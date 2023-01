„Kai kurie žmonės panikuoja, dar kiti sunerimę ir susierzinę. Pavyzdžiui, mano kaimynai tai vertina kaip karinę eskalaciją“, – sako netoliese šiaurrytinėje Maskvos dalyje esančio Briedžių salos nacionalinio parko, kur ir buvo dislokuota oro gynybos baterija, gyvenantis vietinis.

„Žmonės erzinasi ir pyksta dėl to, kad niekas neskelbia jokios oficialios informacijos“, – pridūrė jis.

Pastarosiomis savaitėmis Maskvos teritorijoje pastebėtos mažiausiai penkios priešraketinės sistemos. Skelbiama, kad jų matė parkuose ir ant pastatų stogų. Panašu, kad jau vienuolika mėnesių trunkantis Rusijos karas su Ukraina po truputį artėja prie sostinės.

Tarp minimų raketų – ir tai, kas panašu į „Pantsir-S1“ sistemą „žemė-oras“. Ji įkurdinta ant Rusijos gynybos ministerijos būstinės stogo vos už kelių kilometrų nuo Kremliaus. O šiaurinėje Maskvos dalyje, netoliese „Timirajevskaja“ metro stoties, pastebėta S-400 priešlėktuvinė sistema.

#Russia: Pantsir air defense missile system not far from #Putin's private residence in #Moscow spotted. All in vicinity of #Rublevka, where his Mafia also live in palaces. pic.twitter.com/560QPjpdHU