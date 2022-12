Apie tai informuoja atitinkamas nuotraukas viešinantys vietos šaltiniai.

Rusų kariai užtvėrė prie paplūdimių vedančius kelius ir pristatė savadarbių lentelių su užrašais, įspėjančiais apie minuojamas teritorijas. Pasitelkus „Yandex Maps“ pavyko nustatyti, kad įspėjamosios lentelės stovi siaurame ruože tarp Solionojės (Terekli) ir Konrado ežerų, netoli gyvenvietės Sčastje u moria, rašoma „Laisvės radijo“ portale.

Šioje vakarinės Krymo pakrantės dalyje užkardos statomos neatsitiktinai. Visiškai čia pat yra net keletas rusų karinių objektų: Oro ir kosminių pajėgų 40-asis atskiras vadovavimo ir matavimo kompleksas, veikiantis oro erdvės gynybos divizionas, aprūpintas zenitiniais raketų kompleksais S-300, taip pat radaras „Skala-2M“.

