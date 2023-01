Kalifornijoje – antros masinės šaudynės per porą dienų, žuvo 7 žmonės

ELTA

Kalifornijoje įvyko antros masinės šaudynės per porą dienų: po to, kai vienas šaulys nužudė 11 žmonių per Mėnulio Naujųjų metų šventę netoli Los Andželo, kitas azijiečių kilmės ūkio darbininkas nužudė septynis savo kolegas vaikų akivaizdoje.

Naujausias kraujo praliejimas, per kurį nukentėjo Kalifornijoje gyvenantys azijiečiai, įvyko dviejuose ūkiuose aplink Haf Mun Bėjų, pakrantės bendruomenę netoli San Fransisko. San Mateo apygardos šerifė Christina Corpus sakė, kad per dvigubas šaudynes žuvo septyni žmonės ir vienas buvo sužeistas, sulaikytas 67 metų Haf Mun Bėjaus gyventojas Čunli Žao. Nauja tragedija įvyko detektyvams pietinėje valstijos dalyje tebesiaiškinant, kas paskatino pagyvenusį imigrantą iš Azijos nušauti 11 žmonių, susirinkusių švęsti priemiesčio šokių salėje, ir tik tada, policijai artėjant prie jo, nusišovė pats. Abu įtariamieji išpuolių metu naudojosi pusiau automatiniais ginklais ir abu, atrodo, turėjo ryšių bent su kai kuriomis aukomis. Ch. Corpus sakė, kad pirmadienį vidudienį policininkai buvo išsiųsti į du vaikų darželius aplink Haf Mun Bėjų, kaimo vietovę į pietus nuo San Francisko. Viename iš jų keturi žmonės žuvo, o vienas buvo sunkiai sužeistas. „Netrukus po to dar trys aukos taip pat buvo rastos mirusios su šautinėmis žaizdomis kitoje šaudymo vietoje“, – sakė ji žurnalistams. Pasak Ch. Corpus, Žao nuvažiavo į šerifo nuovadą Haf Mun Bėjuje, kur ABC7 televizijos grupė nufilmavo dramatiškus jo suėmimo vaizdus, kai ginkluoti pareigūnai jį pargriovė ant žemės. „Žao buvo sulaikytas be jokių incidentų, o jo automobilyje buvo rastas pusiau automatinis ginklas“, – sakė Ch. Corpus. Pranešimuose teigiama, kad žuvusieji yra kinų žemės ūkio darbininkai ir kad Žao dirbo viename iš ūkių.