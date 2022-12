Ukrainiečių generolas: Baltarusijoje 3 batalionai siunčiami prie sienos su Ukraina

Baltarusijoje vienam mechanizuotųjų pėstininkų ir dviem tankų batalionams nurodyta judėti į rajonus prie Ukrainos sienos, pranešė Ukrainos jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas.

Pasak jo, per bendras pratybas Baltarusijoje baltarusių ir rusų kariai repetuoja puolamojo pobūdžio veiksmus.

Ukrainos pajėgos savo ruožtu pasirengė ginti šiaurines šalies sienas, nurodė S. Najevas.

Rusija gruodžio pradžioje pradėjo demonstratyviai telkti pajėgas prie Baltarusijos ir Ukrainos sienos, tačiau duomenų apie rengiamą Rusijos didelio masto operaciją Ukrainos šiaurėje kol kas nėra.

Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Institute for the Study of War“ (ISW) analitikai neatmeta galimybės, kad Rusija savo kariuomenės manevrus Baltarusijoje suintensyvino siekdama nukreipti ukrainiečių dėmesį nuo kito rengiamo smūgio, galbūt Luhansko ar Charkivo srityje.

Rusijos įsiveržimo iš Baltarusijos galimybę analitikai laiko menka, bet jos neatmeta.