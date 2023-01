Liudininkai laikraščiui pasakojo, kad lėktuvas sausio 8 dieną turėjo išskristi 6 val. ryto, tačiau dėl prastų oro sąlygų jo skrydis buvo atidėtas vienai valandai.

Tačiau jis taip ir neįvyko: lėktuvas įstrigo sniego pusnyse. Keleiviams teko laukti, kol lėktuvas bus atkastas. Tuomet jie buvo nuvesti į pastato vidų. „Telegram“ kanale „Baza“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip keleiviai palieka lėktuvą.

🇷🇺 #Pobeda Boeing 737-800 (RA-73294) flight #DP6512 to #Moscow went off the runway while accelerating for takeoff from #Perm Airport,#Russia. There were 183 passengers & 6 cabin crew on board.