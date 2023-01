Žiniasklaida: iš NATO – džiugios užuominos Ukrainai

Po to, kai buvo priimtas sprendimas nusiųsti Ukrainai JAV ir Vokietijos tankų, NATO šalys svarsto galimybę pristatyti Kijivui ir naikintuvų – nepaisant būgštavimų, jog konfliktas gali eskaluotis.

Apie tai rašo „Politico“, remdamasis kariuomenės pareigūnais bei diplomatais.

Pasak vieno iš šio leidinio pašnekovų, Vašingtonas Kijivui anksčiau yra sakęs, jog karinių lėktuvų tiekimas dabar yra neįmanomas. „Tai raudona linija“, bet ji keičiasi.

Vasarą taip buvo su HIMARS, kuriuos Kijivas galiausiai gavo. Po to lygiai tas pats vyko tankų klausimu, pažymėjo jis.

Tačiau klausimas dėl naikintuvų siuntimo kels dar daugiau ginčų, nei vakarietiškų tankų pristatymas, rašo „Politico“.

Iki šiol tik Nyderlandai pareiškė, jog yra pasirengę suteikti Ukrainai naikintuvų F-16. Praėjusią savaitę Nyderlandų užsienio reikalų ministras Wopke Hoekstra parlamente sakė, kad jo kabinetas svarstytų galimybę suteikti Ukrainai naikintuvų, jei Kijivas jų paprašytų.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas yra atmetęs galimybę tiekti Kijevui naikintuvus ir tai motyvavo būtinybe užkirsti kelią tolesniam konflikto eskalavimui.

Tokios pat pozicijos laikosi ir Vašingtonas. Kiek anksčiau JAV yra pareiškusios, kad lėktuvų pristatymas „kol kas atmetamas“.

Be to, ekspertų teigimu, Ukraina ne visai tinka NATO naikintuvams F-16 bei F-15, pasižymintiems aukštais reikalavimais dėl techninės priežiūros ir ypač aerodromų, kurių statybas būtų lengva susekti Rusijos žvalgybai ir po to juos atakuoti.

Ukrainiečiams labiau tiktų švediškieji „Gripen“. Tačiau Švedijos gynybos ministras Palas Jonsonas leidiniui „Politico“ sakė, kad Švedija „artimiausiu metu neplanuoja siųsti „Gripen“ Ukrainai“.