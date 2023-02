Buvęs „Vagner“ pajėgų vadas: Prigožiną reikia izoliuoti nuo visuomenės

Į Norvegiją pabėgęs buvęs Rusijos privačios karinės bendrovės „Vagner“ dalinio vadas sakė, kad nori atsiprašyti už kovas Ukrainoje, ir teigė atvirai viską pasakojantis tam, kad patrauktų atsakomybėn šio konflikto žiaurumų kaltininkus.

Andrejus Medvedevas, Rusijos ir Norvegijos sieną kirtęs sausio 13 d., sako matęs, kaip buvo žudomi ir kaip netinkamai buvo elgiamasi su rusų kaliniais, išvežtais į Ukrainą kariauti „Vagner“ gretose. Dabar 26 metų vyras prašo prieglobsčio Norvegijoje.

Norvegijos nacionalinė kriminalinės policijos tarnyba „Kripos“, atsakinga už karo nusikaltimų tyrimą, jau pradėjo D. Medvedevo apklausas apie jo patirtį Ukrainoje. Šiuo metu jis turi liudytojo statusą.

„Vagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas, artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas, anksčiau yra sakęs, kad A. Medvedevas dirbo „Vagner“ norvegų padalinyje ir „nederamai elgėsi su kaliniais“.

„Jis (Jevgenijus Prigožinas) akivaizdžiai yra nesveikas. Bet kuris ekspertas, pažvelgęs į jį, padarytų tokią išvadą ir pasakytų, kad jį reikia izoliuoti nuo visuomenės. Tačiau jis siekia valdžios. Jis nori išstumti Leningrado srities gubernatorių (Aleksandrą) Beglovą ir nori pats tapti gubernatoriumi. Įsivaizduokite, jei toks žmogus taptų gubernatoriumi ir įsakytų šaudyti (žmones), daužyti galvas kūju. Kas lauktų tokios šalies ateityje? Ar netrukus pradėsime karti žmones Raudonojoje aikštėje?“ – kalbėjo buvęs Rusijos privačios karinės bendrovės „Vagner“ dalinio vadas A. Medvedevas.

A. Medvedevas gimė Tomsko srityje, Sibire. Jis pasakojo, kad sulaukęs maždaug 12 metų, mirus motinai ir dingus tėvui, jis buvo apgyvendintas našlaičių prieglaudoje. 2014 metais, kai jam suėjo 18 metų, jis buvo pašauktas į Rusijos kariuomenę ir tarnavo Uljanovske, kur įsikūrusi 31-oji oro desantininkų brigada. Jis prasitarė, kad tuomet pirmą kartą buvo pasiųstas į Donbasą, tačiau pateikti daugiau detalių atsisakė.

„Mane bet kokiu atveju būtų pašaukę. Būčiau patekęs tarp pirmųjų mobilizuotų karių. Antra, aš tikrai maniau, kad Rusijos Federacijos ketinimai yra geri, kad ji tikrai nori padėti išlaisvinti žmones nuo nacizmo ir panašiai“, – sakė A. Medvedevas.

A. Medvedevas pasakojo, kad yra atlikęs kelias laisvės atėmimo bausmes, įskaitant vieną už apiplėšimą, ir kai paskutinį kartą išėjo iš kalėjimo – 2022 metų liepą – nusprendė prisijungti prie „Vagner“ grupuotės. Jis teigė, kad pačiame kalėjime nebuvo verbuojamas, bet nusprendė prisijungti, nes suprato, kad vis tiek greičiausiai bus mobilizuotas į reguliariąsias Rusijos ginkluotąsias pajėgas. Jis pasirašė sutartį keturiems mėnesiams, už kuriuos turėjo gauti maždaug 250 000 rublių (3 575 JAV dolerių) mėnesinį atlyginimą. Jis nurodė, kad liepos 16 dieną įvažiavo į Ukrainą ir kariavo netoli Bachmuto.

„Ar rusiškai sakyti? Tai buvo šikna. Visi keliai į Artiomovską (rusiškas Bachmuto vietovardis, - aut. past.) buvo nusėti mūsų karių lavonais. Nuostoliai buvo milžiniški. Padėtis ne iš pačių geriausių“, – kalbėjo A. Medvedevas.

Tarnaudamas „Vagner“, A. Medvedevas vadovavo vienam daliniui, priiminėjo įsakymus iš būrio vado ir planavo kovines misijas. Jis sakė matęs „drąsos aktų abiejose pusėse“. A. Medvedevas taip pat pasakojo matęs, kaip du žmonės, nenorėję kovoti, buvo nušauti ką tik užverbuotų kalinių akivaizdoje. A. Medvedevas „Vagner“ paliko pasibaigus keturių mėnesių sutarčiai, nors jo viršininkai bandė jį įtikinti, kad jis turi tarnauti ilgiau.

„Atvykus nuteistiesiems, jie su žmonėmis pradėjo elgtis taip, tarsi jie nebūtų žmonės. Visi kažkaip pasikeitė, jie taip pat pakeitė vadus. Jie nustojo į mus žiūrėti kaip į žmones. Kaip sakiau, jie duodavo kvailus įsakymus. Jie siųsdavo žmones prieš tankus tik su šautuvais. Jie liovėsi vertinę žmogaus gyvybę. Dažniausiai žmonės būdavo palikti tik savisaugos kultui“, – teigė jis.

A. Medvedevas pasakojo, kad pabėgo per pasienį Arktyje. Jis lipo per spygliuotos vielos tvoras ir bandė išvengti pasienio patrulių su šunimis, o bėgdamas per vieną mišką ir užšalusią upę, skiriančią abi valstybes, girdėjo pasieniečių šūvius.