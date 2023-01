Bidenas pakomentavo chaosą Kongrese: tai tikrai gėdinga

JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį respublikonų nesėkmingas pastangas išrinkti JAV Atstovų Rūmų daugumos pirmininką pavadino gėdingomis.

Kalbėdamas su žurnalistais prieš kelionę į Kentukio valstiją, J. Bidenas sakė, kad visas pasaulis stebi chaotišką situaciją Kongrese, tačiau pabrėžė, kad jo dėmesys sutelktas į tai, „kad viskas būtų padaryta“.

„Tai ne mano problema, – sakė demokratas apie balsavimą dėl pirmininko. – Aš tik manau, kad tai tikrai gėdinga, kad tai užtrunka taip ilgai.“

Antradienį Atstovų Rūmų respublikonų pasirinktas kandidatas į pirmininko postą Kevinas McCarthy iš Kalifornijos nesurinko reikiamos balsų daugumos per tris balsavimus – tai pirmas kartas per šimtmetį, kai žemųjų Kongreso rūmų vadovas nebuvo išrinktas per pirmąjį balsavimą.

Trečiadienį Atstovų Rūmų nariai tęs balsavimą.

JAV eksprezidentas Donaldas Trumpas paragino dešiniojo sparno respublikonus nustoti blokuoti partijos kandidatą į JAV Atstovų Rūmų pirmininkus.

Chaotiška naujos sudėties Kongreso darbo pradžia rodo, kokie sunkumai laukia Atstovų Rūmų kontrolę perėmusių respublikonų. Be pirmininko Atstovų Rūmų negalima galutinai suformuoti – negalima prisaikdinti jų narių, paskirti komitetų pirmininkų, pradėti procedūrų ir tyrimų.