„Šimtmečio pūga“: JAV miestas palaidotas po milžinišku sniego sluoksniu

Niujorke gelbėtojai pirmadienį stengėsi gelbėti gyventojus, įstrigusius nesiliaujančioje, pasak valdžios institucijų, „šimtmečio pūgoje“, dėl kurios Jungtinėse Valstijose žuvo beveik 50 žmonių ir kuri sukėlė kalėdinių kelionių chaosą.

Kai kuriose JAV šiaurės rytinėse dalyse jau kelias dienas tęsiasi pūgos – per tą laiką dėl ekstremalių orų, oficialiais duomenimis, devyniose valstijose žuvo mažiausiai 49 žmonės, nutrūko elektros tiekimas, vėlavo kelionės.

The historic blizzard in Buffalo, New York, stranded a bus full of nine South Korean tourists and their driver.

Alex and Andrea Campagna took them into their home and offered food and shelter.@JesseKirschNews shares their story of kindness. pic.twitter.com/rDgdkOYHcX

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) December 27, 2022



Niujorko valstijoje, ypač Bafalo mieste, valdžios institucijos pranešė apie baisias sąlygas – valandų valandas trukusį gausų snygį, kūnus, aptiktus transporto priemonėse ir po sniego pusnimis, o gelbėtojai važinėjo „nuo automobilio prie automobilio“, ieškodami išgyvenusiųjų.

Pasak sekimo svetainės Flightaware.com, dėl „tobulos“ audros – smarkaus snygio, žvarbaus vėjo ir minusinės temperatūros – pastarosiomis dienomis JAV buvo atšaukta daugiau kaip 15 tūkst. skrydžių, iš jų beveik 4 000 – pirmadienį.

This is a photo of the @USPS employee entrance in Buffalo, NY. It is about 20ft inside a covered entryway.

Please be kind to the team members working in extreme conditions to deliver for America. Extreme weather impacts all aspects of the delivery infrastructure.❄️ #usps pic.twitter.com/F0ztag1yem

— Amber McReynolds (@AmberMcReynolds) December 26, 2022



Bafalo miestas, esantis Erio apygardoje, kuriam nesvetimi blogi žiemos orai, atsidūrė krizės centre, palaidotas po milžinišku sniego sluoksniu.

„Tai tikrai šimtmečio pūga“, – žurnalistams sakė Niujorko gubernatorė Kathy Hochul, pridūrusi, kad „dar per anksti sakyti, jog ji jau baigiasi“.

K. Hochul sakė, kad kai kuriuose vakariniuose Niujorko valstijos miestuose per naktį prisnigo „nuo 30 iki 40 colių (nuo 0,75 iki 1 metro) sniego“.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx #snow pic.twitter.com/0v90aofgsX — WeatherNation (@WeatherNation) December 25, 2022



Vėliau pirmadienį K. Hochul kalbėjosi su JAV prezidentu Joe Bidenu, kuris pasiūlė „visa federalinės vyriausybės galia“ padėti Niujorko valstijai ir sakė, kad jis ir pirmoji ponia Jill Biden meldžiasi už tuos, kurie per audrą neteko artimųjų, sakoma Baltųjų rūmų pranešime. Be to, J. Bidenas pritarė nepaprastosios padėties paskelbimui valstijoje, pranešė Baltieji rūmai.