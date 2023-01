Ispanija sušvelnino bausmę pabėgusiam Katalonijos lyderiui

Ispanijos Aukščiausiasis Teismas sumažino galimą kalėjimo bausmę Katalonijos separatistų lyderiui Carlesui Puigdemontui nuo 15-os iki daugiausiai ketverių metų. Vis dėlto C. Puigdemontas tikriausiai nė dienos nesėdės kalėjime, nes pabėgo į Belgiją ir ten gyvena. Net ir sušvelninus bausmę, mažai tikėtina, kad jis grįš namo.

Ketvirtadienį Aukščiausiojo Teismo teisėjas atmetė kaltinimus maištu per mėginimą 2017 m. atskirti Kataloniją nuo Ispanijos. Nusikaltimas, užtraukiantis 15-os metų kalėjimo bausmę, panaikintas siekiant numalšinti dėl Katalonijos kilusį konfliktą.

2017 m. tuometinis šiaurės rytinio Ispanijos regiono vyriausybės vadovas C. Puigdemontas surengė referendumą dėl nepriklausomybės. Aukščiausiasis Teismas referendumą paskelbė neteisėtu. Šis sprendimas sukėlė smurtinius rinkėjų ir policijos susirėmimus. Plačią autonomiją turinčioje Katalonijoje laikinai buvo įvestas tiesioginis Madrido valdymas, C. Puigdemontas pabėgo į užsienį. Kiti lyderiai buvo nuteisti kalėti iki 13 metų už maištą, be kitų kaltinimų, tačiau vėliau sulaukė malonės.

C. Puigdemontas buvo areštuotas keliaudamas per Vokietiją, tačiau Ispanijos pastangos, kad jis būtų išduotas, 2018 m. žlugo, nes kaltinimas maištu Vokietijoje nėra baudžiamas nusikaltimas.

Aukščiausiojo Teismo teisėjas ketvirtadienį patvirtino Europos arešto orderį, kad C. Puigdemontas būtų sučiuptas ir išduotas Ispanijai dėl kaltinimų grobstymu ir nepaklusnumu. Tačiau Katalonijos politikas turi imunitetą, nes 2019 m. buvo išrinktas į Europos Parlamentą. Parlamentas panaikino jo neliečiamybę, tačiau teismai ją laikinai atkūrė.