Pasaulio politikai sukrėsti katastrofos Brovaruose: Monastyrskis buvo tikras Ukrainos didvyris

Ukrainos ir užsienio šalių politikai bei diplomatai reiškia užuojautą dėl šiandien Brovaruose įvykusios sraigtasparnio katastrofos, per kurią žuvo Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis, jo pirmasis pavaduotojas Jevhenas Jeninas ir valstybės sekretorius Jurijus Lubkovičius.

Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas socialiniame tinkle „Twitter“ rašo negalintis patikėti, tuo, kas įvyko.

„Neįmanoma patikėti... Baisi tragedija. Didžiulė netektis. Netektis šeimai ir Ukrainai. Asmeninė netektis... Denysas Monastyrskis... Mano draugas... Tai neteisinga. Nuoširdi užuojauta šeimai“, – sako jis.

Vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka tviteryje reiškia didelę užuojautą savo kolegų artimiesiems.

„Visi, skridę sraigtasparniu, buvo patriotai, kurie stengėsi sustiprinti Ukrainą. Mes visada jus prisiminsime. Jūsų šeimomis bus pasirūpinta. Amžina atmintis mano draugams“, – rašo A. Heraščenka.

Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas taip pat pareiškė užuojautą dėl katastrofos, sakydama, kad tai „dar vienas tragiškas priminimas apie tai, kokią neįtikėtinai didelę kainą Ukraina moka kovodama už savo laisvę“.



JAV ambasadorė Ukrainoje Bridget A. Brink sako esanti sukrėsta dėl šios žinios.



ES ambasadorius Ukrainoje Matti Maasikas rašo, kad žuvusieji per katastrofą buvo „puikūs partneriai ir draugai“.



Horrified to learn about the death of Ukraine's Minister of Interior Denys Monastyrsky and his Deputy Yevhen Yenin. They were excellent cooperation partners and friends. My deepest condolences to the families and loved ones. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 18, 2023



ES vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson teigia, kad D. Monastyrskis buvo „tikras Ukrainos didvyris – pastaruosius metus jis lyderiavo drąsiai ir stoiškai“.



Latvijos URM vadovas Edgaras Rinkevičius užjaučia ukrainiečius dėl tragedijos Brovaruose. Jis naujieną pavadino siaubinga.

„Gedime dėl aukų, nuoširdi užuojauta artimiesiems ir draugams, linkiu kuo greičiau pasveikti sužeistiesiems“, - pareiškė Latvijos užsienio reikalų ministras.

Kaip jau buvo pranešta, trečiadienio rytą Kyjivo srities Brovarų mieste šalia vaikų darželio ir gyvenamojo namo nukrito sraigtasparnis. Per katastrofą žuvo Ukrainos VRM vadovai.

Iki šiol žinoma apie 18 žuvusiųjų, tarp kurių – trys vaikai, ir 29 sužeistuosius, tarp kurių – 15 vaikų.