiką mūšio laukuose Ukrainoje, kur susidarė strateginė aklavietė, ir suteiks Ukrainos kariams reikalingų įgūdžių, leisiančių efektyviau naudoti vakarietiškus ginklus.

Scholzas: Vokietija nesiųs Ukrainai naikintuvų Vokietijos kancleris Olafas Scholzas sekmadienį pakartojo, kad Vokietija nesiųs naikintuvų į Ukrainą. Kyjivas vis labiau ragina Vakarus atsiųsti pažangesnių ginklų, kurie padėtų atremti Rusijos invaziją.Dar tik trečiadienį O. Scholzas sutiko pasiųsti Ukrainai 14 tankų „Leopard 2“ ir leisti tai daryti kitoms Europos valstybėms. Debatai dėl tankų truko daugelį savaičių, kancleris patyrė sąjungininkių spaudimą. „Galiu tik patarti nesivelti į nuolatines varžybas, kai kalbame apie ginklų sistemas“, – interviu laikraščiui „Tagesspiegel“ sakė O. Scholzas. „Jei vos priėmus sprendimą (dėl tankų) Vokietijoje prasidės nauji debatai, tai neatrodys rimta ir pakirs piliečių pasitikėjimą vyriausybės sprendimais“, – sakė jis.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Berlynui ir Vašingtonui, sutikusiam atsiųsti 31 tanką „Abrams“. Sprendimas suteikti Ukrainai tankų vertinamas kaip proveržis dedant pastangas paremti karo draskomą šalį.Tačiau V. Zelenskis iš karto pabrėžė, kad Ukrainai reikia daugiau sunkiųjų ginklų iš NATO sąjungininkių, kad atremtų Rusijos kariuomenę, įskaitant naikintuvus ir ilgojo nuotolio raketas. Savo ruožtu O. Scholzas perspėjo nedidinti „eskalavimo pavojaus“, o Maskva jau pasmerkė pažadus pasiųsti tankų. „NATO ir Rusija nekariauja. Mes neleisime tokio eskalavimo“, – sakė O. Scholzas.Be to, kancleris pridūrė, kad „būtina“ ir toliau kalbėtis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Pastarąjį kartą abu vadovai kalbėjosi telefonu gruodžio pradžioje.„Vėl kalbėsiuosi su Putinu telefonu“, – sakė O. Scholzas. Jis pridūrė, kad vis dėlto padėtis nepasikeis, kol Rusija tęs agresiją.

Ukraina praneša, kad pastarąją parą sunaikinta dar 490 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 490 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų sausio 30 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 126 650 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 201 tanko, 6 369 šarvuotųjų kovos mašinų, 2 196 artilerijos sistemų, 453 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 221 oro gynybos priemonės, 293 lėktuvų, 284 sraigtasparnių, 1 947 dronų, 796 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 5 041 automobilio, 199 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

BBC: JK ministras prieš pat karą Maskvoje išgirdo bauginančius žodžiusBBC Rusijos tarnyba skelbia sužinojusi daugiau detalių apie paskutinį Jungtinės Karalystės gynybos sekretoriaus Beno Wallace'o pokalbį su Rusijos generalinio štabo viršininku Valerijumi Gerasimovu prieš plataus masto invaziją į Ukrainą.Teigiama, kad B. Wallace'as vasario 11 d. atvyko į Maskvą susitikti su savo kolega iš Rusijos Sergejumi Šoigu. Pasak Jungtinės Karalystės gynybos ministro, jis grįžo su patikinimu neva Rusija „niekada neįsiverš į Ukrainą“, tačiau pridūrė, kad „abi pusės suprato, jog tai melas“.B. Wallace'as pokalbį su Rusijos karine vadovybe apibūdino kaip „bauginimo galios demonstravimą: aš jums meluoju, jūs žinote, kad meluoju, ir aš žinau, kad jūs žinote, jog meluoju, bet aš ir toliau jums meluosiu“.J. Wallace'as pridūrė, kad „gana bauginantis ir tiesmukas melas“ patvirtino jo nuogąstavimus, jog Rusija įsiverš į šalį. Pasak B. Wallace'o, išeidamas iš susitikimo V. Gerasimovas jam pasakė, kad „daugiau niekada nebūsime žeminami“.

Stoltenbergas paragino Pietų Korėją stiprinti karinę paramą UkrainaiPietų Korėja turėtų padidinti savo paramą Ukrainai, be kita ko, teikdama karinę pagalbą. Pasak „Ukrinform“, tai pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas viešnagės Pietų Korėjoje metu, rašo „Reuters“.Jis padėkojo Seului už nekarinę pagalbą Ukrainai, bet paragino padaryti daugiau, nurodydamas, kad skubiai reikia amunicijos.„Raginu Korėjos Respubliką tęsti ir stiprinti savo karinės pagalbos pastangas. Galų gale, tai yra jūsų sprendimas, bet aš pasakysiu, kad kelios NATO valstybės, kurios turėjo politiką, draudžiančią joms kada nors siųsti ginklus į konflikto šalis, dabar pakeitė šią politiką“, - sakė J. Stoltenbergas.NATO generalinis sekretorius atvyko į Pietų Korėją per savo kelionę po Aziją, į kurią įeina ir vizitas į Japoniją. Vizito tikslas – sustiprinti ryšius su šiais JAV sąjungininkais karo Ukrainoje ir konfrontacijos su Kinija fone.„Tiesa ta, kad jei nenorime, kad laimėtų autokratija ir tironija, jiems reikia ginklų", – sakė J. Stoltenbergas, kalbėdamas apie Ukrainą.Primenama, jog Pietų Korėjos prezidentas yra pareiškęs, kad šalies įstatymai neleidžia tiekti ginklų į šalį, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas.

