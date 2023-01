Dėl Scholzo delsimo – memų lavina

Vokietijos kancleriui Olafui Scolzui delsiant duoti leidimą perduoti Ukrainai tankus „Leopard“ socialiniuose tinkluose pasipylė memų lavina.

Viename jų vaizduojamas NATO lėktuvas, į kurį kraunamos sąjungininkių siuntos Ukrainai. Tuo metu Vokietija matoma nešanti mažytę dovanėlę.

Kitame vaizduojamas Ukrainos link judantis „Leopard“ tankas, jį sustabdyti įsikibęs rankomis bando O. Scholzas.

Dar viename matyti į tolį žvelgiantis Vokietijos kancleris. „Olafas Scholzas medžioja leopardus. „Bet mes Vokietijoje jų nerandame!“ - rašoma prie nuotraukos.

Olaf Scholz Hunts For Leopards, ‘But We Just Can’t Find Any In Germany!’ pic.twitter.com/u4cNkqTLeg — Le Chou News (@LeChouNews) January 15, 2023



„Visegrad 24“ tviterio paskyroje prie Vokietijos kanclerio ir Lenkijos premjero Mateuszo Morawieckio nuotraukos paliktas toks užrašas: „Rytų Europa: vyksta karas, padėkit! Vokietija: užpildykite prašymą ir laukite atsakymo 3 mėnesius“.



Dar viename vaizduojamas Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos pokalbis su O. Scholzu: „- Olafai, ką nusprendei dėl tankų? – Atsiprašau, aš nešneku lenkiškai. – Kad aš angliškai kalbu. – Velnias, neišdegė“



Štai dar keletas memų:





Artėjant penktadienį numatytam Ukrainos sąjungininkių susitikimui, per kurį bus tariamasi dėl naujų ginklų tiekimų Ukrainai, O. Scholzas patiria vis didesnį sąjungininkių Europoje spaudimą leisti eksportuoti Vokietijos gamybos tankus „Leopard“.

JAV Kongreso narys Gregory Meeksas, aukščiausio rango demokratas Atstovų rūmų Užsienio reikalų komitete, trečiadienį per Pasaulio ekonomikos forumą Davose susitikęs su O. Scholzu, pareiškė, kad Vokietijos vadovas nori, jog abi šalys veiktų išvien.

Paklaustas apie O. Scholzo poziciją dėl sunkiųjų tankų, G. Meeksas atsakė, jog „iš esmės tai turi būti Jungtinės Valstijos ir Vokietija, dėl to nekyla abejonių“. „Man tapo aišku, kad Jungtinės Valstijos ir Vokietija palaiko dialogą ir pokalbius ir kad jos ketina veikti išvien“, – sakė jis. „Bus daugiau pokalbių su prezidentu Joe Bidenu“, – pridūrė jis.

Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad šiuo metu Jungtinės Valstijos nepasirengusios tiekti Ukrainai pažangių tankų „Abrams“, nes jie reikalauja techninės priežiūros ir mokymų.

Trečiadienį paklaustas apie „Leopard“ tiekimus, O. Scholzas atsakė: „Mes niekada nieko nedarome vieni patys, o drauge su kitais, ypač su Jungtinėmis Valstijomis.“

Praėjusią savaitę Vokietija ir Jungtinės Valstijos pareiškė suteiksiančios šarvuotas kovos mašinas „Bradley“ ir „Marder“, Prancūzija taip pat pažadėjo pasiųsti Kyjivui didelio mobilumo AMX-10 RC.

Ketvirtadienį vaizdo ryšiu kalbėdamas susitikimo Davose dalyviams Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kritikavo Ukrainos sąjungininkių dvejones.

G. Meeksas sakė pritariantis tankų „Leopard“ ir „Abrams“ siuntimui į Ukrainą. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas „turi būti sustabdytas, geriau, kad tai įvyktų kuo greičiau“, sakė jis. „O jei tai reiškia, kad turime duoti jiems tankus „Leopard“ ir daugiau kitų ginklų, taip ir turės būti“, – pridūrė G. Meeksas.