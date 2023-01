Rusijos raketos apgadino devynis Ukrainos šiluminių elektrinių blokus

Praėjusį šeštadienį Rusijos surengta raketų ataka, Ukrainos duomenimis, buvo viena pragaištingiausių nuo karo pradžios ir energijos tiekimo požiūriu.

Per ataką buvo apgadinti aštuoni šiluminių elektrinių blokai šalies vakaruose ir vienas rytuose, antradienį Kyjive pranešė vyriausybės vadovas Denysas Šmyhalas.

Be to, nukentėjo trys transformatorinės ir aukštos įtampos linija. Dėl to padidėjus energijos trūkimui neišvengta avarinių elektros atjungimų. Remonto darbai, anot premjero, vyksta visą parą.

Rusija prieš beveik 11 mėnesių pradėjo karą prieš kaimyninę šalį ir nuo rudens tikslingai apšaudo ir Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Per vieną smarkiausių atakų bangų šiais metais praėjusį savaitgalį, be kita ko, apšaudytas regionas apie sostinę Kyjivą bei Charkivas rytuose.

Vidurio Ukrainos Dnipro mieste rusų raketai pataikius į daugiabutį žuvo 45 žmonės.