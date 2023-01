Socialiniuose tinkluose šiuo vaizdo įrašu pasidalijo keli asmenys, tvirtinę, kad jame užfiksuoti paskutiniai Nepale sudužusio lėktuvo momentai. Šiuo lėktuvu skrido 72 žmonės, įskaitant keturis įgulos narius.

Video shows plane with 72 people on board crashing in Nepal. No sign of survivors pic.twitter.com/5CQHu500MQ