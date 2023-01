Tam, kad karas iš tiesų pasibaigtų, Rusija pirmiausia turi iš Ukrainos išvesti okupacines pajėgas ir nutraukti apšaudymus, tačiau apie tai V. Putinas, panašu, net negalvoja.

V. Putinas taip pat sakė, neva kariniai veiksmai Donbase nesibaigia nuo 2014 metų.

„Viskas, ką mes šiandien darome, įskaitant ir „specialiąją karinę operaciją“, yra, kaip jau daug kartų sakiau, bandymai nutraukti šį karą ir apginti mūsų žmones, kurie gyvena tose teritorijose. Tai mūsų istorinės žemės“, – kalbėjo jis.

"Everything we do today, including the special military operation, is to stop this war" - Putin pic.twitter.com/7VjIlX5A92