Papasakojo apie smūgio į daugiabutį namą Charkove detalesVėlų sekmadienio vakarą Rusijos pajėgos smogė gyvenamajam 4 aukštų pastatui Charkove „S-300“ raketa. Per ataką trys žmonės buvo nesunkiai sužeisti, žuvo pagyvenusi moteris.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Charkovo regioninės karinės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas.„Priešo smūgis, preliminariai, su raketa „S-300“, buvo suduotas gyvenamajam 4 aukštų pastatui Charkovo Kijevskio rajone. Trys iš nukentėjusiųjų patyrė nesunkių sužalojimų. Deja, pagyvenusi moteris mirė. Jos vyras smūgio metu buvo šalia ir stebuklingai nebuvo sunkiai sužeistas“, – rašė jis.O. Sinegybovas teigė, kad namas buvo iš dalies sunaikintas. „Gyventojai buvo evakuoti. Visos avarinės tarnybos ir toliau dirba vietoje“, - teigė jis.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, vėlai vakare, sausio 29 d., O. Sinegubovas pranešė, kad Rusijos okupantai apšaudė Charkovą ir jo regioną.Vėliau Charkovo meras Igoris Terekhovas pranešė, kad užpuolikai pataikė į gyvenamąjį pastatą Charkovo Kijevskio rajone.

Johnsonas papasakojo, kaip Putinas grasino jam raketų smūgiuRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino Borisui Johnsonui raketų smūgiu, kai jis buvo Didžiosios Britanijos premjeras.Pasak „Ukrinform“, kuris remiasi BBC, B. Johnsonas pažymėjo, kad Rusijos invazijos į Ukrainą išvakarėse jis turėjo „labai ilgą“ ir „nepaprastą“ pokalbį telefonu su V. Putinu.Pasak buvusio premjero, taip Rusijos lyderis reagavo į perspėjimą, kad karas bus „visiška katastrofa“. B. Johnsonas perspėjo V. Putiną, kad įsiveržimas į Ukrainą lems Vakarų sankcijas ir NATO karių skaičiaus prie Rusijos sienų padidinimą.Tuometinis premjeras taip pat bandė įtikinti V. Putiną, kad Ukraina neprisijungs prie NATO „artimiausioje ateityje“, taip bandydamas atgrasyti Maskvą nuo įsiveržimo.„Vienu metu jis pradėjo man grasinti ir pasakė: „Borisai, aš nenoriu tavęs įskaudinti, bet su raketa tai užtrunka tik minutę“, ar panašiai“. „Bet aš manau, kad sprendžiant iš labai ramaus tono, kuriuo jis kalbėjo, jis tiesiog žaidė su mano bandymais įtikinti jį derėtis“, – aiškino B. Johnsonas.

Karo analitikai įvardijo, kodėl Ukraina negali pradėti didelio masto puolimoVėlavimas aprūpinti Ukrainą daugkartinio paleidimo raketų sistemomis, oro gynyba ir tankais nesukuria galimybių Ukraina pradėti didesnės priešpriešos ir priversti Rusiją patirti dar didesnių nesėkmių, teigia Amerikos karo studijų instituto (ISW) ekspertai.Vakarų diskusijos apie tariamus sunkumus ar negalėjimą suteikti prašomų ginklų ir kitos karinės pagalbos tikrai nepadeda Ukrainai susigrąžinti tų teritorijų, kurias Rusija užgrobė 2022 metais.Ekspertų teigimu, Rusijos pajėgos turėjo iniciatyvą ir puolime dalyvavo nuo praėjusių metų vasario 24 d. iki liepos, po to jų išpuoliai baigėsi. Ukrainiečiai perėmė iniciatyvą ir rugpjūtį pradėjo didelio masto kontrataką, išlaisvindama vakarinę Chersono regiono dalį lapkričio 11 d.Tačiau nuo tada Ukrainai kol kas nepavyko pradėti didelės naujos priešpriešos, o tai suteikia rusams galimybę susigrąžinti iniciatyvą.Apie tai, kokią žalą daro Vakarų delsimas Ukrainą aprūpinti prašomais ginklais, įvardijo karo analitikai.

Charkivo meras: per ataką žuvo vienas žmogusCharkivo meras Ihoris Terechovas „Telegram“ kanale skelbia, kad per ataką mieste žuvo vienas žmogus, dar trys sužeisti.