Tanzanijos prezidentė atšaukė draudimą rengti opozicijos politinius mitingus

Tanzanijos prezidentė antradienį atšaukė jos autokratiško pirmtako 2016 metais įvestą draudimą rengti opozicijos mitingus, taip padėdama politiniams varžovams, siekiantiems atkurti demokratines tradicijas.

„Esu čia, kad paskelbčiau, jog politinių mitingų draudimas panaikintas“, – valstybės rūmuose Dar es Salame susirinkusiems politiniams lyderiams sakė prezidentė Samia Suluhu Hassan, perėmusi valdžią po Johno Magufuli mirties 2021 metais.

„Vyriausybė bus atsakinga už saugumo užtikrinimą mitingų metu, tačiau raginu visus politikus laikytis civilizuotos politikos“, – pridūrė ji.

S. S. Hassan buvo daromas spaudimas atsisakyti kai kurių griežtesnių J. Magufuli, kuris 2015 metais atėjo į valdžią kaip nepajudinamas žmonių atstovas, bet buvo apkaltintas priešingų nuomonių malšinimu, politikos krypčių.

Dėl savo bekompromisiškumo pravardžiuojamas „buldozeriu“, J. Magufuli savo pirmosios kadencijos pradžioje uždraudė politinius mitingus, tačiau kritikai teigė, kad šis sprendimas buvo taikomas tik opozicijos grupėms.

Jam vadovaujant šaliai, kuri kadaise buvo laikoma demokratijos švyturiu Rytų Afrikoje, buvo suvaržyta žodžio ir spaudos laisvė, o opozicijos lyderiai – sulaikyti.

Nuo to laiko, kai pradėjo eiti pareigas, S. S. Hassan stengėsi taikytis su opozicija, tačiau kritikai anksčiau ją vadino „diktatore“, be to, vis dar baiminamasi dėl politinių ir žiniasklaidos laisvių būklės.

2021 metais valdančiajai partijai priklausantis laikraštis buvo suspenduotas už tai, kad paskelbė straipsnį, kuriame teigiama, jog S. S. Hassan nekandidatuos 2025 metais.