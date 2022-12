Po pasklidusių gandų – surežisuotas Putino susitikimas kratosi atsakomybės

Rusijos Federacijos (RF) prezidentas Vladimiras Putinas surengė surežisuotą susitikimą su Rusijos generolais, kad atsikratytų asmeninės atsakomybės už nesėkmes kare su Ukraina.

Kaip tviteryje skelbia Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis, V. Putinas apsilankė vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“ jungtiniame štabe ir susitiko su aukšto rango karininkais, įskaitant generalinio štabo vadą Valerijų Gerasimovą ir gynybos ministrą Sergejų Šoigu.

„Jis pasiteiravo apie pasiūlymus dėl tolesnės specialiosios karinės operacijos eigos. Rusijos pajėgoms Ukrainoje vadovaujantis generolas Sergejus Surovikinas buvo vienas iš ataskaitą pateikusių asmenų. Šio surežisuoto susitikimo metu V. Putinas, kaip spėjama, norėjo pademonstruoti kolektyvinę atsakomybę už specialiąją karinę operaciją“, – teigiama pranešime.

„Šio susitikimo tikslas greičiausiai buvo panaikinti V. Putino atsakomybę už karines nesėkmes, didelį karių mirtingumą ir išaugusį visuomenės nepasitenkinimą dėl mobilizacijos“, – pažymima pranešime.

Be to, žvalgyba pranešė, kad per televiziją parodytas vaizdo įrašas buvo skirtas socialiniuose tinkluose pasklidusiems gandams apie V. Gerasimovo nušalinimą išsklaidyti.

Vienas Rusijos žiniasklaidos kanalas gruodžio 11 dieną paskleidė informaciją, kad V. Gerasimovas jau labai greitai nebebus Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas.

Skelbiama, kad tokia informacija pirmieji ėmė dalintis Rusijos karybos tinklaraštininkai. Ir kai kurie šaltiniai tą faktą arba patvirtino, arba perspėjo savo skaitytojus neprasidėti su tokiais gandais. Rusijos gynybos ministerija oficialiai paneigė informaciją apie galimą V. Gerasimovo atleidimą ar pakeitimą, tokius gandus pavadinusi Ukrainos skleidžiamomis melagienomis ir pateikė nuorodų į nuotraukas, neva įrodančias, kad pastarosiomis savaitėmis V . Gerasimovas vykdė oficialias užduotis.

Rusijos gynybos ministerija jau anksčiau panašiai jautriai reagavo į pranešimus, esą, V. Gerasimovas atsistatydina pats arba yra atleidžiamas, ir visada tokius teiginius atmesdavo. Dar liepą taip skelbė Karo studijų institutas (ISW).

Tokios gerai organizuotos pastangos įrodyti, kad V. Gerasimovas ir toliau yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas, skirtos parodyti, kad Rusijos karinė vadovybė aktyvi ir įsitraukusi į Rusijos karinius reikalus bei atremti pranešimus apie nesklandų Rusijos karinės vadovybės struktūros funkcionavimą (dėl vis naujų nesėkmių Ukrainoje).

Nepaisant akivaizdaus suinteresuotumo išsaugoti V. Gerasimovo reputaciją, Rusijos gynybos ministerija taip ir nesugebėjo pateikti jo veiklos filmuotos medžiagos įrodymų, kas reguliariai daroma su Rusijos gynybos ministru S. Šoigu, tad būtų įmanoma ir ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko atveju.