Rusija teigia sudavusi atsakomąjį smūgį Kramatorske už išpuolį Makijivkoje

Maskva sekmadienį pranešė, kad jos kariuomenė surengė „atsakomąjį smūgį“ Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste, siekdama atkeršyti už Makijivkoje žuvusius 89 Rusijos karius.

„Buvo nukauta daugiau kaip 600 Ukrainos karių“ dėl smūgio Kijevo pajėgoms, dislokuotoms dviejuose pastatuose Kramatorske, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Agentūra AFP negalėjo iš karto patikrinti šio pranešimo. Ukrainos žiniasklaida apie tokį įvykį neužsiminė.

Priešingai, „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų žinute „Telegram“, pranešė, kad laikinai okupuotame Rubižnės mieste Luhansko regione įvyko „atskridimas“ į bendrabutį, kuriame buvo įsikūrę mobilizuoti rusai ir esama informacijos apie 14 likviduotų okupantų.

„Rubižnė arba Makijivka 2.0. Pirminiais duomenimis, po atskridimo į medicinos universiteto bendrabutį 14 čmobikų pasipuošė labai gražiais ir madingais juodais paketais, sužeistųjų skaičius kol kas nežinomas“, – rašoma žinutėje.

„RBC-Ukraina“ primena, kad sausio 1-osios naktį per smūgį į okupantų susitelkimo vietą Makijivkoje, Donecko regione, žuvo šimtai mobilizuotų rusų karių ir antra tiek buvo sužeista. Be to, kaip sekmadienį paaiškino Gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba, smūgis rusams Makijivkoje buvo Ukrainos pajėgų plano, kuriuo siekta sutrukdyti Rusijos puolimui, dalis.