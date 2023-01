Talibanas atmeta tarptautinius reikalavimus gerbti moterų teises

Afganistaną valdantis radikalus islamo Talibanas atmetė naujausius tarptautinius reikalavimus gerbti moterų teises šalyje. Vyriausybė negali leisti jokių veiksmų, pažeidžiančių islamo teisės sistemą šariatą, sakoma šeštadienį paskelbtame pareiškime. Vyriausybė siekia visus klausimus spręsti pagal šariatą, pabrėžė Talibano atstovas Sabiullahas Mujahidas.

Jis paragino tarptautinę bendruomenę parodyti supratimą tradicinės Afganistano visuomenės religiniams reikalavimams ir nesieti humanitarinės pagalbos su politika.

Penktadienį 11 JT Saugumo Tarybos narių paragino Talibaną nedelsiant nutraukti bet kokį moterų ir mergaičių engimą. Islamo bendradarbiavimo organizacija (OIC) neseniai atmetė Talibano tvirtinimus, kad jo elgesys su moterimis ir mergaitėmis atitinka šariatą.

2021 metų rugpjūtį perėmę valdžią, radikalūs islamistai smarkiai apribojo moterų teises Afganistane. Jie, be kita ko, išgujo moteris iš visų aukštųjų mokyklų. Jau praėjus keliems mėnesiams po valdžios perėmimo buvo apribotas mergaičių mokymasis mokyklose. Gruodžio pabaigoje, be to, moterims buvo uždrausta dirbti nevyriausybinėse organizacijose.